IDOG&ICATオリジナルペットウェア2025年秋冬コレクションを2025年8月20日より順次販売。防寒性や撥水・防汚などの機能性を兼ね備えたドッグウェアなどが新登場
犬の服・猫の首輪を中心にペット用品を販売する株式会社ゼフィール（富山県小矢部市）はドッグウェア2025年秋冬コレクションを、当社運営のインターネットショッピングサイトや、小売向けの卸売サイトにて2025年8月20日から順次販売致します。こちらはすべて当社の自社開発の製品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327614&id=bodyimage1】
■ 2025年秋冬新作コレクションは順次販売開始
IDOG&ICATの人気のペット用オリジナルウェアを新デザインで発売いたします。
毎年人気の中綿入りダウン風ウェアや、ハーネスはもちろん、着せやすいタンクトップ型などをご用意。
ふんわり可愛らしいモチーフや、スポーティでシンプルなど、様々なバリエーションを展開。
愛犬・愛猫のお気に入りが見つかります。
■ 毎年人気「ダウンハーネス」の新デザインが登場
普段のお散歩やお出かけはもちろんアウトドアを楽しむための機能ハーネスです。
総裏仕様のあったかダウンとハーネスが一つになったアイテム。軽さと柔らかさ、暖かさにこだわりました。
お客様のお声を元に、より使いやすく細部を改善し続けています。
2025秋冬コレクションより、iDog fleurが登場。
身頃のひょうたん柄のキルト加工と女の子らしいガーリーなオリジナル柄で可愛く仕上げました。
袖口にはフリルを付け、より女の子らしいかわいいデザインになっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327614&id=bodyimage2】
■ キュートで可愛いワンコのための「iDog fleur（アイドッグ フルール）」シリーズ
レース、フリル、小花柄…女の子のスキを集めました。
可愛らしさとやわらかさ、暖かみのあるclosetを提案致します。
誰からも愛される女の子のリアルクローゼットです。
袖口にフリルをあしらい、耳が付いたスヌードなどがポイントです。
可愛さと機能性を兼ね備えたIDOG＆ICATのオリジナルブランドです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327614&id=bodyimage3】
■ 機能性を兼ね備えたカジュアルデザインのドッグウェア
寒い日におすすめの中綿入りアウターをはじめ、裏起毛素材を使用した暖かなウェアなどが勢ぞろい。
軽量で負担の少ない中綿を使用したり、撥水・防汚加工を施すなど、愛犬のことを考えた機能素材を採用しています。
ふわふわ優しい肌当たりのウェアでペットの防寒対策も。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327614&id=bodyimage4】
■愛犬愛猫家が考えたこだわりの商品
ペットを愛するスタッフが集まり、ペットを最優先に考え商品を企画しています。
国際検査基準に基づいた検品方法で日系の検品会社により細かく検品が行われています。
企画から生産・お届けまでを一貫して自社で管理することですべてのサービスを高い水準でご提案いたします。
【当社について】
株式会社ゼフィールは、犬の服・猫首輪が中心となるオリジナルブランド「IDOG＆ICAT」の企画・製作・販売をしております。
IDOG＆ICATで扱う洋服は一部海外で製造しておりますが、ほとんどが富山県の自社工場で1枚1枚丁寧に製作しています。
【会社概要】
会社名 ：株式会社ゼフィール
設立 ： 1989年5月1日
代表者 ： 代表取締役 長谷川 恭市
住所 ： 〒932-0131 富山県小矢部市名畑5071-1
URL ： https://www.idog.jp/
事業内容：ペット用品の製造・販売
【店舗案内】
■総合本店
インターネットショップ本店：https://www.idog.jp/
■犬用品
犬の服のiDog楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/idog/
犬の服のiDog Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/idog/
犬の服のiDog Amazon店
■猫用品
猫首輪・猫用品iCat楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/icat/
■卸売り専用サイト：https://www.idogicat.net/
