建築の一大イベント『ひろしま国際建築祭2025』に新たに堀部安嗣、中山英之が参加





堀部安嗣 ©Tetsuya Ito











中山英之 ©Takashi Kato











1972年 福岡県生まれ































Facebook





















Instagram





















X













・参加建築家、協賛企業からのコメント中山英之氏コメント：個別の島々だった瀬戸内が船や橋で結び合わされたように、ふたつの小さなキオスクが手をつないで、ひとつの場所をつくり出します。キオスクたちは半透明な素材で覆われて、収納されたさまざまな物たちが、風景を背景に浮かびます。ふたつのキオスクから生まれる場所は、収納された物や道具と、訪れた人々や子供たちが出会う空間です。透き通った大きなスケッチブックを広げて、尾道の海や空に毎日違った絵を描き込むような、そんな光景を想像しています。モルテンコメント：2022年に広島に開設した開発拠点 molten [the Box]を通じ、建築が人と地域をつなぎ活性化する力を実感しました。この度、モルテンも初開催となるひろしま国際建築祭2025にて、中山英之さんの作品『風景が通り抜けるキオスク』をサポートする形で参加できることを光栄に思います。本祭が多くの出会いを生み、瀬戸内の創造性を育む場となることを願っています。■移動型キオスク-小さな建築プロジェクト 概要*神勝寺 禅と庭のミュージアム：https://szmg.jp/*ONOMICHI U2：https://onomichi-u2.com/■参加建築家、協賛企業について・堀部安嗣氏：1967年 神奈川県横浜市生まれ。1990年 筑波大学芸術専門学群環境デザインコース卒業。1991-1994年 益子アトリエにて益子義弘に師事。1994年 堀部安嗣建築設計事務所を設立。2002年 第18回吉岡賞を《牛久のギャラリー》で受賞。2007-2024年 京都造形芸術大学 （２０２０年4月より、京都芸術大学に校名変更）大学院教授2016年 日本建築学会賞（作品）を《竹林寺納骨堂》で受賞。2020年 毎日デザイン賞を《立ち去りがたい建築》で受賞。2022年- 放送大学教授https://horibe-aa.jp・中山英之氏：1998年 東京藝術大学 美術学部 建築科 卒業2000年 東京藝術大学大学院 美術研究科 建築専攻 修士課程 修了2000-2007年 伊東豊雄建築設計事務所 勤務2007年 中山英之建築設計事務所 設立2024年- 東京藝術大学美術学部建築科 教授代表作に「石の島の石」「弦と弧」「mitosaya薬草園蒸留所」などがあり、ブルワリー施設やレストラン、店舗、公共施設、オフィス、住宅など幅広い用途の設計を手掛けている。主な賞歴にSD Review 2004 鹿島賞、第17回環境・設備デザイン賞 優秀賞、グッドデザイン賞金賞がある。主な著書に『中山英之｜スケッチング』『中山英之｜1/1000000000』『建築のそれからにまつわる5本の映画 ,and then: 5 films of 5 architectures』がある。http://www.hideyukinakayama.com・株式会社ウッドワン◎所在地：広島県廿日市市木材港南1-1◎設立：1952年4月業種：キッチン、建具、床等をトータルでご提案する木質総合建材メーカー事業の特徴：ニュージーランドで約4万ヘクタールの森林を保有し、約30年をかけて苗木から木を育て、育てた木を主な原料として、内装用の床材や建具、キッチンの扉などに加工し販売。https://www.woodwone.co.jp・株式会社モルテン◎所在地：広島県広島市西区観音新町4-10-97-21◎設立：1958年11月1日業種：スポーツ用品の開発と製造と販売、自動車部品の開発と製造と販売、医療・福祉機器の開発と製造と販売、マリン・産業用品の開発と製造と販売。https://www.molten.co.jp/■〈ひろしま国際建築祭〉とは一般財団法人神原・ツネイシ文化財団が「建築」で未来の街をつくり、こどもの感性を磨き、地域を活性化させ、地域の“名建築”を未来に残すことをミッションとして掲げ、3年に１度開催する建築文化を発信する祭典で、現在日本各地で開催されている芸術祭の“建築”版のような文化イベントです。初回の2025年は、広島県の福山市・尾道市にある7つの会場を中心に８つの建築にまつわる展示を2025年10⽉４⽇（⼟）-2025年11⽉30⽇（⽇）（58⽇間）行います。世界的に活躍する著名建築家はもちろん、未来を担う建築家・作家まで総勢23組が出展します。会期中は、建築家による講演会や、展覧会のガイドツアー、子供向けワークショップなど、多岐にわたるプログラムも開催します。詳細は公式サイトをご覧ください。◎ホームページhttps://hiroshima-architecture-exhibition.jp/◎SNS■一般財団法人神原・ツネイシ文化財団（常石グループ）について『ひろしま国際建築祭2025』を主催する＜神原・ツネイシ文化財団＞は、常石グループ（広島県福山市）がさらなる地域の活性化と豊かな市民生活の実現に向け、建築文化を発信することを目的のひとつとして設立した財団です。常石グループは、海運、造船、物流、商社・エネルギー、環境、ライフ＆リゾートの各事業分野で地域社会と連携しながら新たな価値創造を推進しています。また、2025年に新たに設立したグループ社会貢献推進部を通じて、地域貢献活動へのサポートを拡大しています。神原・ツネイシ文化財団：ABOUT | 一般財団法人 神原・ツネイシ文化財団常石グループ：https://www.tsuneishi-g.jp/company/