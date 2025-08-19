鹿児島空港から徒歩2分「レンタル819鹿児島空港」9月5日（金）オープン｜桜島・指宿・霧島へ直行／オープン記念で基本料金20％OFF

株式会社キズキレンタルサービス

全国でレンタルバイクサービスを展開する「レンタル819」は、鹿児島空港から徒歩2分の新店舗「レンタル819鹿児島空港」を2025年9月5日（金）にオープンします。到着後すぐに桜島・指宿・霧島へ出発でき、小型～大型まで国内外メーカーに加え希少な電動バイクも用意。オープン記念で基本料金20％OFFのキャンペーンを実施し、予約受付も開始。オンライン事前予約によりスムーズに車両の引き渡しが可能です。

レンタル819鹿児島空港の特長

空港から徒歩2分：荷物を持ったままでも移動の負担が少なく、到着後すぐにツーリングへ。

幅広いラインアップ：小型～大型、国内外メーカー、さらに電動バイクの希少車も導入。

主要観光地へ直行：桜島・指宿・霧島など、南九州の名所をダイレクトに巡る旅の起点に。

車両一覧をみる :https://rental819.com/search?page=1&store=181&sort=sort_class_desc&start_date=

オープン記念キャンペーン（基本料金20％OFF）

対象出発日：2025年9月5日（金）～9月19日（金）

内容：キャンペーン期間中、レンタル基本料金を20%割引

クーポンコード：koj819open

利用方法：オンライン予約時にクーポンコードを入力

注意事項：

・ご予約受付中！

・台数限定／在庫がなくなり次第終了

・他割引との併用不可

・保険・補償・オプション等は割引対象外

・内容は予告なく変更・終了となる場合があります

キャンペーン詳細をみる :https://rental819.com/news/837

店舗情報

店舗名：レンタル819鹿児島空港

所在地：〒899-6404 鹿児島県霧島市溝辺町麓1341-4（鹿児島空港から徒歩2分）

電話：0995-56-9166

定休日：木曜（木曜の出発・返却は店舗へご相談ください）

店舗情報はこちら :https://rental819.com/store/181