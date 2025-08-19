【開始2日で500万円突破】水も熱も使わず香りを届ける新発想ディフューザー「The Shine Mist」、Makuakeにて先行販売中
株式会社Yanoglobal（所在地：東京都）は、水や熱を使わず香りを空間に届ける新発想のコードレス真空拡散ディフューザー「The Shine Mist」を、日本初上陸商品として、2025年8月17日（日）より「Makuake」にて先行販売開始いたしました。公開からわずか2日で支援総額500万円を突破し、大きな注目を集めています。
【瞬時にアロマが部屋の隅々へ】置くだけで空気が変わる、五感で感じる心地よい空気。
「The Shine Mist」は、水や熱を使わずアロマオイル本来の香りを瞬時に空間へ届け、最大40坪まで香りで満たすことが可能。静音設計・大容量タンク・コードレス仕様を兼ね備え、リビングからオフィスまで幅広い空間で活躍します。
大阪・関西万博でも注目される「ウェルビーイング」への貢献
大阪・関西万博では「健康とウェルビーイング」が主要テーマとして掲げられています。
The Shine Mistは、香りを通じて日常生活の中に“心と体の健やかさを支える空間づくり”を実現。暮らしの質を高めるウェルビーイングなライフスタイルを提案します。
さらに、水を使わない構造によって省エネ・廃棄物削減を実現。香りの楽しみを“サステナブルなスタイル”へと進化させ、環境負荷を抑えながら新しい香り体験を届けます。
真空ジェット噴射とナノミスト技術で、香りが一瞬で広がる
香りが空間全体に一瞬で広がる
【The Shine Mist】は、空気の力を活かしてアロマを勢いよく拡散する「真空ミスト方式」を採用。一般的な送風式や超音波式とは異なり、空気の流れを瞬時にコントロールして、香りを遠くまで、すばやく、そして静かに（※25dB）届けることができます。
真空ミスト方式で、空気の流れをコントロール。
粒径わずか1/60mmのアロマ粒子を均一に拡散。広い空間でも香りムラがなく、わずか数秒で部屋全体に広がります。
静音設計（25dB以下）で心地よいリラックスタイムを実現
使用イメージ
図書館よりも静かな動作音で、寝室での休息や読書・瞑想など“静けさ”を大切にした時間をサポート。
200ml大容量タンクで、環境にも配慮
カートリッジの写真
最大約2か月間（弱モード・1日8時間使用時）注ぎ足し不要。頻繁な水交換や消耗品を必要とせず、使う人の負担を軽減しながら、水資源の節約や廃棄物削減にもつながるサステナブルな設計です。
コードレス設計で、どこでも香る
使用イメージ
10000mAhバッテリーを内蔵し、コードレスで最大約293時間稼働。専用スマホアプリからON/OFFやミスト量、タイマー設定が可能で、離れた場所からでも自在に操作できます。
Makuake限定特典
先着100台限定「早割」：一般販売予定価格から25％OFF
Makuake限定のアロマオイル付きセットもご用意
先行販売期間：2025年8月17日（日）～2025年9月29日（月）
一般販売予定価格：35,000円（税込）～
Makuakeプロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/sanders_japan/
会社概要
事業者名：Yanoglobal
所在地：東京都
事業内容：海外製品の輸入販売・マーケティング
公式サイト：https://tomoshin.net/sanders/
SNS：https://www.instagram.com/sanders.japan/
お問い合わせ：tomoshint@gmail.com