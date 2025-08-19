「哀しみのベラドンナ」で知られる深井国の連載作『クニ・ファンタスチカ』初の書籍化!!　8/18（月）よりクラウドファンディングを開始!!

サイバーダイン株式会社（所在地：東京都新宿区、代表：高橋信之）は、2025年8月18日（月）より深井国の不朽の名作『クニ・ファンタスチカ』を刊行するため、クラウドファンディングを開始いたします。

クニ・ファンタスチカは、1975年～1976年まで早川書房「ＳＦマガジン」で連載されていたイラストレーション・ストーリー。これまでＳＦマガジンのバックナンバーでしか読むことのできなかった本作を1冊の本にまとめます。深井国の華麗で幻想的なイラストレーション・ストーリーを大きいサイズでお楽しみいただけるよう、連載時のＡ５サイズからＡ４サイズに変更。さらに表紙と裏表紙は深井国先生の描きおろしイラストを掲載いたします。

また、巻末には深井国先生の特別インタビュー、クニ・ファンタスチカ掲載時の「ＳＦマガジン」の表紙と目次を収録。ソフトカバー版とハードカバーの上製本など多数のコースをご用意しております。

■クニ・ファンタスチカ　画集刊行プロジェクト
8/18（月）よりクラウドファンディング募集開始!!

https://motion-gallery.net/projects/kunifantastika

クニ・ファンタスチカ画集
Ａ４スリム カラー90ページ

【画集お届けコース】
ソフトカバー　　　　 2,000円

【特装版プレミアムコース】
ハードカバー上製本　15,000円

※コース詳細は上記モーションギャラリーサイトをご覧ください。

■クニ・ファンタスチカリンク一覧
公式サイト：https://www.cyberdyne.co.jp/kuni_cf
X：https://x.com/CDYvisuals
Instagram：https://www.instagram.com/cdyvisuals/
TikTok：https://www.tiktok.com/@cdyvisuals

■クニ・ファンタスチカ　プレス用サイト
https://cyberdyne.co.jp/kuni_press

※サンプル閲覧可能、素材の用意もございます。




哀しみのベラドンナで美術監督を務めた深井国先生の「クニ・ファンタスチカ」が待望の書籍化

表紙は深井国先生の描きおろしイラスト（写真左）

特装版プレミアムコースはハードカバーの上製本

スマホやPCの壁紙などのデジタルコンテンツもご用意

