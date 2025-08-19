MEET UP!ながさきフェス第1弾「ぐるぐる、ろくろとまちめぐり」を開催！

令和7年8月19日

つながる、ひろがる、交流の輪 MEET UP!ながさきフェス第１弾 「ぐるぐる、ろくろとまちめぐり」を開催！

【日時】令和7年9月6日（土）13：00～20：:00

【場所】波佐見町、川棚町

長崎県は、主に若い世代の交流拡大を通じて地域活性化を図り、各地域の魅力を県内外に発信することを目的としたイベント、「MEET UP! ながさきフェス」を県内各地域で実施します。その第1弾として、9月6日（土）に、今、再注目のスポット、波佐見町と川棚町で「ぐるぐる、ろくろとまちめぐり」を開催します。

募集期間は、令和7年8月24日（日）まで。

焼き物のまち波佐見町で陶芸体験や工場見学を行い、おしゃれなカフェや雑貨が並ぶ「西の原」を散策し、自然豊かな川棚町の海辺でBBQを楽しみ、海や夕陽に癒されながら、まちの魅力と交流を楽しみましょう。

＜イベント概要＞

【日時】令和7年9月6日（土）13時～20時

【場所】波佐見町（高山陶器・西の原）、川棚町（大崎海水浴場）

【定員・対象】40名程度・どなたでもご参加いただけます

【参加費】2,000円（現地までの交通費は参加者負担です。参加費には交流会費等が含まれています）

【申込締切】令和7年8月24日（日）

【申込方法】MEET UP! ながさきフェス公式サイトのイベント情報内の申込フォーム

URL:https://meetup-ngs.com/kenhoku001/

＜今後のイベント概要＞

今後も県内各地でのイベントを予定しています。詳細については決定次第公式HPにてお知らせします。

URL:https://meetup-ngs.com/





＜公式Instagram＞

公式Instagramではイベントに関する情報を定期的に発信していますので、ぜひフォローをお願いします。

URL：https://www.instagram.com/meguriai_ngs/



