「P北斗の拳 暴凶星」がパチンコ・パチスロゲーム「777TOWN mobile」に登場！
株式会社サミーネットワークスが運営するスマートフォン向けパチンコ・パチスロゲーム「777TOWN mobile」（スリーセブンタウンモバイル）は2025年8月19日（火）より、サミー株式会社の「P北斗の拳 暴凶星」アプリを配信いたします。
■暴凶星、現る。
「P北斗の拳 暴凶星」が777TOWN mobileに登場！
継続率約75%の拳王RUSHや、最大報酬9,000個の特闘など、暴凶星の名に恥じない出玉性能を忠実再現！
最高峰のRUSH性能を実現した、「P北斗の拳 暴凶星」を777TOWN mobileで思う存分お楽しみください！
【777TOWN mobile（スマートフォン向けサービス）】
・名称：P北斗の拳 暴凶星
・配信日：2025年8月19日（火）
・対象OS：iOS、Android
・サービス利用料：1,100円（税込） ※1ヶ月間プレイ可能
・配信プラットフォーム
┗iPhone版：https://itunes.apple.com/jp/app/id1449583884
┗Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sp777town.gp.portal&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sp777town.gp.portal&hl=ja)
・SNS：https://x.com/777townofficial
いつでもどこでもスマホで遊べる！
配信しているすべてのパチンコ・パチスロアプリが定額で遊び放題！
さらにコミュニケーションやマイページを飾るフィギュアなど、パチンコ・パチスロアプリ以外にも
楽しめる要素がいっぱい！
【著作権表記について】
画像をご使用になる際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。
(C)武論尊・原哲夫／コアミックス 1983, (C)COAMIX 2007 版権許諾証PEL-211 (C)Sammy
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。