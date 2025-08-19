こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ヨーグルセーキ バナナヨーグルト風味」を、9月1日（月）に新発売
おやつや小腹満たしにぴったり！ デザート飲料「ヨーグルセーキ」シリーズから、新たなフレーバーが仲間入り！
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、国産ヨーグルトのパイオニアであるチチヤス株式会社（社長：久保貴義 本社：広島県廿日市市）と共同開発した、ヨーグルトのまろやかな味わいとなめらか食感を楽しむ乳酸菌入りのデザート飲料「ヨーグルセーキ バナナヨーグルト風味」を9月1日（月）に新発売します。
昨今の健康意識の高まりから、乳酸菌入り飲料市場は拡大を続けています。乳酸菌入り飲料は特におやつ時間の飲用シーンが最も多いことが当社の調査により明らかになっています（※1）。その中で当社は、2025年３月におやつや小腹満たしの需要に応える乳酸菌入りデザート飲料「ヨーグルセーキ」シリーズを発売しました（※2）。今回、新たに秋口に向けたフレーバーとして、「ヨーグルセーキ バナナヨーグルト風味」をラインアップに加えて新発売します。
「ヨーグルセーキ バナナヨーグルト風味」は、酸味の少ないやさしい味わいのチチヤスのヨーグルトにバナナパウダーを加えた、クリーミーな食感を楽しめる乳酸菌入りデザート飲料です。常温保存できる製品設計で、おやつとしておいしく手軽に乳酸菌と食物せんいを摂ることができます。また、持ち運びに便利なパウチタイプを採用しているため、外出先やレジャーなど様々なシーンで飲用いただけるほか、凍らせてフローズン状態の味わいもお楽しみいただけます。
当社は、今後もお客様の健康で豊かな生活を応援するとともに、食後や休憩時の楽しいひと時をお届けしてまいります。
