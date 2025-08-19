こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ハイマッキー公式キャラクター「Hi! Mckee」のかわいいデザインの「ハイマッキー12色オリジナルボックスセット」9月8日 数量限定発売
みんなで使えて創作を彩る！文化祭などにぴったりの限定ボックスのマーカーセット
ゼブラ株式会社(本社：東京都新宿区／代表取締役社長：石川 太郎)は、ロングセラー商品である油性マーカー「ハイマッキー」の公式キャラクター「Hi! Mckee」がデザインされた「ハイマッキー12色オリジナルボックスセット」を、2025年9月8日（月）より全国文具取扱店にて、数量限定で発売します。
