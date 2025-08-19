静岡県×PoliPoli「静岡県ウェルビーイング創出プロジェクト」参加団体の募集開始

株式会社PoliPoli

・寄付を受けて実証事業を行う団体の募集は2025年11月2日まで（説明会を9月3日に開催予定）

株式会社PoliPoli（所在地：東京都千代田区、代表取締役：伊藤和真）は、静岡県と連携し、静岡県民のウェルビーイング（県民一人ひとりの幸福実感）を向上させるための「静岡県ウェルビーイング創出プロジェクト（以下、本プロジェクト）」を立ち上げることをお知らせします。

本プロジェクトでは、静岡県民のウェルビーイング向上を目指す事業を対象として、最大300万円の寄付を行います。また、本プロジェクトから寄付を受けて事業を行う団体を2025年11月2日まで募集します。2026年1月に一次審査を通過した団体によるプレゼン審査を行い、寄付先団体を決定し、 事業の開始は2026年3月以降を予定しています。

「静岡県ウェルビーイング創出プロジェクト」とは

静岡県の社会課題を解決するために、静岡県をフィールドとして実証実験を行い、静岡県民の「ウェルビーイング」向上を目指します。

募集概要

- 募集期間：2025年8月19日（火）～11月2日（日）- 審査方法：寄付者等による書類審査 及び プレゼンテーション審査- 支援額：最大300万円/団体- 採択数：若干数（寄付者の意向による）- 対象事業：静岡県の社会課題を解決するために、静岡県をフィールドとして実証実験を行い、静岡県民の「ウェルビーイング」向上を目指す事業※事業案作成の際、こちらの資料(https://drive.google.com/drive/folders/1zwAKUMVIWtju5OJOtGLF4rfJ4fwNIlAh)をご参照ください。

詳細、お申し込みはこちら：https://policy.fund/pdwNAAKy/eBTqe0Nn#fund(https://policy.fund/pdwNAAKy/eBTqe0Nn#fund)

2025年9月3日（水）11時～12時に、オンライン説明会を実施します。

応募に際して確認したいことがある団体様は、こちらのフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXGXDpkn-u0JlguBaTlZizjDZdLMgeLeqmIYNPd8Xu4L5sRg/viewform)よりお申し込みください。

※応募に際し、説明会の参加は必須ではありません。

『Policy Fund』とは

https://policy.fund/(https://policy.fund/)

『Policy Fund』は、政策を軸にした、社会課題解決を加速するための寄付基金です。

起業家などの個人や、国内外の財団などから「寄付」として資金を集め、取り組みたい課題ごとに「基金」を設立します。その課題に取り組む社会的企業やNPO法人等の非営利組織に寄付金をお渡しし、解決に向けた取り組みや研究、そして社会を変える政策立案や提言に活用していただきます。また、PoliPoliがこれまで培ってきた政策共創のノウハウを活かし、政策提言を伴走支援します。

本プロジェクトでは、静岡県民のウェルビーイング向上のための企画及びアイデアを募集し、静岡県をフィールドとした実証実験を経て、社会課題解決に向けた取組の実現を目指します。

会社概要

会社名：株式会社PoliPoli

代表者 ：伊藤 和真

所在地：東京都千代田区

設立 ：2018年2月

企業理念 ：新しい政治・行政の仕組みをつくりつづけることで、世界中の人々の幸せな暮らしに貢献する。

コーポレートサイト：https://www.polipoli.work/

事業内容：

政治に声を届けるウェブサイト『PoliPoli(https://polipoli-web.com/)』

行政に声を届けるウェブサイト『PoliPoli Gov(https://polipoli-gov.com/)』

企業・団体向け「政策経営」のためのサポートサービス『PoliPoli Enterprise(https://enterprise.polipoli-web.com/)』

政策情報メディア『政治ドットコム(https://say-g.com/)』

社会課題解決のための寄付基金『Policy Fund(https://policy.fund/)』

SIBを活用した地域課題解決のためのプロジェクト『自治体共創ファンド(https://sib-fund.com/)』

「ファンドレイザー」をはじめ、採用募集中です

詳しくはこちら：https://polipoli.notion.site/PoliPoli-97249831893141dc968440811591fbe3