¥¤¥ó¥Êー¤Ò¤È¤Ä¤Çµ¤Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¤¥ó¥Êー¡Ù～¿´ÃÏ¤è¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡Ê¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¡Ë
～¿´ÃÏ¤è¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤â¤¦～¡ª
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¥¤¥ó¥ÊーÁª¤Ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡Ö¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¥¤¥ó¥Êー¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¡¢¡Ö¥¤¥ó¥ÊーÁª¤Ó¤Ëº¤¤Ã¤Æ¡¢Ãå¤¿¤¤Éþ¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Ê¤É¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è https://www.akachan.jp¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ö¤ªÍÎÉþ¤«¤é¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¥¤¥ó¥Êー¡×¤È¡Ö1Ëç¤Ç¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥ó¥Êー¡×¤Î¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¤¥ó¥Êー¡Ù¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Êhttps://shop.akachan.jp¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´À¤òµÛÃå¤·¡¢¥à¥ì¤Ë¤è¤ëÉÔ²÷´¶¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¥¤¥ó¥Êー¤Î´ðËÜµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Êー¤Ç¤¹¡£¹¤á¤Î¶ß¤°¤ê¤È
È©¤Ê¤¸¤ß¤ÎÎÉ¤¤¥«¥éー¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¸«¤¨¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¹¡££±Ëç¤Ç¤â¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤È¤·¤Æ¤â¥¤¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¤¥ó¥Êー¡Ù¥·¥êー¥º¡§https://bit.ly/41b9uhr¡¡¡Û
¡Ú¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡¦¥¥ã¥ß¥½ー¥ë¡Û
¢£¶ß¤°¤ê¤¬¹¤¤¤Î¤Ç¤ªÍÎÉþ¤«¤é¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¥¤¥ó¥Êー¡ª
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¤ª¤·¤ã¤ì¥¤¥ó¥Êー¡¡¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×
¢£¥µ¥¤¥º¡§ [¥Ù¥Óー] 80¡¦90¡¦95cm
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [¥¥Ã¥º] 100¡¦110¡¦120cm
¢£²Á¡¡³Ê¡§580±ß¡ÊÀÇ¹þ638±ß¡Ë
¢£ÁÇ¡¡ºà¡§ÌÊ100¡ó
¢£¥Ð¥Ã¥¯¥¯¥í¥¹¥¿¥¤¥×¤Ç¸«¤¨¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥ó¥Êー¡ª
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¤ª¤·¤ã¤ì¥¤¥ó¥Êー¡¡¥¥ã¥ß¥½ー¥ë
¢£¥µ¥¤¥º¡§ [¥Ù¥Óー] 80¡¦90¡¦95cm
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ [¥¥Ã¥º] 100¡¦110¡¦120cm
¢£²Á¡¡³Ê¡§580±ß¡ÊÀÇ¹þ638±ß¡Ë
¢£ÁÇ¡¡ºà¡§ÌÊ100¡ó
¡Ú¥í¥ó¥Ñ―¥¹¡Û
¢£1Ëç¤ÇÃå¤Æ¤â¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥í¥ó¥Ñー¥¹¡ª
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¤ª¤·¤ã¤ì¥¤¥ó¥Êー¡¡Âµ¤Ê¤·¥í¥ó¥Ñー¥¹¡¿¥¥ã¥ß¥½ー¥ë¥í¥ó¥Ñー¥¹
¢£¥µ¥¤¥º¡§[Á°³«¤] 60¡¦70¡¦80cm
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[¤«¤Ö¤ê¡¦¥¥ã¥ß¥½ー¥ë] 70¡¦80¡¦90cm
¢£²Á¡¡³Ê¡§[Á°³«¤] 780±ß¡ÊÀÇ¹þ858±ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[¤«¤Ö¤ê¡¦¥¥ã¥ß¥½ー¥ë] 680±ß¡ÊÀÇ¹þ748±ß¡Ë
¢£ÁÇ¡¡ºà¡§ÌÊ100¡ó
¡Ú¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¤¥ó¥Êー¡Ù¥·¥êー¥º¡§https://bit.ly/41b9uhr¡¡¡Û
¢¨·ÇºÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¼ÂÊª¤È¿§ÌÜ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
[¼èºàÌä¤¤¹ç¤ï¤»]
³ô¼°²ñ¼ÒÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¡¡¹ÊóÉô
ÅÅÏÃ¡§06-6258-7125
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§ah-kouhou@akachan.co.jp
[ÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ]
ÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ê°é»ù¤ò¡£¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ø¼°HP¡§https://www.akachan.jp
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://shop.akachan.jp
