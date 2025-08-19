【JPIセミナー】「系統用蓄電池の設置・運用におけるリスク及び契約実務、資金調達と法務」8月27日(水)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、ＴＭＩ総合法律事務所 パートナー・弁護士 深津 功二 氏を招聘し、系統用蓄電池の設置・運用におけるリスク及び契約実務、資金調達と法務について詳説いただくセミナーを開催します。

〔タイトル〕

卸電力市場、需給調整市場、容量市場、長期脱炭素電源オークションを踏まえ

系統用蓄電池の設置・運用におけるリスク及び契約実務、資金調達と法務

〔開催日時〕

2025年08月27日(水) 13:30 - 16:30

〔講師〕

ＴＭＩ総合法律事務所

パートナー・弁護士

深津 功二 氏

〔講義概要〕

卸電力市場における電力取引や、需給調整市場における調整力の提供等を目的とした系統用蓄電池の導入が急速に進んでいます。

本セミナーでは、系統用蓄電池の運用による取引の枠組み、設置・運用におけるリスクと契約実務、及び資金調達について詳説します。

〔講義項目〕

1. 系統用蓄電池の運用

(1) 卸電力市場での取引

(2) 需給調整市場での取引

(3) 容量市場での取引

2. 系統用蓄電池の設置・運用におけるリスク

3. 系統用蓄電池の供給に関する契約

4. 系統用蓄電池の運用に関する契約

5. 資金調達

(1) 長期脱炭素電源オークション

(2) プロジェクトファイナンス

6. 関連質疑応答

7. 名刺交換・交流会

通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。

～ 法律事務所ご所属の方の聴講はご遠慮願います～

〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：37,210円（税込）

2名以降：32,210円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

