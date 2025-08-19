新たな「好き」に出会う2日間！「Commune Marche in Summer」第二弾出展企業発表。ベースフード、かりゆしなど

コミューン株式会社

コミュニティサクセスプラットフォーム「Commune（コミューン）」を提供するコミューン株式会社は、2025年9月12日(金)・13日(土)に開催される、初の合同ファンミーティングイベント「Commune Marche in Summer」（#コミュマル）の第二弾出展企業として、梅乃宿酒造株式会社、株式会社カティグレイス、株式会社かりゆしインターナショナル、ベースフード株式会社が決定したことをお知らせいたします。

なお、第一弾出展企業として、ENEOSホールディングス株式会社、大島椿株式会社、カルビー株式会社、東洋アルミエコープロダクツ株式会社、株式会社LIXILが決定しています。

本イベントでは、ジャンルを超えた複数の企業コミュニティが一堂に会します。日頃オンラインで交流するファンと企業、ファン同士がリアルの場で融け合うことで、新たな関係性や価値が生まれることを目指します。さらに、一般来場者に開かれたイベントにすることで、企業の既存ファンのみならず、新たなファン層とのつながりも目指します。

Commune Marche in Summerについて

「Commune Marche in Summer」は、コミューンが初めて主催する大規模な合同ファンミーティングイベントです。多彩なジャンルのコミュニティが一堂に会し、心地よい音楽、飲食体験、こだわりのノベルティを通じて、訪れるすべての方に“新しい好き”との偶然の出会いをお届けします。

【開催概要】 ※雨天決行・荒天中止

イベント名：Commune Marche in Summer

開催日時：2025年9月12日(金) 12:00～20:00、9月13日(土) 10:00～17:00

会場：EASE目黒-Old Avenue-（東京都品川区西五反田3-1-2）

アクセス：目黒駅西口 徒歩5分

参加方法：Peatixにて申込み https://commune-marche.peatix.com

参加費用：無料

主な内容：

・ブランド・コミュニティによるブース出展

・会場限定グッズの販売

・ブランド・コミュニティとファンが交流するファンミーティング

主催：コミューン株式会社

ハッシュタグ：#コミュマル

第二弾出展企業のご紹介

※五十音順

■梅乃宿酒造株式会社

コミュニティ名：梅乃宿KURABU

URL：https://umenoyado.commmune.com/(https://umenoyado.commmune.com/)

「梅乃宿KURABU」は、梅乃宿酒造を応援してくださる梅乃宿ファンの皆様のためのコミュニティです。梅乃宿酒造の最新情報や開発秘話、特別イベントへの参加応募ができるなど、ここでしか得ることができない情報や機会もご用意しています。また、コミュニティ参加者との共創商品の開発なども行っています。

■株式会社カティグレイス

コミュニティ名：LUMIURGLAS＋

URL：https://lumiurglas-community.jp/(https://lumiurglas-community.jp/)

「LUMIURGLAS＋」は、コスメブランド「LUMIURGLAS（ルミアグラス）」のファンを対象にした、毎日のメイクがもっと楽しくなるコミュニティです。日々のメイクについて投稿したり、トレンドやパーソナルカラー別のメイク情報、美容に関するお悩み相談したり、全国のファンやカティグレイス社員との交流をお楽しみいただけます。

■株式会社かりゆしインターナショナル

コミュニティ名：KARIYUSHI CLUB

URL：https://kariyushi-club.commmune.com(https://kariyushi-club.commmune.com)

「KARIYUSHI CLUB」は、沖縄にある「かりゆしホテルズ」のお客様向けコミュニティです。

当ホテルグループをご利用頂きましたお客様の思い出を投稿いただき、素敵な思い出を共有したり、旅前のお客様にはホテル選びに参考にしていただいたりと、活用していただけます。またお得な宿泊プランを限定でご案内したり、不定期ですがプレゼント付きの色々なイベントも実施しております。

■ベースフード株式会社

コミュニティ名：BASE FOOD Labo

URL：https://labo.basefood.co.jp/(https://labo.basefood.co.jp/)

「BASE FOOD Labo」は、ベースフードのユーザーコミュニティとして、「健康があたりまえ」の世界を目指す研究員（ユーザー）と、食や栄養のプロフェッショナルたちが集う研究室です。健康的な食生活を共に学び、BASE FOODを使ったアレンジレシピや新商品のアイデアを投稿するなど、世界を変えるような「あたらしい食文化」を共創する場を目指しています。

取材のご案内

「Commune Marche in Summer」は、事前段階から当日までご取材いただけます。

ご取材を希望されるメディアの方は、お手数ですが、取材申込フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcgJj0sPSBA5FY-Du8h0-xwdFy_M_XZkpPE0q_daLhi99Ofg/viewform)より事前申込をお願いいたします。

Commune（コミューン）について

コミューン株式会社が提供するコミュニティサクセスプラットフォームです。 あらゆる組織とひとのコミュニケーションをなめらかにするコミュニティづくりを、立ち上げから活性化までトータルでサポートします。

3分でわかるCommune（顧客向けコミュニティ）

https://commune.co.jp/wp/commune_introduction/

3分でわかるCommune for Work（社内向けコミュニティ）

https://commune.co.jp/wp/3_communeforwork/

会社概要

会社名：コミューン株式会社

代表者：高田優哉（代表取締役CEO）

設立：2018年5月

事業内容：コミュニティサクセスプラットフォーム「Commune」の開発・提供

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田4‐31‐18 目黒テクノビル2F

会社サイト：https://communeinc.com/ja