「さっぽろエコメンバー」に選出 ― SDGsと地域社会への貢献が評価 ―
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン（本社：北海道札幌市中央区、代表取締役：深作浩一郎、以下「当社」）は、このたび札幌市が推進する環境配慮活動認証制度「さっぽろエコメンバー」に正式に選出されました。持続可能な社会の実現に向け、企業活動のなかでSDGs（持続可能な開発目標）の理念を積極的に取り入れ、地域社会と連携したさまざまな取り組みを継続してきた点が高く評価されました。
「さっぽろエコメンバー」は、札幌市が市内事業者に対して環境保全への自主的な取り組みを促し、その姿勢と成果を認定・可視化する制度です。市内に事業所を持つ企業のうち、環境負荷の低減や持続可能な事業運営に対して明確な取り組みを行っている事業者を選出し、表彰・支援することで、地域全体のエコ意識を高めることを目的としています。
当社ではこれまで、環境・経済・社会の3側面から多角的な社会貢献活動を推進してまいりました。具体的には、次のような取り組みを展開しております。
・見積書・請求書自動発行のDX（デジタルトランスフォーメーション）システムの無償提供：中小企業や個人事業主の業務効率化とペーパーレス化を支援し、経済的なコスト削減と同時に環境負荷の軽減に貢献。
・省エネルギー機器の導入と社内フローの最適化：照明や空調設備をエネルギー効率の高い機器に切り替えるほか、社内の業務プロセスを再設計し、エネルギー使用の抑制を図っています。
・インターンシップによる現場型教育の提供：大学生・若手人材に対し、実際のマーケティングや起業支援の現場を体験できる機会を提供し、将来の地域経済を担う人材育成を支援。
これらの活動は、単なるCSRにとどまらず、「企業の存在価値を社会の中でどう定義し、どう生かすか」という視点で実践されてきたものであり、その積み重ねが「さっぽろエコメンバー」という形で認められたことを、当社としても非常に意義深く受け止めております。
このたびの選出にあたり、当社代表・深作浩一郎は次のようにコメントしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326405&id=bodyimage1】
※画像上：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン 深作浩一郎
「私たちは、ただの営利企業ではなく、地域と未来に責任を持つ存在であるべきと考えています。今回の認証は、その想いと実践が一つの形として認められたことに大きな意味があります。今後も、企業活動を通じてSDGsの目標達成と地域課題の解決に貢献してまいります。」
当社では、今後も持続可能な社会の実現を目指し、企業の枠を越えた取り組みを継続・拡大してまいります。
【会社概要】
会社名：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
代表者：代表取締役 深作浩一郎
事業内容：
Webコンサルティング業
e-ラーニング事業
Webコンテンツの企画、制作及び販売
ホームページの企画、制作及び運営並びに保守
マーケティングコンサルティング事業
スマートフォンマーケティング事業
広告代理業
前各号に付帯関連する一切の事業
主要取引先銀行：
三菱東京UFJ銀行
みずほ銀行
楽天銀行
北洋銀行
会社URL：
https://executive-marketing-japan.co.jp/
代表ブログ：
https://fukaichi.jp/
運営コワーキングスペース：
https://hcsjp.net/
地方創生メディア：
http://ohtk.net/
運営メディア：
https://senior-entre.jp
請求書見積書発行自動化プラグインミツモス公式：
https://executive-marketing-japan.co.jp/free-mitsumos-dl/
エブリデイ・オート・AI・ライティング公式URL:
https://auto-ai-writing.jp/
エブリデイ・オート・AI・ライティング 販売代理店制度【合同説明会】URL:
https://executive-marketing-japan.co.jp/chatgpt-eaw-auto-ai-writing
ブログ・アフィリエイト・AI・ライティング公式ページ：
https://auto-ai-writing.jp/affiliates-blog-ai-writing/
