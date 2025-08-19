【開始2日で500万円突破】水も熱も使わず香りを届ける新発想ディフューザー「The Shine Mist」、Makuakeにて先行販売中

Yanoglobal

株式会社Yanoglobal（所在地：東京都）は、水や熱を使わず香りを空間に届ける新発想のコードレス真空拡散ディフューザー「The Shine Mist」を、日本初上陸商品として、2025年8月17日（日）より「Makuake」にて先行販売開始いたしました。公開からわずか2日で支援総額500万円を突破し、大きな注目を集めています。

【瞬時にアロマが部屋の隅々へ】置くだけで空気が変わる、五感で感じる心地よい空気。

「The Shine Mist」は、水や熱を使わずアロマオイル本来の香りを瞬時に空間へ届け、最大40坪まで香りで満たすことが可能。静音設計・大容量タンク・コードレス仕様を兼ね備え、リビングからオフィスまで幅広い空間で活躍します。

大阪・関西万博でも注目される「ウェルビーイング」への貢献

大阪・関西万博では「健康とウェルビーイング」が主要テーマとして掲げられています。

The Shine Mistは、香りを通じて日常生活の中に“心と体の健やかさを支える空間づくり”を実現。暮らしの質を高めるウェルビーイングなライフスタイルを提案します。

さらに、水を使わない構造によって省エネ・廃棄物削減を実現。香りの楽しみを“サステナブルなスタイル”へと進化させ、環境負荷を抑えながら新しい香り体験を届けます。

真空ジェット噴射とナノミスト技術で、香りが一瞬で広がる

香りが空間全体に一瞬で広がる

【The Shine Mist】は、空気の力を活かしてアロマを勢いよく拡散する「真空ミスト方式」を採用。一般的な送風式や超音波式とは異なり、空気の流れを瞬時にコントロールして、香りを遠くまで、すばやく、そして静かに（※25dB）届けることができます。

真空ミスト方式で、空気の流れをコントロール。

粒径わずか1/60mmのアロマ粒子を均一に拡散。広い空間でも香りムラがなく、わずか数秒で部屋全体に広がります。

静音設計（25dB以下）で心地よいリラックスタイムを実現

使用イメージ

図書館よりも静かな動作音で、寝室での休息や読書・瞑想など“静けさ”を大切にした時間をサポート。

200ml大容量タンクで、環境にも配慮

カートリッジの写真

最大約2か月間（弱モード・1日8時間使用時）注ぎ足し不要。頻繁な水交換や消耗品を必要とせず、使う人の負担を軽減しながら、水資源の節約や廃棄物削減にもつながるサステナブルな設計です。

コードレス設計で、どこでも香る

使用イメージ

10000mAhバッテリーを内蔵し、コードレスで最大約293時間稼働。専用スマホアプリからON/OFFやミスト量、タイマー設定が可能で、離れた場所からでも自在に操作できます。

Makuake限定特典

先着100台限定「早割」：一般販売予定価格から25％OFF

Makuake限定のアロマオイル付きセットもご用意

先行販売期間：2025年8月17日（日）～2025年9月29日（月）

一般販売予定価格：35,000円（税込）～

Makuakeプロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/sanders_japan/

会社概要

事業者名：Yanoglobal

所在地：東京都

事業内容：海外製品の輸入販売・マーケティング

公式サイト：https://tomoshin.net/sanders/

SNS：https://www.instagram.com/sanders.japan/

お問い合わせ：tomoshint@gmail.com