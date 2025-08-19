システム運用の常識を変える、“自分で扱えるITインフラ”を中小企業にも。

株式会社プルーブマインド

株式会社プルーブマインド（本社：東京都千代田区、代表取締役：湯座 聡）は、2025年8月、GUIベースでの操作に対応し、中小企業でも扱いやすいITインフラ「TAYURA Base」シリーズの提供を開始しました。

TAYURA Baseシリーズは、高性能レンタルサーバーをベースに、用途に応じたOSS製品をプリインストールし、シンプルなGUI管理環境とともに提供する製品群です。専門的なサーバー知識がなくても、インフラ構築や業務アプリ導入をスムーズに行えるのが特長です。

■ TAYURA Base とは

Cockpitを中心としたGUI管理環境に加え、セキュアなハードニングが施されたUbuntuベースの高性能サーバー環境です。自社でのサーバー運用・業務システム活用を「IT担当がいない会社」でも実現できるよう設計されています。

基本構成：- CPU：Dual Intel Xeon E5-2683v4（32 Cores / 64 Threads）- メモリ：128GB ECC DDR4- ストレージ：2TB SSD（内1TB SSD バックアップ推奨）- OS：Ubuntu- 管理GUI：Cockpit料金体系：- 初期費用：50,000円（税抜）- 月額費用：19,800円（税抜）～ ※1 Mods（アプリケーション）込み

従来のオンプレミス環境では、サーバー購入費用に加え、電気代・空調管理・停電リスク・回線費用・バックアップ体制の不透明さなど、継続的なコストと不安要素が存在していました。TAYURA Baseは、これらの課題を解消した完全管理型インフラを、初期5万円・月額1.98万円から提供。安定稼働・セキュア設定済み・明確なバックアップポリシーで、中小企業でも安心して利用できます。

■ Mods（拡張アプリ）で、業務に合わせたシステム構築を可能に

TAYURA Baseでは、用途に応じた拡張アプリ（Mods）を選択可能。契約時にいずれか1つのModsを選び、必要に応じて後から追加契約も可能です。

■ 想定される利用シーン

■ 製品詳細ページ

▼ 今回同時リリースのMods（2025年8月）- TAYURA Muse：OpenWebUI + Neo4J によるAIチャット・ナレッジ探索支援- TAYURA Vault：Nextcloud によるファイル共有・管理▼ 今後拡充予定のMods（リリース時期は順次公開）- TAYURA Flow：Windmill による業務自動化ワークフロー- TAYURA Asset：Snipe-IT による備品・資産管理- TAYURA Stack：KVM・Docker環境をCockpit/Portainerで管理[表1: https://prtimes.jp/data/corp/167604/table/1_1_04bcb21da4f4b8ad21f8e2ff2098752e.jpg?v=202508190257 ]

TAYURA Baseシリーズ紹介ページ：https://www.tayura.com/ja/products/base

■ 会社概要

■ お問い合わせ先

■ 関連素材リンク

- 提供イメージhttps://www.tayura.com/sites/default/files/images/tayura-base-concept-diagram-jp.png- TAYURA Base 画面例１.https://www.tayura.com/sites/default/files/images/cockpit-overview.png- TAYURA Base 画面例２.https://www.tayura.com/sites/default/files/images/cockpit-dashboard-network.png- TAYURA Muse 画面例１.https://www.tayura.com/sites/default/files/images/openwebui-chat-ui.png- TAYURA Muse 画面例２.https://www.tayura.com/sites/default/files/images/neo4j-browser-relation-car.png