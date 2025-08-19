【睡眠アンケート】10月24日快眠特集号に向け実施！ 「睡眠に不満」という回答が約60％
株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役：細谷 佳津年、証券コード：2164、以下「当社」といいます。）は、『ちいき新聞』2025年10月24日号にて企画している快眠特集号のため、地域新聞社メルマガ会員および公式LINEアカウント登録者72,015名を対象に睡眠に関するアンケートを行い、1,797名から回答をいただきました（※）。その結果を発表いたします。
※実施期間：7月16日（水）～22日（火）
※年代構成：10代0.3％、20代4.0%、30代13.9%、40代18.1%、50代27.3%、60代22.6％、70代以上14.0%
※男女比：男性42.1％、女性57.0％、その他0.9％
■『ちいき新聞』とは
千葉県と茨城県で約174万部発行。1軒1軒ポストに手配りをする週刊フリーペーパーです。「地域密着の双方向メディア」をコンセプトに、クイズやアンケート、読者体験記事など、読者参加型のコンテンツを数多く展開。今回の快眠特集号でも、本アンケートを反映した内容を制作中です。
1.睡眠に「やや不満」と「かなり不満」という回答が合わせて約60％
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327581&id=bodyimage1】
「睡眠に満足していますか」という質問に対し、「とても満足」と答えた人は4.3%にとどまりました。一方、「やや不満」の42.3％、「かなり不満」の18.1％を合わせると約60％にも達し、睡眠になんらかの課題を感じている人が過半数であることがわかります。それでは、そういった人々が睡眠にどのような課題を感じているのかを見ていきましょう。
2.最も多い悩みは「夜中に目が覚める」、次いで「朝すっきり起きられない」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327581&id=bodyimage2】
「睡眠で悩んでいることはありますか？」という質問に対して最も多かった回答は「夜中に目が覚める」で33.2%でした。次いで「朝すっきり起きられない」、「夢をよく見る、眠りが浅い」「寝付きが悪い」と続きます。睡眠の質が悪いと日中のパフォーマンスの低下につながる可能性があるため、改善策を探りたいところです。それでは、どのような対策が考えられるのでしょうか。
3.マットレスや枕など、快眠グッズが気になっている人が約60％
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327581&id=bodyimage3】
「快眠のために気になる商品・サービスは？」という質問に対して最も多かった回答は「マットレス・枕」で39.8%、次点は「寝間着」で17.1％でした。「リラクゼーション・整体・マッサージ」14.2％、「医療・睡眠外来」4.2％などサービス系の回答もありましたが、どちらかというと少数派です。手軽に試すことができる商品の人気が高く、「マットレス・枕」「寝間着」「アロマ・お香・音楽」を合わせると約60％を超えます。
4.『ちいき新聞』10月24日号は体と心のセルフケアのための快眠特集
忙しい現代人にとって「よく眠ること」は、健康維持の基本であると同時に、集中力や仕事のパフォーマンス、メンタル面の安定にも直結する重要な要素です。そこで今回の特集では、江戸川大学睡眠研究所に監修を依頼し、「睡眠のウソ・ホント」や、快眠のコツを専門家にインタビュー。さらに、寝室環境や部屋づくり、社員の悩みへのアドバイスなど、「眠り」の総合特集として構成します。
読者が「自分にもできそう」と感じられる具体的な工夫や、すぐに試せるアドバイスを通じて、“ぐっすり眠ることの価値”を再発見できる機会を提供します。
