WEMADE、Web3 MMORPG「Legend of YMIR」グローバル版、本日より事前登録を開始！

株式会社Weｍade Japan

・「Valhalla Trials」プログラムを実施、段階別ミッションクリアでYMIRトークンがエアドロップで貰える

・WEMIXステーキングランキング1位から5位には、限定版「WEMIXディーシルパック」NFTを提供

WEMADE Co., Ltd.(代表取締役 Park, Kwan Ho 以下、WEMADE)の新作Web3 MMORPG「Legend of YMIR（レジェンド・オブ・ユミル）」グローバル版（PC/iOS/Android）が、本日8月19日(火)より事前登録受付を開始した。

事前登録は、「Legend of YMIR」公式サイト又はブロックチェーンゲームプラットフォーム「WEMIX PLAY」にて事前登録を行うことができる。

公式サイトにて事前登録を行ったすべてのユーザーには、「希少パートナー：ヴァルダギ」や「一般ヴァルキリーエッセンスカードの包み」など、様々なアイテムを提供、WEMIX PLAYにて事前登録を行ったユーザーには、「希少パートナー：グルンコルフ」や「一般ディーシルエッセンスカードの包み」など、キャラクター成長に役立つアイテムが貰える。また、正式リリース前までに事前登録者数の累計が目標段階を達成するたび、追加で「ボスの羽」、「輝く強化石選択箱」などの豪華アイテムが貰える。

「Legend of YMIR」は事前登録と共に、WEMIX PLAYを通じて「Valhalla Trials（ヴァルハラ・トライアルズ）」プログラムも実施する。公式サイトにて事前登録、事前ステーキングなど、段階ごとに用意された様々なミッションをクリアすることによりポイントが獲得でき、正式リリース開始前までに獲得したポイントの累積ランキングによって、上位ランクユーザーにはYMIRトークンをエアドロップ方式で配布する予定だ。

また、公式サイトにて「友達招待イベント」も実施している。ユーザーは固有の招待リンクで友達を招待し、友達が事前登録を完了するとWEMIX PLAYで開催している「抽選イベント」に応募可能なチケットが貰える。WEMIX PLAYの抽選イベントは毎週の期日までイベントにエントリーすると、抽選にて1等から3等までに大量のWEMIXを支給する超豪華なイベントである。

これと共に、WEMIXステーキングイベントがシーズン制で開催される。WEMIXステーキングに参加したユーザーには、トークノミクスアイテム「gWEMIX」獲得に必要とされるNFTアイテムと、抽選で「パートナー：カラス」を提供する。各シーズンのステーキングランキング1位から5位までには、マーケットプレイスで自由に取引できる限定版「WEMIXディーシルパック」NFTをプレゼントする予定だ。

WEMADEは、「Legend of YMIR」グローバル版を今年下半期中に正式リリースする予定だ。事前登録に関するさらに詳しい情報は、「Legend of YMIR」グローバル版公式サイトにて確認できる。

【参考サイト】

▶Legend of YMIRグローバル公式サイト： https://www.legendofymir.com/ja/preregister

▶WEMIX PLAY（BCGプラットフォーム）：https://wemixplay.com/

暗号資産「WEMIX」概要

WEMIX3.0はこれまでの経験に基づいて開発されたプラットフォームを中心としたサービス志向の開放型メインネットであり、分散型、セキュリティ、拡張性などブロックチェーンネットワークの核心となる要件を満たしている暗号資産。WEMIX3.0の巨大なエコシステム (Mega-Ecosystem)の成長を率いるブロックチェーンゲームプラットフォーム「WEMIX PLAY」やDAO(分散型自律組織)&NFT(非代替性トークン) プラットフォーム「NILE」、DeFi(分散型金融)プラットフォーム「WEMIX.Fi」など、3大プラットフォームを有しており、各プラットフォーム内で様々なサービスとビジネスが生成されている。

▼WEMIX関連サイト

・WEMIX HomePage：https://www.wemix.com/

・WEMIX PLAY(BCG PF)：https://wemixplay.com/

WEMADE会社概要

「WEMADE」は2000年2月10日に韓国で設立されたPCオンラインゲーム及びスマホゲームの開発・運営する会社である。「ICARUS ONLINE」、「MIR4」、「Mir M」、「Night Crows」など多数ゲームタイトルの開発・サービスし、2018年からはブロックチェーン事業を並行し独自メインネットコインWEMIX3.0を中心としたプラットフォームサービスを展開している。WEMADEは韓国のKOSDAQ上場企業であり、傘下には世界各国の支社と複数のゲームスタジオがある。

▼基本情報

・会社名：WEMADE Co., Ltd.（韓国KOSDAQ上場(証券コード：112040)）

・設立：2000年2月10日

・代表者：代表取締役 朴 瓘鎬（Park, Kwan Ho）

・事業内容：ゲームメディアコンテンツの開発及びパブリッシング、ブロックチェーン事業

・ホームページ：https://www.wemade.com