実りの恵みと手仕事のぬくもりに触れる長良川清流ホテル「秋のシーズナルステイプラン」予約受付開始

株式会社ポジティブドリームパーソンズ

全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の株式会社ポジティブドリームパーソンズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西村 輝夫）が運営する「長良川清流ホテル(ながらがわ せいりゅう ほてる)」は、秋のシーズナルプランの予約を開始いたしました。深まりゆく秋、長良川の育んだ豊かな恵みとこの地に息づく伝統の手仕事に触れ、岐阜の秋を心ゆくまで体験できる特別な滞在をご提案します。

■岐阜感じるモンブラン・ポン菓子

チェックイン後に、お客様ご自身で仕上げる岐阜県産食材を使用したモンブランをご用意。定番の栗、揖斐抹茶、岐阜県産ヨーグルトの3種よりお選びいただけます。

ポン菓子は、地域の特産品を活かしたこだわりのラインナップからお好きなフレーバーを選び、「自分だけのポン菓子」をお作りいただけます。新米の季節、昨年度の余ったお米を無駄にしないため古米を活用します。

■手仕事体験

藁リース装飾体験

日本では古くから生活の中で用いられてきた藁細工。お米収穫後の稲藁は農家の副業として営まれていました。クリスマスやお正月など冬のイベントに向けて装飾をし、オリジナルのリースを作成いただけます。

※クリスマスリース、お正月リースより1種お選びいただけます。

陶芸体験

「槐・陶芸・布小物」にて、ろくろを使用した美濃焼作りを体験いただけます。置物や茶碗などお好きなものを作成可能です。また小学生以下のお子様も体験可能なため、ご家族揃ってお楽しみいただけます。

完成品は焼きあげ、2か月後を目安にご自宅へ郵送いたします。

※追加料金 \8,000/1名(中学生以上)

■夕食

岐阜県産素材にこだわり、新米を堪能するディナーコースをご用意しました。メインには、新米の団子やきのこなどを使用した岐阜県郷土料理の「すったて鍋」。新米の炊き立て羽釜ご飯は、このプラン限定で白米に加え、きのこの混ぜご飯をお選びいただけます。

<プラン概要>

日程：2025年10月15日（水）～2025年11月30日（日）チェックイン

チェックイン/チェックアウト：15:00 / 10:00

内容：モンブラン・ポン菓子/藁リース装飾体験/夕食/朝食

価格：\18,450～ 1泊2日 / ダブル2名1室利用時1名あたり（税・サービス料・入湯税込）

ベーシックプラン 予約サイト :https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/plan.asp?p=A7NWG&c1=6K510&c2=001陶芸体験付き 予約サイト :https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/plan.asp?p=A7NXD&c1=6K510&c2=001

施設概要

施設名 長良川清流ホテル

住所 〒502-0012 岐阜県長良志段見東山537-3 長良川清流ホテル

TEL 058-210-1025（ホテル代表）

客室数 40室(宿泊収容人数：173名) 和洋室2部屋、和室18部屋、洋室20部屋

アクセス【電車】・東海道新幹線「岐阜羽島駅」よりタクシーで45分

・J R 岐阜駅、名鉄岐阜駅よりタクシーで約20分、又はバスで約25分

【車】 ・東名 名神高速道路～（一宮JCT）～東海北陸自動車道「岐阜各務原」より車で約25分

＊駐車場：90台 無料

公式サイト https://nagaragawahotel.com/

