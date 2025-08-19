【後編】50代100人が語る「AI検索と従来型検索（Google等）」のリアルな使い分け実態と信頼性|SEO会社ランクエスト調べ
https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ SEO対策で検索順位No1（注）を獲得したランクエストが50代の検索使い分けパターンとその背景を徹底調査
生成AIの普及により、従来型検索エンジンとAI検索サービスが日常の情報収集に使われる場面は急速に増えています。特に50代にとって、GoogleやYahoo!などの従来型検索と、ChatGPTやGoogleのGeminiといったAI検索サービスは、どのように役割分担され、信頼されているのでしょうか。
そこで、SEO対策で検索結果1位（※注）の実績を持つランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、50代男女100名を対象にアンケートを実施。検索手段の選択理由や利用シーン、信頼度、そして項目別の利用傾向について詳細に分析しました。AI（ChatGPTやGemini 等）と従来型検索（GoogleやYahoo! 等）の役割分担や今後の発展に向けた課題を明らかにしていきます。
目次
◆ 調査1： 従来型検索とAI検索の使い分け実態
1-1．従来型検索エンジンの利用が圧倒的多数
1-2．AI検索は補助的な位置づけ
1-3．AI検索のみの利用はごく少数
◆ 調査2： 情報の信頼性
2-1．従来型検索への信頼が優勢
2-2．双方を同程度に評価する層も一定数存在
2-3．AI検索への信頼は限定的
◆ 調査3： AI検索の活用場面
3-1．AIチャットサービスを特に利用しない層が過半数
3-2．専門情報や複雑な内容の解説に強み
3-3．その他の利用は限定的
◆ 調査4： 従来型検索の活用場面
4-1．ニュースや天気の情報収集が最多
4-2．幅広い生活・業務情報の取得にも活用
4-3．信頼性確認やその他の利用は限定的
◆ まとめ： 50代の従来型とAI検索のリアルな使い分け事情
・ニュース・生活情報では従来型が優勢
・商品情報や用語確認も従来型が主流
・専門情報や文章作成支援はAIが存在感
・信頼性確認は従来型に軍配
・使い分けの明確化とハイブリッド化の可能性
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
前編はこちら
https://www.dreamnews.jp/press/0000327616/
（注） 2025年1月9日に東京都新宿区で、PCブラウザーからGoogle検索を行い、その結果を測定しました。検索キーワードは「SEO対策」で、クッキーや履歴を削除した上で計測しています。なお、他の地域やデバイス、検索タイミング、検索エンジンのアルゴリズムの変更などによって、順位が変動する場合があります。
4．従来型検索エンジン（GoogleやYahoo! 等）の活用場面 ※複数回答可
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327619&id=bodyimage2】
4-1．ニュースや天気の情報収集が最多
最も多かったのは「最新のニュースや天気」で、全体の52.0％（52人）を占めました。従来型検索エンジンは速報性と網羅性に優れており、日々変化する情報をタイムリーに取得する目的で多く利用されていることがうかがえます。
特にニュースや天気といった信頼性が重視される情報分野では、長年の利用経験や検索結果の幅広さが選ばれる理由になっていると考えられます。
4-2．幅広い生活・業務情報の取得にも活用
次いで多かったのは「用語や意味の確認」が42.0％（42人）、「商品・サービスの口コミ」が32.0％（32人）、「地域の店や施設情報」が31.0％（31人）でした。これらはいずれも日常生活や購買判断に直結する情報であり、従来型検索エンジンが豊富な情報源として活用されていることを示しています。
