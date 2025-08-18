札幌の交流拠点「実験施設 ZOKZOK」、8月23日からのオープニングイベント詳細を公開！アートを通じて交流する多彩な″実験″プログラムを発表

合同会社Goodies

札幌市中央区大通東7丁目にオープンする、新たなアートの交流拠点「実験施設 ZOKZOK（ゾクゾク）」。アーティストやクリエイターが集い、アート、ビジネス、教育、地域コミュニティなどが交差する、新しい価値創造の場を目指します。

この度、2025年8月23日（土）から25日（月）に開催するオープニングイベントの全プログラムが決定しましたので、詳細をお知らせします。

はじめましての3日間は、さまざまな分野のアートを横断するミクストカルチャーな体験や、アーティスト・来場者との交流を楽しめるやさしい見学会。小学生から大人まで、どなたでもお気軽にどうぞ。 ご予約は公式サイトの申込フォームから。各回定員がありますので、お早めにお申し込みください。

■オープニングイベント開催概要

日時：2025年8月23日（土）～25日（月）各日 14:00～18:00

会場：実験施設 ZOKZOK（札幌市中央区大通東7丁目18-1）

入場料：無料

定員：各回定員あり

申込方法：要予約。下記公式サイトの申込フォームよりお申し込みください。

申込フォーム：https://zokzok.art/invitation202508-public/

後援：札幌市・札幌市教育委員会・北海道新聞社

【4つのフロアで楽しむ ZOKZOK】

1F｜茂呂剛伸／縄文芸術文化財団

フロアのテーマ：祝祭とつながり

- お披露目トピックス- - 2030金環日食プロジェクト 公開。- - ミニ演奏（他フロアとのコラボあり）。

実験室

- 土練りワークショップ。触って、こねて、土の手ざわりを体験。- 餅まき（23日のみ 18:00ごろ~約10分間）。親子で縁起担ぎ、みんなでキャッチ！

特徴

祝祭性／未来志向／地域交流。ZOKZOKの長期ビジョンと“今日の体験“がつながります。

こんな方におすすめ

次世代ビジネス層、ビジョンを再発見したい経営者・団体、地域コミュニティ、親子。

【8/24のご案内】24日のみアーティスト不在のため、スタッフがワークショップ・説明を行います。

2F｜渡辺元佳／WA! Co.,Ltd.

フロアのテーマ：アートはわたしとだれかつなぐ。

- お披露目トピックス- - ビルボード・プロジェクト初公開。街に“驚き“を灯す大型パブリックアート計画。- - ZOKZOK KIDSプログラム 構想の発表。- - ジェンダー ダイバーシティ コレクティブ・アクション NewRail 応援企画。- - コヤノナカ（インテリアデザイン）の紹介。

実験室

- ビューイングルームからのテスト配信（ライブ）。- MO!asobi × キタコローレ：なにかを作ってみる小さな実験室。レーザーカット実験、シルクスクリーン実験（トートバッグなど）。- WA!moto. 最新作の展示（スピーカー／インフレータブル彫刻）。- 東京の WA!moto. スタジオ HUNCH をのぞいてみよう！

特徴

都市デザイン／教育・企業・地域連携／リアルとWEBの融合。

こんな方におすすめ

親子、地域の方、企業、アート関心層。

3F｜石岡美久／ALGORITHM / GENOM

フロアのテーマ：ファッションを通して人、未来を紡ぐ。

- お披露目トピックス- - スタイリング体験

実験室

- ミニ体験ランウェイ。モデル気分で歩いてみよう。- グッズ制作ミニ体験（ロゴプリントなど）。

特徴

参加体験／ファッションを通じてさまざまな表現をやわらかくつなぎます。

こんな方におすすめ

老若男女、ファッション・表現に関心のある方、学生・若手クリエイター、親子。

【ご案内】Tシャツやパーカー等にZOKZOKオリジナルのプリント加工を施す体験ができます。プリントしたい布製品がございましたら、ぜひお持ち込みください（生地によりプリントできない場合があります）。お持ちでない方のために、エコバッグの布地もご用意しております。

4F｜平原慎太郎／OrganWorks

フロアのテーマ：身体表現を追求するダンス、演劇などの舞台芸術を軸に、空間と人、表現と都市を繋げる場を目指します。

- お披露目トピックス- - コンタクトを主体とした、レクチャーパフォーマンス「サークルダンス」- - 軽い振付をスマホで撮影して、毎年更新する“みんなのダンス年表“。- - プロジェクトの紹介／2026年2月札幌公演のプレゼン。

実験室

- コラボの試作。1F・茂呂さんの音楽、3F・石岡さんの衣装、2F・渡辺さんの「猫」作品で遊ぶ即興実験。

特徴

ソフト（表現）からハード（場）を再設計。マネタイズを組み込むアートマネジメント。

こんな方におすすめ

若手アーティスト・ダンサー、アート／演劇関係者、ビジネス視点の人材、親子の見学参加も歓迎。

【8/25のご案内】25日のみアーティスト不在のため、映像による説明・プレゼン上映となります。

ご参加にあたって

- 小学生から参加OK。未就学児は保護者同伴でお願いします。- 会場内は一部混雑が予想されます。安全のためスタッフの案内にご協力ください。- ワークショップの内容は当日の状況により変更となる場合があります。- 当日は受付にてお名刺を2枚お預かりし、1枚を名札として使用させていただきます。来場者様同士の交流のきっかけとなりますので、ご用意のある方はぜひご持参ください。※お名刺をお持ちでない場合でも、ご入場いただけます。- アクセス：札幌市中央区大通東7丁目18-1(https://maps.app.goo.gl/dCVKdmWTMBgR5XPb7)（バスセンター前駅 10番出口方面）- 当施設には駐車場がございません。近隣の有料駐車場か公共交通機関をご利用ください。- - 近隣駐車場： 「あるぱかぱーきんぐEAST7」（札幌市中央区大通東７丁目12）「タイムズ南１東６第２」（札幌市中央区南１条東6）- - 最寄駅： 札幌市営地下鉄東西線「バスセンター前」駅 10番出口から徒歩3分- - 自転車の駐輪場所： バスセンター前駅駐輪場（札幌市中央区大通東5丁目13-20）

みなさんの「やってみたい！」が、未来のZOKZOKをつくっていきます。親子で、お友達と、おひとりでも。気軽に遊びに来てください。