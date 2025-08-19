株式会社VELTEXスポーツエンタープライズ

日頃よりベルテックス静岡の報道に格別のご高配賜り厚く御礼申し上げます。


10月2日に県武道館で行われる「りそなグループB.LEAGUE 2025-26シーズンB2リーグ戦 ホーム開幕節」を前に、藤枝市長を表敬訪問いたします。


報道各位におかれましてはぜひ取材・報道賜りたくお願い申し上げます。



■日時：2025年8月25日（月）16:00～16:30


■会場：藤枝市役所　東館３階　応接室（藤枝市岡出山1-11-1）


■出席(予定・敬称略)


・藤枝市


市　長 北村 正平


副市長 河野 一行
スポーツ文化観光部長
スポーツ振興課長




・株式会社VELTEXスポーツエンタープライズ


常務執行役員　 下出 恒平


選手　　　　　 加納 誠也


・オフィシャルパートナー及び 藤枝商工会議所会頭


株式会社山田組 山田 壽久



【取材につきましては下記へ問い合わせください】


連絡先：スポーツ振興課　スポーツ推進係　朝比奈（TEL：054-643-3126）


当日連絡先：スポーツ振興課　スポーツ推進係　朝比奈（TEL：090-7864-2616）


報道用駐車場：市役所駐車場をご利用ください


その他：当日取材を希望します。