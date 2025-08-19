東京発、世界8都市とつながるクリエイティブエージェンシー「paradise」｜体験型の新Webサイトを公開

株式会社paradise

株式会社paradise（本社：東京都渋谷区、代表取締役：志賀大介）は、公式サイト

https://paradisecreative.co.jp(https://paradisecreative.co.jp/)をリニューアル公開しました。

paradise Website トップページ



本サイトは、オリジナルのアンビエント音楽が流れる独自仕様や、時間帯によってTOPページの色が変化するインタラクティブな仕組みを採用。さらに余白を活かしたユニークなデザインにより、「見る」だけではなく「感じる」ブランド体験を味わえます。



paradiseが掲げる"ブランドの本質をつかみ、可視化する”という理念を、Webサイトそのものを通じて体現しています。

Webサイトの特長

paradise website

新サイトは、従来のコーポレートサイトに留まらず、訪れる人に感覚的な体験を提供する設計になっています。

オリジナルのアンビエント曲が流れることで、paradiseらしい独自の世界観を演出。

時間帯によって変化するTOPページのカラーが、ブランドの「動き」と「生きた存在感」を表現。

シンプルかつ大胆なデザインで、作品や事例がより印象的に伝わる構成。

「クリエイティブの質」だけでなく、「体験としての価値」を直感的に感じ取ることができます。

代表的な制作実績

TABASCO(R) キャンペーン(https://paradisecreative.co.jp/works/69PxwoPVBxLVGZzNAbtiD9)

世界的ホットソースブランドの日本初となる本格キャンペーンを、paradiseが企画・制作。「毎日に元気をかける。」をテーマに、Gen Now世代に向けて日常生活とTABASCO(R)をポジティブにつなぐ映像体験を創出。Webや都市型ディスプレイ、デジタル広告など全国で展開されています。

また、TABASCO(R)と共同で企画開発した、世界初のピザ専用ブラシ。

プロダクトデザインから特設サイト、店頭POPを含むトータルなコミュニケーション施策を担当。東京の人気ピザ店「Pizza Slice」との体験型イベントも併せて展開し、SNSを中心にZ世代から注目を集めました。

Yumrich（植物ベースアイスクリームブランド）(https://paradisecreative.co.jp/works/51bozCcjUg2aZMASHnHxqy/)

ブランドアイデンティティとロゴを刷新。Webサイトや販売ツール、ユニフォームまでを監修～制作しました。現在はブランドディレクターにparadiseは就任し日々のコミュニケーション一つ一つを精査する役割としてボードメンバーになっております。

ブランドリニューアルだけに収まらない、体験価値までをクライアントと創造する事例となりました。

TORAY「Summer Shield」広告制作(https://paradisecreative.co.jp/works/4FuE0GjKinjGXfwcSh3yjL/)

遮熱・遮光・UVカットを一枚で実現する新素材の広告を担当。CGとビジュアル演出で、灼熱の砂漠でも映える素材の特性を表現し、2025年 繊研流通広告賞 金賞を受賞。

diptyque 店舗VMD制作(https://paradisecreative.co.jp/works/PXZqYfvxE1cp4RgnEsSIm/)

フレグランスブランドの空間演出を通気で担当。都内のみならず日本各地で開催されるPOP UPイベントの空間設計～制作までを一気通貫で担っております。

paradiseについて

paradiseは2024年に設立されたクリエイティブエージェンシーです。

東京を拠点に、ロンドン・ニューヨーク・バンコク・パリなど世界8都市のネットワークを活かし、グローバルに通用するブランド戦略、広告制作、空間デザイン、Web制作を行っています。

少数精鋭のチームによるフレキシブルな体制と、カルチャー感覚を生かしたクリエイティブが強みであり、国内外の多様なクライアントの課題解決に取り組んでいます。

代表コメント

株式会社paradise 代表取締役 志賀大介：

「paradiseは“デザインで社会を豊かにする”ことを掲げています。新Webサイトを通して、私たちが提供するクリエイティブを“情報”としてだけではなく“体験”として感じてもらえたら嬉しいです。」

今後の展開

paradiseは今後も、グローバルブランドの広告やブランディングをはじめ、飲食・ホテル・カルチャー領域における新規事業開発にも挑戦し、クリエイティブの可能性を拡張していきます。

会社概要

会社名：株式会社paradise

設立：2024年2月

所在地：東京都渋谷区

代表者：志賀大介

事業内容：ブランド戦略、広告制作、空間デザイン、Web制作、イベント企画運営

Webサイト：https://paradisecreative.co.jp(https://paradisecreative.co.jp/)

本件に関するお問い合わせ先

株式会社paradise

担当：広報部

Email：info@7dise.jp