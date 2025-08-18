札幌の交流拠点「実験施設 ZOKZOK」、8月23日からのオープニングイベント詳細を公開！アートを通じて交流する多彩な″実験″プログラムを発表
札幌市中央区大通東7丁目にオープンする、新たなアートの交流拠点「実験施設 ZOKZOK（ゾクゾク）」。アーティストやクリエイターが集い、アート、ビジネス、教育、地域コミュニティなどが交差する、新しい価値創造の場を目指します。
この度、2025年8月23日（土）から25日（月）に開催するオープニングイベントの全プログラムが決定しましたので、詳細をお知らせします。
はじめましての3日間は、さまざまな分野のアートを横断するミクストカルチャーな体験や、アーティスト・来場者との交流を楽しめるやさしい見学会。小学生から大人まで、どなたでもお気軽にどうぞ。 ご予約は公式サイトの申込フォームから。各回定員がありますので、お早めにお申し込みください。
■オープニングイベント開催概要
日時：2025年8月23日（土）～25日（月）各日 14:00～18:00
会場：実験施設 ZOKZOK（札幌市中央区大通東7丁目18-1）
入場料：無料
定員：各回定員あり
申込方法：要予約。下記公式サイトの申込フォームよりお申し込みください。
申込フォーム：https://zokzok.art/invitation202508-public/
後援：札幌市・札幌市教育委員会・北海道新聞社
【4つのフロアで楽しむ ZOKZOK】
1F｜茂呂剛伸／縄文芸術文化財団
フロアのテーマ：祝祭とつながり
- お披露目トピックス
- - 2030金環日食プロジェクト 公開。
- - ミニ演奏（他フロアとのコラボあり）。
実験室
- 土練りワークショップ。触って、こねて、土の手ざわりを体験。
- 餅まき（23日のみ 18:00ごろ~約10分間）。親子で縁起担ぎ、みんなでキャッチ！
特徴
祝祭性／未来志向／地域交流。ZOKZOKの長期ビジョンと“今日の体験“がつながります。
こんな方におすすめ
次世代ビジネス層、ビジョンを再発見したい経営者・団体、地域コミュニティ、親子。
【8/24のご案内】24日のみアーティスト不在のため、スタッフがワークショップ・説明を行います。
2F｜渡辺元佳／WA! Co.,Ltd.
フロアのテーマ：アートはわたしとだれかつなぐ。
- お披露目トピックス
- - ビルボード・プロジェクト初公開。街に“驚き“を灯す大型パブリックアート計画。
- - ZOKZOK KIDSプログラム 構想の発表。
- - ジェンダー ダイバーシティ コレクティブ・アクション NewRail 応援企画。
- - コヤノナカ（インテリアデザイン）の紹介。
実験室
- ビューイングルームからのテスト配信（ライブ）。
- MO!asobi × キタコローレ：なにかを作ってみる小さな実験室。レーザーカット実験、シルクスクリーン実験（トートバッグなど）。
- WA!moto. 最新作の展示（スピーカー／インフレータブル彫刻）。
- 東京の WA!moto. スタジオ HUNCH をのぞいてみよう！
特徴
都市デザイン／教育・企業・地域連携／リアルとWEBの融合。
こんな方におすすめ
親子、地域の方、企業、アート関心層。
3F｜石岡美久／ALGORITHM / GENOM
フロアのテーマ：ファッションを通して人、未来を紡ぐ。
- お披露目トピックス
- - スタイリング体験
実験室
- ミニ体験ランウェイ。モデル気分で歩いてみよう。
- グッズ制作ミニ体験（ロゴプリントなど）。
特徴
参加体験／ファッションを通じてさまざまな表現をやわらかくつなぎます。
こんな方におすすめ
老若男女、ファッション・表現に関心のある方、学生・若手クリエイター、親子。
【ご案内】Tシャツやパーカー等にZOKZOKオリジナルのプリント加工を施す体験ができます。プリントしたい布製品がございましたら、ぜひお持ち込みください（生地によりプリントできない場合があります）。お持ちでない方のために、エコバッグの布地もご用意しております。
4F｜平原慎太郎／OrganWorks
フロアのテーマ：身体表現を追求するダンス、演劇などの舞台芸術を軸に、空間と人、表現と都市を繋げる場を目指します。
- お披露目トピックス
- - コンタクトを主体とした、レクチャーパフォーマンス「サークルダンス」
- - 軽い振付をスマホで撮影して、毎年更新する“みんなのダンス年表“。
- - プロジェクトの紹介／2026年2月札幌公演のプレゼン。
実験室
- コラボの試作。1F・茂呂さんの音楽、3F・石岡さんの衣装、2F・渡辺さんの「猫」作品で遊ぶ即興実験。
特徴
ソフト（表現）からハード（場）を再設計。マネタイズを組み込むアートマネジメント。
こんな方におすすめ
若手アーティスト・ダンサー、アート／演劇関係者、ビジネス視点の人材、親子の見学参加も歓迎。
【8/25のご案内】25日のみアーティスト不在のため、映像による説明・プレゼン上映となります。
ご参加にあたって
- 小学生から参加OK。未就学児は保護者同伴でお願いします。
- 会場内は一部混雑が予想されます。安全のためスタッフの案内にご協力ください。
- ワークショップの内容は当日の状況により変更となる場合があります。
- 当日は受付にてお名刺を2枚お預かりし、1枚を名札として使用させていただきます。来場者様同士の交流のきっかけとなりますので、ご用意のある方はぜひご持参ください。※お名刺をお持ちでない場合でも、ご入場いただけます。
- アクセス：札幌市中央区大通東7丁目18-1(https://maps.app.goo.gl/dCVKdmWTMBgR5XPb7)（バスセンター前駅 10番出口方面）
- 当施設には駐車場がございません。近隣の有料駐車場か公共交通機関をご利用ください。
- - 近隣駐車場： 「あるぱかぱーきんぐEAST7」（札幌市中央区大通東７丁目12）「タイムズ南１東６第２」（札幌市中央区南１条東6）
- - 最寄駅： 札幌市営地下鉄東西線「バスセンター前」駅 10番出口から徒歩3分
- - 自転車の駐輪場所： バスセンター前駅駐輪場（札幌市中央区大通東5丁目13-20）
みなさんの「やってみたい！」が、未来のZOKZOKをつくっていきます。親子で、お友達と、おひとりでも。気軽に遊びに来てください。