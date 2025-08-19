【イベントレポート】独自の子育てターゲット特化型ASP「ad-p」とママインフルエンサーマーケティング施策について、『WEB・SNS活用EXPO』で発信！

株式会社アド・ベスト

創業45年の株式会社アド・ベスト(本社：東京都港区、代表取締役：石田 大三)は、6月に東京ビッグサイトで開催された「第17回 JapanマーケティングWeek2025【夏】WEB・SNS活用EXPO」に初出展。成果を上げている子育て層に特化した独自のマーケティングソリューションを発信し、900を超える企業様とコネクションが生まれました。

■子育て層にリーチする独自サービスを紹介

株式会社アド・ベストは、約30年前から赤ちゃんを取り巻くステージに着目している、子育て市場に特化した総合広告代理店です。赤ちゃん・ファミリーマーケティングのトップランナーとして、ファミリー層へのアプローチを強力にサポートする多様な広告ソリューションを企業様に提供してまいりました。

今回、2025年6月18～20日に開催された「第17回 JapanマーケティングWeek2025【夏】WEB・SNS活用EXPO」に初出展。子育てターゲット特化型ASP「ad-p」を活用した成果報酬型広告をはじめ、リクルーティングからレポーティングまでママインフルエンサー投稿を活用した広告配信をワンストップでサポートするプロモーション、産院・幼稚園・保育園との独自ネットワークを活用した施策など、独自の革新的なサービスについて発信しました。

■人気インフルエンサーのトークイベントも開催！約900社とコネクション達成

最終日には、総フォロワー数19万人の人気インフルエンサー「ふじこせんせい」（https://www.instagram.com/fujico143cm/）が登壇。

・良いブランド施策

・失敗するPR事例

・NGな企業の関わり方

・フォロワーとの関係性とマーケ効果の見え方

・注目しているマーケトレンドやSNSの変化

・アド・ベストとの取り組みについて

など、 “今のSNSマーケティング”について、インフルエンサーならではの視点でお話いただきました。

3日間の会期中、チラシ配布数1,000枚、名刺QRコード読み取り数600、名刺交換枚数は300枚超。

数多くの企業様とコネクションが生まれ、ビジネスのスケールアップとチャンスの創出を進めています。

■業界初！子育てターゲット特化型ASP「ad-p」の特徴

1.子育て層への確実なリーチを実現

「ad-p」は、業界初の子育てターゲット特化型成果報酬広告サービスです。アド・ベスト独自のネットワークで、産前産後ファミリーにフォーカスした有力メディアを集約。初期費用や月額固定費がなく成果報酬のみという、リスクの少ない成果報酬のスキームで広告プロモーションを展開できます。

2.独自のインフルエンサーネットワーク

Instagramをメインに、旅行系、私生活系、お出かけ系、お役立ち情報系など「子育て」軸の様々なジャンルで活躍するママインフルエンサーと独自提携。ニーズに合わせた施策の細かなカスタマイズと、高い成果が見込めるママインフルエンサーのアサインが可能です。

リクルーティングからレポートまで、ママインフルエンサー投稿を活用した広告配信をワンストップでサポートいたします。

コーポレートサイト :https://www.ad-best.com/

■お問い合わせ・メディアの皆さまへ

問い合わせフォーム :https://ad-best.com/mailform/adbestform.html