ハイマッキー公式キャラクター「Hi! Mckee」のかわいいデザインの「ハイマッキー12色オリジナルボックスセット」9月8日 数量限定発売

▲初代ハイマッキーの当時のコマーシャル画像 ▲初代ハイマッキー▲初代ハイマッキーの当時のコマーシャル画像



▲現在のハイマッキー



■来年で発売50周年！進化を続けるゼブラのロングセラー商品「ハイマッキー」約50年前の1976年に、当時従来のマーカーにはない便利さを追究して、一本で太字と細字の両方が書ける「ハイマッキー」を発売しました。当初はその便利さが知られず販売は苦戦しましたが、全国の文具店にポスターを貼ったり、テレビコマーシャルを放送したりして、徐々に売り上げを伸ばし、今ではご家庭に１本は置いてあるような定番アイテムになり、累計販売本数10億本を突破しました。時代とともにお客様のライフスタイルも多様化している中、様々な使用シーンに合わせてより便利に使えるマッキーの開発を続け、現在では14種類のシリーズ商品を発売しています。