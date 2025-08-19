【バランス栄養食品に関する調査】直近1年間にバランス栄養食品を利用した人が、選定時に注目する栄養素・成分は「たんぱく質、プロテイン」が4割強、「カルシウム」「食物繊維」が各20%台

マイボイスコム株式会社

■直近1年間にバランス栄養食品を利用した人は4割弱。利用目的は「空腹感の解消」「お菓子のかわり」が直近1年間利用者の各30％台、「昼食のかわり」「朝食のかわり」が各2割弱

■直近1年間にバランス栄養食品を利用した人が、選定時に注目する栄養素・成分は「たんぱく質、プロテイン」が4割強、「カルシウム」「食物繊維」が各20%台

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、9回目となる『バランス栄養食品の利用』に関するインターネット調査を2025年7月1日～7日に実施しました。

本調査のバランス栄養食品は、バーやブロック、ビスケットタイプのものを対象としています。ゼリー、ドリンクタイプは除きます。調査結果をお知らせいたします。

1. 直近1年間に利用したバランス栄養食品

直近1年間にバランス栄養食品を利用した人は4割弱です。10・20代では5割強となっています。

利用した銘柄は（複数回答）、「カロリーメイト」「1本満足バー」「SOYJOY」「クリーム玄米ブラン」が各10％台です。「1本満足バー」は男性10～30代や女性10・20代で比率が高く、また、バランス栄養食品を週1～2回以上利用する層では最も多くなっています。

2. バランス栄養食品の利用目的・場面

直近1年間にバランス栄養食品を利用した人に、どのような目的や場面で利用するかを聞いたところ（複数回答）、「空腹感の解消」「お菓子のかわり」が各30％台、「昼食のかわり」「朝食のかわり」が各2割弱です。

バランス栄養食品を週5回以上利用する層では、「朝食のかわり」「昼食のかわり」「栄養バランスを整える」が上位にあがっています。『inバー プロテイン』『SAVAS プロテインバー』主利用者では「運動・スポーツ時の栄養補給」「たんぱく質の摂取」、『毎日果実』『BE‐KIND』主利用者では「お菓子のかわり」の比率が高くなっています。

3. バランス栄養食品選定時の決め手

直近1年間にバランス栄養食品を利用した人の、選定時の決め手は（複数回答）、「味」が72.1％、「価格」が49.1％、「栄養成分」が34.8％です。

「栄養成分」「栄養素の含有量」は、『inバー プロテイン』『SAVAS プロテインバー』主利用者で比率が高くなっています。また、バランス栄養食品の利用頻度が高い人でも高くなっています。

4. バランス栄養食品選定時に注目する栄養素・成分

直近1年間にバランス栄養食品を利用した人が、選定時に注目する栄養素・成分は（複数回答）、「たんぱく質、プロテイン」が43.4％、「カルシウム」「食物繊維」が各20%台です。

「鉄」は女性、「イソフラボン」「たんぱく質、プロテイン」は女性60～70代、「カルシウム」「食物繊維」は70代で高い傾向です。『1本満足バー』『inバー プロテイン』『SAVAS プロテインバー』主利用者では、「たんぱく質、プロテイン」の比率が高くなっています。

5. バランス栄養食品の利用意向

バランス栄養食品の利用意向者は、「食べたい」「まあ食べたい」を合わせて約36%です。

女性や若年層で比率が高く、特に10・20代女性では6割弱と顕著です。また、直近1年間にバランス栄養食品を利用した人でも8割弱と高くなっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆今後、バランス栄養食品を食べたいと思う理由、食べたいと思わない理由（全6,096件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1657_2_ede042b479dbcbb81a08a47a1238bab6.jpg?v=202508190327 ]

