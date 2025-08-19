こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ヨーグルチェ マスカットヨーグルト味」を、9月1日（月）に新発売
ドリンクにもデザートにもアレンジ自由自在！ デザートベース「ヨーグルチェ」から、新たなフレーバーが仲間入り！
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、国産ヨーグルトのパイオニアであるチチヤス株式会社（社長：久保貴義 本社：広島県廿日市市）と共同開発した、牛乳と混ぜるだけでとろ～り固まる、アレンジ自在なヨーグルト風味のデザートベース「ヨーグルチェ マスカットヨーグルト味」を９月1日（月）に新発売します。
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、国産ヨーグルトのパイオニアであるチチヤス株式会社（社長：久保貴義 本社：広島県廿日市市）と共同開発した、牛乳と混ぜるだけでとろ～り固まる、アレンジ自在なヨーグルト風味のデザートベース「ヨーグルチェ マスカットヨーグルト味」を９月1日（月）に新発売します。
昨今、希釈飲料市場は手軽さや自分好みにアレンジできる汎用性の高さなどから注目を集め、堅調に推移しています。こうした中、当社は2025年3月に自分好みのデザートを手軽に楽しんでつくれるデザートベース「ヨーグルチェ」（※1）を発売し、お子様から大人まで、牛乳と混ぜるだけのアレンジ自在なデザート飲料としてご好評をいただいています（※2）。そこで今回、秋口に向けた新フレーバーとして「ヨーグルチェ マスカットヨーグルト味」を新発売します。
「ヨーグルチェ マスカットヨーグルト味」は、上品な甘さのマスカットにヨーグルトのまろやかな味わい（※3）が調和した、なめらかな口当たりをお楽しみいただけるヨーグルト風味のデザートベースです。牛乳の分量を調整することで、「ごくごく飲めちゃうヨーグルト風」「ぷるぷるヨーグルト風デザート」など、お子様から大人まで楽しみながら自分好みのデザートを手軽につくることができます（※4）。
当社は、今後もお客様の健康で豊かな生活を応援するとともに、食後や休憩時の楽しいひと時をお届けしてまいります。
（※1）「ヨーグルト」と「ドルチェ」を掛け合わせた造語です
（※2）「ヨーグルチェ バニラヨーグルト味」、「同 いちごヨーグルト味」を発売
（※3）マスカットとヨーグルトの香料を使用しています
（※4）飲むヨーグルト風の場合、1本で約10杯分（コップ1杯170mlとして）
≪製品概要≫
製品名：ヨーグルチェ マスカットヨーグルト味
品名：清涼飲料水（希釈用）
容量・容器：340mlペットボトル
希望小売価格：464円（430円）
発売日：9月1日（月）
販売地域：全国
