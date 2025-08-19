【世代別調査】20代の本音：対面コミュニケーション『重要』59％～効くのは連携・緊急・初対面～（法人携帯マッチングサイト一括.jp調べ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327623&id=bodyimage1】
近年、リモートワークの定着とオンラインツールの高度化により、働き方は「対面かオンラインか」を場面ごとに選び取る時代へと移行しました。とりわけ若手世代が対面の価値をどう捉えているかは、組織運営やチーム設計を最適化するうえで見過ごせない論点です。
そこで今回、厳選された法人携帯・会社携帯業者を紹介するビジネスマッチングサイト「一括.jp（https://emeao.jp/ikkatsu-column/recommend_mobilephonecompany/ ）」は、20代の会社員100名を対象にアンケート調査を実施しました。「対面コミュニケーションの必要性」「重要と感じる理由」「特に効果的だと感じる場面」の3点から、若手の本音と実態を可視化しています。
業務効率と関係構築の両立が求められる現代の職場では、「どの場面で対面を選び、どの場面はオンラインで足りるのか」という判断基準の明確化が不可欠です。本調査の知見は、若手社員との円滑なコミュニケーション設計や、ハイブリッド型ワークの運用ルール見直しに役立つ実務的なヒントとなるはずです。
▼調査項目
◆ 調査1：オフィスでの「対面コミュニケーション」の重要度
◆ 調査2：対面コミュニケーションが重要だと考える理由
◆ 調査3：対面コミュニケーションが効果的だと感じる場面
◆まとめ：状況に合わせたハイブリッド型ワークスタイル
調査結果1：オフィスでの「対面コミュニケーション」はどの程度重要だと感じますか。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327623&id=bodyimage2】
最も多かったのは「ある程度重要」と回答した人で、全体の38.0％（38人）を占めました。これは、業務において対面での情報共有や意思疎通を一定レベルで必要と感じている層が多数派であることを示しています。
一方で、次いで多かったのは「全く重要ではない」とする27.0％（27人）で、対面コミュニケーションの価値をほとんど感じない層も少なくありません。業種や職種、働き方の多様化により、コミュニケーションの手段や重要度に対する考え方が大きく分かれていることを反映していると考えられます。
さらに、「非常に重要」と強く重視する人は21.0％（21人）にとどまり、必ずしも多くはありません。残る14.0％（14人）は「あまり重要ではない」と回答しており、全体としては「重要」と考える層と「そうではない」層がほぼ拮抗している構図が見て取れます。
調査結果2：なぜ対面コミュニケーションが重要だと考えていますか。※Q1で「非常に重要/ある程度重要」と回答した人が対象（複数回答可：注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327623&id=bodyimage3】
注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は3つまでに制限しています。これにより、対面コミュニケーションが重要だと考える要因をより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「誤解や行き違いが起こりにくく、意思疎通がスムーズ」で、全体の52.5％（31人）を占めました。これは、対面コミュニケーションの最大の価値が、正確かつ迅速な情報伝達にあると多くの人が感じていることを示しています。
次いで多かったのは「表情や声のトーンなど非言語情報が伝わりやすい」が35.6％（21人）、「信頼関係を築きやすく、人間関係が深まりやすい」が30.5％（18人）で、いずれも対面ならではの感情共有や関係構築のしやすさが評価されています。
