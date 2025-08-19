《暗闇の豊かさ知ろう！》記憶の眠るまち青森県・南部町で面出薫氏率いる照明探偵団を開催（TOCOL／8月19日）
TOCOLは8月21日（木）、南部藩発祥の地にして、かつて農業・鉄工業・商業が交差する一大生活圏として栄えた南部町において「照明探偵団キッズライト・オデッセイ」を開催する。
その端正な山容から「南部小富士」の異名を持つ名久井岳に裾野に広がる南部町。昭和30～40年代、三戸駅前には鉄工所や関連工場が軒を連ね、農業の近代化を支える拠点となった。さらに、町営地方卸売市場は南部地方一帯の流通を担い、農業と工業が交差する経済的要衝であった。駅前には往時の繁栄を物語る建築が今も残されている。
大正モダニズムの面影を残す和洋折衷の名建築「村井家住宅」は、ウィーン分離派様式を色濃く映し出す国登録有形文化財である。創業130年を超える老舗「清水屋旅館」は、町唯一の宿泊施設として暖簾を守り続け、地域の記憶を宿している。昭和32年に竣工した住谷橋は、東北一と称された美しい“白銀”のアーチ橋であり、渡橋式には3万人もの見物客が集い、地域の象徴として輝いた。
今回のミッションでは、かつての賑わいを宿す街並みに、子どもたちが金魚ねぷたの灯りを携えて寄り添い、「記憶の風景」を浮かび上がらせる冒険に挑む。弘前から招くねぷた絵師の指導を受け、一人ひとりが思いを込めて絵付けした金魚ねぷたに灯をともす。夜には、世界的照明デザイナー面出薫氏とともに、完成した灯りを掲げた提灯行列が始まる。村井家住宅、清水屋旅館、経ヶ森の丘や青果倉庫跡をめぐり、光と記憶が交差するまち歩きが展開される。
さらに探検に先立ち、食育料理家なぎさなおこ氏による「青森の旬をぎゅっと詰めた 親子のバランス弁当教室」も開かれる。栄養満点のお弁当を手に、歴史の眠る街を親子で探検する機会となる。
やがて、歴史が眠る街が金魚ねぷたの柔らかな光に導かれ、静かに目覚めていく。その瞬間に立ち会うことは、まるで時間を遡る旅のようであり、参加者一人ひとりの心に深い記憶を刻む体験となるであろう。
［日時］2025年8月21日（木曜日）／15：15スタート（受付14：45）
［場所］南部町ふれあい交流プラザ（三戸駅横）
［対象］年長・小学生・中学生（保護者の方もご一緒に）
［募集人数（各回）］子ども：45名 ／ 大人：20名
（事前申し込み者優先、当日は先着順になります）
［参加費］無料
［材料費（税込）］2,500円 ※当日お支払いください
※材料費は金魚ねぷた＋絵付け絵の具材料費になります。
【参加申込】 https://www.tocol.net/250821
［特別講師］照明デザイナー・面出薫／食育料理家・なぎさなおこ
［金魚ねぷた絵付け指導］株式会社ぷらす（弘前）
〈主催・お問合せ〉一般社団法人TOCOL https://www.tocol.net
〈助成〉独立行政法人 国立青少年教育振興機構「子どもゆめ基金」
〈後援〉青森県／青森県教育委員会／弘前市／弘前市教育委員会／八戸市／八戸市教育委員会／南部町／南部町教育委員会／デーリー東北新聞社／東奥日報社／弘前大学／八戸工業大学
〈協賛〉株式会社トイ 愛瀰詩塾（えみしじゅく）
〈協力〉株式会社gem
