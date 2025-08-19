¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö£Î£Å£Ø£Ã£ÏÅìÆüËÜ ¥É¥é³ä¡ß£Ð£Ç£Í¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿ËÌ´ØÅì3¸©¥¨¥ê¥¢µÚ¤ÓÆîË¼Áí¥¨¥ê¥¢¤Î¡Ö¼þÍ·¥»¥Ã¥È¥×¥é¥ó¡×¤òÈ¯Çä¡ª
¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥´¥ë¥Õ¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÅì¾åÌî/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÅÄÃæ ¹ÌÂÀÏº¡¢°Ê²¼¡Ö£Ð£Ç£Í¡×¡Ë¤È¡¢ÅìÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê´ØÅì»Ù¼Ò¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢°Ê²¼¡Ö£Î£Å£Ø£Ã£ÏÅìÆüËÜ¡×¡Ë¤Ï¡¢8·î19Æü¤è¤ê¡Ö£Î£Å£Ø£Ã£ÏÅìÆüËÜ ¥É¥é³ä¡ß£Ð£Ç£Í¡×¤¤¤Ð¤é¤¾ïÎ¦¹ñ¼þÍ·¥»¥Ã¥È¥×¥é¥ó¡¢ÆÊÌÚ¸©¼þÍ·¥»¥Ã¥È¥×¥é¥ó¡¢·²ÇÏ¸©¼þÍ·¥»¥Ã¥È¥×¥é¥óµÚ¤ÓÆîË¼Áí¼þÍ·¥»¥Ã¥È¥×¥é¥ó¤ò¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥×¥é¥ó¡×¡Ë¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥é¥ó¤Ï¡¢ËÌ´ØÅì3¸©¥¨¥ê¥¢¡Ê°ñ¾ë¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¡¢·²ÇÏ¸©¡ËµÚ¤ÓÆîË¼Áí¥¨¥ê¥¢¤Î£Ð£Ç£Í¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤ò¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¸þ¤±¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¹âÂ®Æ»Ï©³ä°ú¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¥×¥ìー¤È¹âÂ®Æ»Ï©ÍøÍÑ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¡¢¤ªÆÀ¤ÊÎÁ¶â¤Ç¹âÂ®Æ»Ï©¤òÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿ÈÏ°ÏÆâ¤Ê¤é¼«Í³¤Ë¾è¤ê¹ß¤ê¤Ç¤¤ëËÜ¥×¥é¥ó¤Ø¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢£Ð£Ç£Í¤Î¥¢¥×¥ê¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¾ì¹ç¡¢ËÜ¥×¥é¥ó¤È¥´¥ë¥Õ¾ì¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤´ÍøÍÑ¸å£Ð£Ç£Í¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò500¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄÉ²ÃÉÕÍ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢»öÁ°¤Î¥´¥ë¥Õ¾ìÍ½ÌóµÚ¤ÓËÜ¥×¥é¥ó¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î¥×¥ìーÎÁ¶â¤È¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤ÏÊÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥×¥ìーÎÁ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£Ð£Ç£Í¤Î¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¡Ö£Î£Å£Ø£Ã£ÏÅìÆüËÜ ¥É¥é³ä¡ß£Ð£Ç£Í¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿ËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¹âÂ®Æ»Ï©¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ªÆÀ¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2705/116096/116096_web_1.png
https://digitalpr.jp/table_img/2705/116096/116096_web_2.png
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
£Ð£Ç£Í ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥× ¹ÊóÃ´Åö¡¡º£°æ¡¿Á°ÅÄ¡¿ÌÚÂ¼¡¡Mail¡§pgmpr@pacificgolf.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¸þ¤±¥µ¥¤¥È
https://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/
£Ð£Ç£Í¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/pgm.official/
£Ð£Ç£Í¸ø¼°Facebook
https://www.facebook.com/PGMFB/
ËÜ¥×¥é¥ó¤Ï¡¢ËÌ´ØÅì3¸©¥¨¥ê¥¢¡Ê°ñ¾ë¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¡¢·²ÇÏ¸©¡ËµÚ¤ÓÆîË¼Áí¥¨¥ê¥¢¤Î£Ð£Ç£Í¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤ò¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¸þ¤±¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¹âÂ®Æ»Ï©³ä°ú¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¥×¥ìー¤È¹âÂ®Æ»Ï©ÍøÍÑ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¡¢¤ªÆÀ¤ÊÎÁ¶â¤Ç¹âÂ®Æ»Ï©¤òÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿ÈÏ°ÏÆâ¤Ê¤é¼«Í³¤Ë¾è¤ê¹ß¤ê¤Ç¤¤ëËÜ¥×¥é¥ó¤Ø¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢£Ð£Ç£Í¤Î¥¢¥×¥ê¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¾ì¹ç¡¢ËÜ¥×¥é¥ó¤È¥´¥ë¥Õ¾ì¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤´ÍøÍÑ¸å£Ð£Ç£Í¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò500¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄÉ²ÃÉÕÍ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢»öÁ°¤Î¥´¥ë¥Õ¾ìÍ½ÌóµÚ¤ÓËÜ¥×¥é¥ó¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î¥×¥ìーÎÁ¶â¤È¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤ÏÊÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥×¥ìーÎÁ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£Ð£Ç£Í¤Î¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¡Ö£Î£Å£Ø£Ã£ÏÅìÆüËÜ ¥É¥é³ä¡ß£Ð£Ç£Í¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿ËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¹âÂ®Æ»Ï©¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ªÆÀ¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2705/116096/116096_web_1.png
https://digitalpr.jp/table_img/2705/116096/116096_web_2.png
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
£Ð£Ç£Í ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥× ¹ÊóÃ´Åö¡¡º£°æ¡¿Á°ÅÄ¡¿ÌÚÂ¼¡¡Mail¡§pgmpr@pacificgolf.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¸þ¤±¥µ¥¤¥È
https://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/
£Ð£Ç£Í¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/pgm.official/
£Ð£Ç£Í¸ø¼°Facebook
https://www.facebook.com/PGMFB/