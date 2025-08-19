【年代別調査:10代編】会計行動「セルフ派 vs 有人派」～速さ×気楽さが勝因～（オフィスデザインマッチングサイト『エミーオ』調べ）
https://emeao.jp/guide/officedesign/post-50549/ オフィスデザインマッチングサイト『EMEAO！（エミーオ）』が10代の会計スタイルを徹底調査！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327622&id=bodyimage1】
コンビニやスーパーでは、セルフレジやモバイル決済、完全レジレスなど会計方式の多様化が進み、利用者の選択肢は一段と広がっています。では、日常の買い物で10代はどの方式を選び、新しい仕組みにはどう向き合うのでしょうか？
こうした背景を踏まえ、厳選された優良業者を紹介するオフィスデザインマッチングサイト『エミーオ（https://emeao.jp/guide/officedesign/post-50549/ ）』は、10代の男女100名を対象にアンケート調査を実施しました。「最も好む会計方法」「その理由」「新しい会計方式導入時の対応」という3つの視点から、10代の会計行動と意識を分析しています。
店舗運営や新システム導入を検討する企業にとって、若年層の定着を後押しする体験設計のヒントとなるはずです。
▼調査概要
◆ 調査1：もっとも好む会計方法は？
◆ 調査2：好みの会計方法を選ぶ理由
◆ 調査3：新しい会計方式導入時の対応
◆ まとめ：10代の会計方法選び『スピードと気楽さが最大のポイント』
調査結果1：コンビニ・スーパーでの会計方法として、最も好むものはどれですか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327622&id=bodyimage2】
最も多かったのは「特にこだわらない」という回答で、全体の46.0％（46人）を占めました。会計方法に対して強い好みを持たず、状況や混雑具合によって柔軟に利用を選んでいる層が多いことがうかがえます。
次いで多かったのは「セルフ会計（自分で端末や機械を操作して精算する方式）」で40.0％（40人）となっており、スピーディーで自分のペースで進められる点や、非接触で完結できる利便性が支持されていると考えられます。
一方、「有人レジ会計（レジスタッフが対応する方式）」を好むと答えたのは14.0％（14人）にとどまり、特に若年層ではセルフ化の浸透とともに有人対応を選ぶ割合が相対的に低い傾向が見られます。
調査結果2：好みの会計方法を選ぶ理由は何ですか？（対象：Q1でセルフ会計／有人レジ会計の選択者のみ、複数回答可・注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327622&id=bodyimage3】
（注1） 本設問は複数選択式ですが、選択肢は2つまでに制限しています。これにより、会計方法を選ぶ理由をより明確に把握できるようにしています。
最も多かった理由は「スタッフとのやり取りが少なくて気楽」で48.2％（26人）を占めました。特にセルフ会計派の利用者を中心に、対面でのやり取りを最小限にしたいというニーズが強く表れていると考えられます。
次いで「支払いが簡単・スムーズ」が38.9％（21人）、「待ち時間が短い」が29.6％（16人）と続き、スピード感や手間の少なさが会計方法選びの大きな決め手になっていることがうかがえます。
一方で、「現金で払い やすい」（20.4％）や「ポイント・クーポンが使いやすい」（9.3％）など、支払い手段や特典の利用しやすさを重視する声も一定数見られました。
「スタッフとのやり取りがあって安心」（3.7％）や「会計の正確さ」（3.7％）といった有人レジならではの利点を挙げる回答は少数にとどまり、全体的には効率性や利便性を優先する傾向が強い結果となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327622&id=bodyimage1】
