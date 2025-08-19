【8月21日(木)新拠点移転】熊本市にドローン国家資格スクールがリニューアルオープン！

北陸の空株式会社

全国各地の廃校や利用頻度の低い公共施設を活用し、ドローン操縦の国家資格スクールにおける国内最大級グループを運営している北陸の空株式会社(https://drone-campus.jp/)（所在地：福井県）は、熊本県内の運営スクール「ドローンキャンパス 熊本の空(https://drone-campus.jp/kumamoto/)」を、2025年8月21日(木)より熊本市内にある廃校「旧 松尾西小学校（所在地：熊本県熊本市西区）」へ拠点を移転し講習を開始いたします。今回の移転により、受講生の利便性向上、そして地域資産である廃校施設の持続的な活用を一層進めてまいります。

■ドローンキャンパス【熊本の空】(https://drone-campus.jp/kumamoto/)WEBサイト

https://drone-campus.jp/kumamoto/

開校日詳細

日時 2025年8月21日（木） 9:30～20:10

スケジュール

8:50 オリエンテーション

9:10 基本 実技講習 （昼食時間込み）

14:30 学科講習 （夕食時間込み）

19:00 終了

会場 旧 松尾西小学校

（〒861-5283 熊本県熊本市西区 松尾町上松尾4456－1）

https://maps.app.goo.gl/DEa5CT59u7oqGxQA9

参加者 熊本県在住者３名、鹿児島県在住者1名

内容 ドローン国家資格 二等無人航空機操縦士 基本コース（1日目）

HP https://drone-campus.jp/kumamoto/

問い合わせ先

担当 本田雄大：070-8346-6348 電話(代表)：0778-78-9835

メール：info@hokurikunosora.com

スクールアワード3年連続最高賞で初の殿堂入り/卒業生を2,000名以上輩出

近年、地方ではインフラ点検や防災、農業分野でドローン活用の需要が急速に拡大しています。当社は廃校・公共施設を活用した 「1泊2日・短期集中×地域密着」 モデルで全国7拠点を運営し、これまでに延べ2,000名以上の卒業生、1,000名以上の国家資格取得者（二等無人航空機操縦士など）を輩出するなど、全国展開する国内最大級のグループに成長しています。

また、グループを運営する「北陸の空(株)」は国内最大のドローン団体「JUIDA」のスクールアワードにおいて2021年度から3年連続で全国最高賞を受賞し、初の殿堂入りを果たしました。

https://uas-japan.org/information/information-30088/

旧 松尾西小学校会場アクセス

ドローンキャンパス一覧

ドローンキャンパス 新潟の空

(https://drone-campus.jp/niigata/)ドローンキャンパス 富山の空(https://drone-campus.jp/toyama/)

ドローンキャンパス 福井の空(https://drone-campus.jp/fukui/)

ドローンキャンパス 伊豆の空(https://drone-campus.jp/izu/)

ドローンキャンパス 兵庫の空(https://drone-campus.jp/hyogo/)

ドローンキャンパス 広島の空(https://drone-campus.jp/hiroshima/)

ドローンキャンパス 福岡の空(https://drone-campus.jp/fukuoka/)

ドローンキャンパス 熊本の空(https://drone-campus.jp/kumamoto/)

北陸の空 株式会社について

北陸の空株式会社

【会社概要】

会社名：北陸の空株式会社

所在地：福井県鯖江市日の出町二丁目1番

代表取締役：久森章裕

HP URL：https://drone-campus.jp/

【お問い合わせ】

担当 本田雄大：070-8346-6348

電話(代表)：0778-78-9835

メール：info@hokurikunosora.com

【沿革】

2016年12月26日

法人設立。一般社団法人日本UAS産業振興協議会（JUIDA）の認定団体となる。

2017年4月

南越前町の公共施設を活用し、無人航空機（ドローン）のライセンス発行スクール「ドローンキャンパス【福井の空】(https://drone-campus.jp/fukui/)」を開校。

2018年

国土交通省航空局ホームページ掲載の無人航空機の操縦者に対する講習等実施団体に認定される。

2021年6月

ドローンの知識や技能の指導者等を通じ、安全運航のできる人材育成や業界の安全な発展に貢献したスクールとして、JUIDA SCHOOL AWARDS 2021 最高賞「ゴールド」を受賞。

（※北陸の空株式会社が運営しているドローン民間資格講習団体が受賞）

2022年3月

「ドローンキャンパス【福岡の空】(https://drone-campus.jp/fukuoka/)」を福岡県田川市に開校。

2023年

「ドローンキャンプ九州の空」JUIDA SCHOOL AWARDS 2023 最高賞「ゴールド」を受賞。

（※北陸の空株式会社が運営しているドローン民間資格講習団体が受賞）

2023年12月

「ドローンキャンパス【伊豆の空】(https://drone-campus.jp/izu/)」を静岡県伊東市に開校。

2024年4月

「ドローンキャンパス【兵庫の空】(https://drone-campus.jp/hyogo/)」を兵庫県丹波市に開校。

2024年8月

「ドローンキャンパス【熊本の空】(https://drone-campus.jp/kumamoto/)」を熊本県南阿蘇村に開校。

2024年9月

「ドローンキャンパス【広島の空】(https://drone-campus.jp/hiroshima/)」を広島県江田島市に開校。

2025年7月

「ドローンキャンパス【富山の空】(https://drone-campus.jp/toyama/)」を富山県魚津市に開校。

「ドローンキャンパス【新潟の空】(https://drone-campus.jp/niigata/)」を新潟県弥彦村に開校。