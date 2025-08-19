こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「NEXCO東日本 ドラ割×アコーディア・ゴルフ」がコラボした『北関東3県周遊セットプラン』を発売！
～茨城・栃木・群馬エリアでお得にゴルフ！好評の南房総周遊セットも販売中！～
株式会社アコーディア・ゴルフ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：三好 康之、以下「当社」）とNEXCO東日本関東支社（埼玉県さいたま市）は、8月19日より「NEXCO東日本 ドラ割×アコーディア・ゴルフ」北関東3県周遊セットプラン（以下「本プラン」）を発売しますのでお知らせいたします。
本プランは、北関東3県（茨城県、栃木県、群馬県）にある当社のゴルフ場（対象30カ所）をご利用されるお客さま向けに発売する高速道路割引商品です。ゴルフプレーと高速道路利用とをセットでご利用いただく際、大変お得な料金で高速道路を利用でき、さらに決められた範囲内なら自由に乗り降りできるパスへお申し込みいただけるプランとなっています。また、ACCORDIA GOLF ポイントカードをお持ちのお客さまが本プランでゴルフ場をご利用いただいた場合、ご利用後にACCORDIA GOLF ポイントが500ポイントを追加付与いたします。
なお、ご利用の際は、事前にゴルフ場予約とドラ割へのお申し込みがそれぞれ必要となり、ゴルフのプレー料金と高速道路の通行料金のお支払いは別となりますのでご注意ください。プレー料金については当社公式Webサイトをご確認ください。
また、大好評の南房総周遊セットプラン（千葉県内の当社ゴルフ場10カ所が対象）も発売中です。
この機会にぜひ、「NEXCO東日本 ドラ割×アコーディア・ゴルフ」北関東3県周遊セットプランおよび南房総周遊セットプランで高速道路をご利用いただき、お得にゴルフをお楽しみください。
商品概要
https://digitalpr.jp/table_img/2726/116107/116107_web_1.png
対象ゴルフ場
いばらき常陸国周遊セットプラン対象ゴルフ場（12カ所）
栃木県周遊セットプラン対象ゴルフ場（9カ所）
群馬県周遊セットプラン対象ゴルフゴルフ場（9カ所）
本件に関するお問合わせ先
株式会社アコーディア・ゴルフ 広報部
Email: pr@accordiagolf.com
℡ 03-6284-3155（受付時間平日9:00～17:00 ※土日祝除く）
NEXCO東日本お客さまセンター（24時間） ℡ 0570-024-024（ナビダイヤル）
または ℡ 03-5308-2424
関連リンク
NEXCO東日本 ドラ割×アコーディア・ゴルフ 特設ページ
https://www.accordiagolf.com/campaign/2025/dorawari/
