「うめだスヌーピーフェスティバル 2025」にPEANUTSコラボデザインの消臭・除菌※スプレー「NIOCAN」を初出品！

第一工業製薬（本社：京都市南区、代表取締役社長：山路直貴）は、2025年8月13日（水）から8月26日（火）まで、阪急うめだ本店（大阪市北区）で開催中の「うめだスヌーピーフェスティバル 2025」に初めて出品しています。会場やオンラインストアでは、PEANUTSコラボデザインの「NIOCAN（ニオキャン）」を販売しています。

第一工業製薬株式会社

画期的な消臭・除菌剤※「NIOCAN」は一昨年の発売以来、“ニオイを、瞬間 キャンセル。”というキャッチコピーとともに話題を呼び、取り扱い店舗では完売が続くなど、大変ご好評をいただいています。

ぜひスヌーピーグッズといっしょに、自然な香りが広がる清潔で心地よい空間で、穏やかなひとときをお楽しみください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

※すべての菌を除菌するわけではありません。

■うめだスヌーピーフェスティバル 2025 概要

HAHAHA! HAPPINESS PEANUTS

・日時｜2025年8月13日(水)～26日（火）10:00～20:00 (最終日は17:00終了)

・場所｜阪急うめだ本店 9階催場・祝祭広場・各階 阪急メンズ大阪（大阪市北区角田町8-7）

・うめだスヌーピーフェスティバル 2025特設サイト｜

・阪急百貨店オンラインストア

夏の人気イベント 『うめだスヌーピーフェスティバル』

ここは思わず笑顔になるハピネスがいっぱい！

みんなで笑顔の花を咲かせよう♪

【阪急うめだ本店、阪急百貨店オンラインストア限定】商品ラインアップ

＜数量限定＞NIOCAN 500mlスプレーボトル オリジナルデザイン 全2種類 3,850円（税込）スタイリッシュなデザインボトルcomic snoopysnoopy

＜数量限定＞NIOCAN 100mlハンディサイズ オリジナルデザイン 全2種類 2,750円（税込旅行やアウトドア、スポーツなどにピッタリなハンディサイズ！Fruitmain-bouquet＜数量限定＞NIOCAN 10ml携帯用サイズ オリジナルデザイン 全3種類 2,090円（税込）いつでもどこでも 気になるニオイにシュ！

main-bouquetcute snoopycomic

NIOCAN（ニオキャン）とは ～自然の香りで、癒しの空間へ～

気になるニオイを瞬間キャンセルし、清潔で居心地のよい空間を演出します。臭気判定士による特別な評価技術で選定したレモンやベルガモット、フランキンセンスなど9種類の天然精油の香りが、安らぎのひとときをもたらします。

消臭メカニズムは中和消臭法を用いており、ニオイを強い香りで覆いかくすマスキング法ではありません。衣類、車内、キッチン、トイレはもちろん、汗やタバコ、ペットのニオイもすっきり消臭し、さらに除菌効果で清潔さを保ちます。

自然の香りが広がる清々しい空間で、穏やかな時間をお過ごしください。

▼ NIOCANブランドサイト

▼ NIOCAN Instagram

▼ DKS Life Science ONLINE STORE

※NIOCANの商品名およびロゴは第一工業製薬株式会社の登録商標です。

PEANUTS（ピーナッツ）について

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングたちは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。

Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

【関連URL】

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」

・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」

【ご掲載に関してのお願い】

下記クレジットを表記ください。

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC（ 短縮形 (C) 2025 Peanuts ）

ご掲載に際しては原稿の確認をさせていただけますようお願いいたします（任意）。

※スヌーピーコラボデザインはPeanuts Worldwide LLCと株式会社阪急阪神百貨店との契約に基づき、提供いたします。

以上

