システム運用の常識を変える、“自分で扱えるITインフラ”を中小企業にも。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/167604/table/1_1_04bcb21da4f4b8ad21f8e2ff2098752e.jpg?v=202508190257 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/167604/table/1_2_b82dabe7c6101004541683cd061bd5f9.jpg?v=202508190257 ]
株式会社プルーブマインド（本社：東京都千代田区、代表取締役：湯座 聡）は、2025年8月、GUIベースでの操作に対応し、中小企業でも扱いやすいITインフラ「TAYURA Base」シリーズの提供を開始しました。
TAYURA Baseシリーズは、高性能レンタルサーバーをベースに、用途に応じたOSS製品をプリインストールし、シンプルなGUI管理環境とともに提供する製品群です。専門的なサーバー知識がなくても、インフラ構築や業務アプリ導入をスムーズに行えるのが特長です。
■ TAYURA Base とは
Cockpitを中心としたGUI管理環境に加え、セキュアなハードニングが施されたUbuntuベースの高性能サーバー環境です。自社でのサーバー運用・業務システム活用を「IT担当がいない会社」でも実現できるよう設計されています。
基本構成：
- CPU：Dual Intel Xeon E5-2683v4（32 Cores / 64 Threads）
- メモリ：128GB ECC DDR4
- ストレージ：2TB SSD（内1TB SSD バックアップ推奨）
- OS：Ubuntu
- 管理GUI：Cockpit
料金体系：
- 初期費用：50,000円（税抜）
- 月額費用：19,800円（税抜）～ ※1 Mods（アプリケーション）込み
従来のオンプレミス環境では、サーバー購入費用に加え、電気代・空調管理・停電リスク・回線費用・バックアップ体制の不透明さなど、継続的なコストと不安要素が存在していました。TAYURA Baseは、これらの課題を解消した完全管理型インフラを、初期5万円・月額1.98万円から提供。安定稼働・セキュア設定済み・明確なバックアップポリシーで、中小企業でも安心して利用できます。
■ Mods（拡張アプリ）で、業務に合わせたシステム構築を可能に
TAYURA Baseでは、用途に応じた拡張アプリ（Mods）を選択可能。契約時にいずれか1つのModsを選び、必要に応じて後から追加契約も可能です。
▼ 今回同時リリースのMods（2025年8月）
- TAYURA Muse：OpenWebUI + Neo4J によるAIチャット・ナレッジ探索支援
- TAYURA Vault：Nextcloud によるファイル共有・管理
▼ 今後拡充予定のMods（リリース時期は順次公開）
- TAYURA Flow：Windmill による業務自動化ワークフロー
- TAYURA Asset：Snipe-IT による備品・資産管理
- TAYURA Stack：KVM・Docker環境をCockpit/Portainerで管理
■ 想定される利用シーン
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/167604/table/1_1_04bcb21da4f4b8ad21f8e2ff2098752e.jpg?v=202508190257 ]
■ 製品詳細ページ
TAYURA Baseシリーズ紹介ページ：https://www.tayura.com/ja/products/base
■ 会社概要
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/167604/table/1_2_b82dabe7c6101004541683cd061bd5f9.jpg?v=202508190257 ]
■ お問い合わせ先
広報担当：株式会社プルーブマインド
E-mail：contact@provemind.co.jp
■ 関連素材リンク
- 提供イメージhttps://www.tayura.com/sites/default/files/images/tayura-base-concept-diagram-jp.png
- TAYURA Base 画面例１.https://www.tayura.com/sites/default/files/images/cockpit-overview.png
- TAYURA Base 画面例２.https://www.tayura.com/sites/default/files/images/cockpit-dashboard-network.png
- TAYURA Muse 画面例１.https://www.tayura.com/sites/default/files/images/openwebui-chat-ui.png
- TAYURA Muse 画面例２.https://www.tayura.com/sites/default/files/images/neo4j-browser-relation-car.png