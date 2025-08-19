こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
実りの秋、ベーカリーカフェで味わう旬のごちそう秋の味覚をたっぷり詰め込んだブレッド＆サンドが新登場都内に4店舗を展開するアーバンテイストなカフェ「GGCo.」で2025年9月1日から期間限定販売
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社（本社所在地：東京都品川区、代表取締役社長：伊達美和子）が運営する、神谷町、御殿山など都内に4店舗を展開するアーバンテイストなカフェ「GGCo.(ジージーコー)」では、2025年9月1日（月）から11月28日（金）まで、栗、さつまいも、かぼちゃ、きのこなど、秋の味覚をたっぷり使った季節限定ブレッド＆サンドイッチ5品を販売いたします。
写真手前左「さつまいものブリオッシュ」、手前右「マロンデニッシュ」、奥左「パンプキンサラダバーガー」、奥中央「きのことパンプキンのパイ」、奥右「チキンときのこのハニーマスタードサンド」イメージ
「GGCo.」は、こだわりの深煎り豆を丁寧にドリップするコーヒーが自慢のカフェです。季節やトレンドをブレッドで表現したメニューコンセプト「カフェ de 歳時記」を展開し、見た目でも味でもお楽しみいただける商品をご提供いたします。
2025年秋のコンセプトは、「季節の味わいをぎゅっと包み込んだ、旬素材たっぷりのベーカリー」。ほっくりとした甘みの栗やさつまいもをたっぷり使ったスイーツブレッド、香ばしいきのこやまろやかなかぼちゃのパイやサンドなど、秋の素材をまるごと楽しめる新作が揃いました。
「GGCo.」のブレッドで夏から秋へ――季節の移ろいを感じながら、心あたたまるひとときをお過ごしください。
◆「カフェ de 歳時記」概要
販売期間 ：2025年9月1日（月）～2025年11月28日（金）
・マロンデニッシュ 420円
幾重にも薄く重ねた、バターが香るサクサクのデニッシュ生地に、モンブランケーキのように濃厚でこっくりした甘さのマロンクリームと、大粒の渋皮栗を丸ごとトッピング。秋のご褒美として食べたい一品。
・スイートポテトブリオッシュ 400円
黒ごま香るブリオッシュに、蜜漬けさつまいもを合わせました。やさしい甘みが広がる、朝のカフェタイムにもおすすめのスイーツブレッド。
・きのことパンプキンのパイ 380円
パリッとした食感が楽しいパイ生地に、香ばしいきのこと甘みのあるかぼちゃをたっぷりと詰めました。ローズマリーの風味がアクセントになった季節感あふれるセイボリーパイ。
・チキンときのこのハニーマスタードサンド 720円
ソフトなブレッドに、醤油で炒めたグリルチキンときのこをサンド。仕上げに特製ハニーマスタードソースをかけて、コクと香ばしさが調和する満足感たっぷりの一品。
・パンプキンサラダバーガー 680円
かぼちゃ、ベーコン、クリームチーズ、くるみ、レーズンなど、彩り豊かな具材をふんわりサンド。見た目も味わいも秋らしい、軽やかなバーガー。
※すべて税込
◆ GGCo. (ジージーコー)とは
日常の何気ないシーンの傍らに、上質なコーヒーと香り高いパン、こぼれる笑顔。どの瞬間も心を躍らせポジティブに過ごしていただきたい…そんな思いをブランドカラーのオレンジに込めました。
豆のクオリティや焙煎法にこだわった淹れたてコーヒー、季節のコンセプト「カフェ de 歳時記」で展開される季節のドリンクやブレッド、アーバンテイストなインテリアで毎日通いたくなるカフェです。
* WEBサイト：https://www.mt-restaurant.com/ggco/
◆ 店舗情報
Café & Deli GGCo. 城山
所在地：東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー1F
営業時間：8:00～19:00
定休日：土日祝日
席数：100
Pastry & Bakery GGCo. 東京マリオットホテル
所在地：東京都品川区北品川4-7-36東京マリオットホテル1F
営業時間：10:00～20:00
定休日：なし
席数：イートインエリアなし
Café & Bakery GGCo. コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション
所在地：東京都中央区京橋2-1-3
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション1F
営業時間：平日 8:00～18:00 土曜10:00～18:00
定休日：日祝日 席数：80
Café & Bakery GGCo. 神谷町
所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1神谷町トラストタワー1F
営業時間：8:00～19:00
定休日：土日祝日
席数：61
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社 セールス&マーケティング部 マーケティング・広報担当：神事（じんじ）
TEL：03-6409-2805 / E-mail：pr@mt-restaurant.com
関連リンク
GGCo.
https://www.mt-restaurant.com/ggco/
