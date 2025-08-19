SCM × テクノロジーで医療アクセスを再設計する株式会社Kiviaq、6,000万円の資金調達を実施

株式会社Kiviaq

2025年8月19日 15時00分

株式会社Kiviaq（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：岡田俊、以下「Kiviaq」）は、Garnet Capital, SMBCベンチャーキャピタル, 株式会社コールドクターを引受先として優先株式を発行し、6,000万円の資金調達を実施いたしました。

Kiviaqについて

創業及び資金調達の背景

Kiviaqは、代表が母親の通院時に直面した薬の欠品、長時間待ち、感染リスクといった病院・薬局体験の課題を原点に、創業チームが培ったサプライチェーン、物流、調剤薬局事業の知見で解決を目指し立ち上げた事業です。1stラウンドでは、配送を前提とした広域商圏型調剤薬局と自社配送を組み合わせた独自モデルの立ち上げを目的に資金調達を実施しました。

ミッションとビジョン

Kiviaqのビジョンは「すべての医療体験を圧倒的に」。診療から服薬、日常の健康まで、薬を通じて医療と暮らしがひとつに馴染む世界を創ります。その実現のため、「SCM x テクノロジーで医療アクセスをリデザインする」をミッションに掲げ、SCMとテクノロジーから生み出される革新的なサービスと高効率なオペレーションで、今の「あたりまえ」を再設計し、これまでにない「当たり前」を生み出します。

エンジニア・薬剤師募集

Kiviaqでは、当社の理念に共感し、ともにプロダクトや新しい薬局を作り上げていくエンジニア・薬剤師の方を募集しています。

現在は、サービスロンチに向けて、プロダクトの要件定義、薬局の位置選定、レイアウト作りなどを、日々チームで議論しながら準備を進めています。

法規制やテクノロジーの制約といった課題を乗り越えつつ、いかに医療・調剤での顧客体験をよくしていけるか、薬剤師が薬剤師としての能力を最大限に活かせる環境を作れるか、薬のサプライチェーンを最適化できるか、を基点として、サービスを作り込んでいます。

一緒に次世代の医療体験・薬局を作ることにチャレンジしたい方、ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお話しできれば嬉しいです。

投資家コメント

Garnet Capital

代表パートナー 瀬戸 恭祐様

調剤医療の市場規模は非常に大きく、高齢化の進行や慢性疾患患者の増加等に伴って更に拡大傾向にあります。一方でコンビニよりも多く存在する薬局が個別に在庫を抱えているなど、薬剤のサプライチェーンに関する課題は大きく残されています。

Kiviaq社は代表の岡田氏をはじめとして医療業界やサプライチェーンマネジメント（SCM）に関する豊富な経験を有しており、この大きな課題の解決やそれに伴う患者の薬局体験の圧倒的な向上を実現することを期待しております。

今回の出資を通じ、SCM×テクノロジーで薬剤に係るすべてのステークホルダーの体験を向上させるKiviaq社の挑戦をしっかりとご支援して参ります。

SMBC ベンチャーキャピタル株式会社

投資営業第四部 副部長 竹内 基紘様

Kiviaq社の次世代型薬局事業は、ECから薬局運営にわたる豊富な経験と、周囲を味方につける人間的魅力をお持ちの岡田社長だからこそ成立させうる独自性の高い事業であり、大きな飛躍に期待しております。このサービスの普及は日本の医療にも良い影響をもたらしうると考えており、我々も積極的に支援をしてまいります。

株式会社コールドクター

代表取締役 合田 武広様

このたび、Kiviaq社が掲げる「薬局に行かなくていい未来」という革新的なビジョンに共感し、出資させていただきました。

Kiviaq社は、患者一人ひとりに迅速かつ確実に医薬品を届ける次世代薬局ネットワークの構築に挑戦しています。その取り組みは、医療の利便性向上のみならず、社会全体にとって重要な意義を持つ挑戦であると考えております。

当社もオンライン診療を通じて医療アクセスの向上に取り組んでおり、両社の連携が全国の医療アクセス向上に大きく貢献すると確信しています。

今後のKiviaq社の事業成長を心より期待しております。

代表コメント/略歴

代表取締役：岡田 俊

代表コメント

この度、株式会社Kiviaqは1stラウンドの資金調達を完了いたしました。医薬品の在庫偏在や顧客利便性（体調不良時の待ち時間・移動）という大きな課題を、物流・サプライチェーン・薬局事業で培った経験を活かし解決すべく創業しました。今回の資金は、配送を前提とした広域商圏型調剤薬局と自社配送網を組み合わせた新モデルの構築、人材採用、技術開発に活用します。弊社の事業性を信じ、共感してくださった投資家の皆様に心より感謝を申し上げます。医療アクセスの新しい当たり前を創る挑戦を、より一層加速してまいります。

略歴

公認会計士としてKPMGロサンゼルスにて監査業務に従事。帰国後、アマゾンジャパンにて経営戦略・財務部長としてアマゾンロジスティクスを中心に物流・サプライチェーン事業の戦略立案・立ち上げ・全国展開をリード。株式会社ミナカラ代表取締役社長を経て株式会社Kiviaqを創業し、医薬品サプライチェーンの構造改革に挑む。

会社概要

社名：株式会社 Kiviaq

代表取締役 : 岡田 俊

創業：2025年5月

所在地：東京都渋谷区渋谷2-19-19ワコー宮益坂ビル5F

会社HP : https://www.kiviaq.com/

お問い合わせ先：pr@kiviaq.com