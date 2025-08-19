「ＮＥＸＣＯ東日本 ドラ割×ＰＧＭ」がコラボした北関東3県エリア及び南房総エリアの「周遊セットプラン」を発売！

パシフィックゴルフマネージメント株式会社

パシフィックゴルフマネージメント株式会社（本社：東京都台東区東上野/代表取締役社長 田中 耕太郎、以下「ＰＧＭ」）と、東日本高速道路株式会社（関東支社：埼玉県さいたま市、以下「ＮＥＸＣＯ東日本」）は、8月19日より「ＮＥＸＣＯ東日本 ドラ割×ＰＧＭ」いばらき常陸国周遊セットプラン、栃木県周遊セットプラン、群馬県周遊セットプラン及び南房総周遊セットプランを（以下「本プラン」）を発売いたします。

本プランは、北関東3県エリア（茨城県、栃木県、群馬県）及び南房総エリアのＰＧＭのゴルフ場をご利用されるお客さま向けに発売する高速道路割引商品です。ゴルフプレーと高速道路利用をセットでご利用いただく際、お得な料金で高速道路を利用でき、さらに決められた範囲内なら自由に乗り降りできる本プランへお申し込みいただけます。

さらに、ＰＧＭのアプリ・ポイントカードをお持ちの場合、本プランとゴルフ場をご利用いただいたお客さまは、ご利用後ＰＧＭポイントを500ポイント追加付与いたします。

ご利用の際は、事前のゴルフ場予約及び本プランのお申込みが必要となり、ゴルフのプレー料金と高速道路の通行料金のお支払いは別となりますので、ご注意ください。プレー料金についてはＰＧＭの公式WEBサイトをご確認ください。

この機会にぜひ、「ＮＥＸＣＯ東日本 ドラ割×ＰＧＭ」がコラボした本プランで高速道路をご利用いただき、お得にゴルフをお楽しみください。



■商品概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/71934/table/93_1_68f9fc9f6eff2619f427a3a200521696.jpg?v=202508190157 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/71934/table/93_2_1ad095d7157260659088c94e8c9cd69b.jpg?v=202508190157 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/71934/table/93_3_af280b751dd986cb2f7a4516caecd4c5.jpg?v=202508190157 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/71934/table/93_4_a57ea38d5eafdcfec177e17009df89bd.jpg?v=202508190157 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/71934/table/93_5_c28e18a887f019c02405f705e13b2f23.jpg?v=202508190157 ]