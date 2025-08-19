マシンビジョンカメラ市場調査レポート：成長要因と投資機会分析2025
マシンビジョンカメラとは、産業機械や自動化装置に組み込まれ、視覚的情報の取得と処理を通じて機械の判断・動作を支援するカメラシステムである。一般的な監視カメラや民生用カメラと異なり、高速かつ高精度での画像取得を目的とし、ノイズ耐性、温度安定性、同期性などに優れた設計がなされている。モノクロおよびカラー、エリアセンサおよびラインセンサ、CCDおよびCMOSといった多様な技術が搭載され、用途に応じて柔軟に構成される。主な活用分野としては、製造業における外観検査、寸法測定、ロボットのピッキング支援、印字検証などが挙げられ、近年では物流、農業、医療など非製造業分野でも需要が広がっている。マシンビジョンカメラは、「見る」ことにより機械の知能化を実現する要であり、スマートファクトリー化の根幹を支える構成要素である。
マシンビジョンカメラ業界の成長を牽引する根本的な特徴は、製造現場における自動化・無人化ニーズの拡大にある。従来、人の目に依存していた品質検査や識別作業が、画像認識とAIを融合した視覚システムによって置き換えられており、マシンビジョンカメラはその中核を担う。加えて、カメラ単体の性能だけでなく、画像処理アルゴリズムとの親和性、通信インターフェースの多様性、リアルタイム性の確保といった総合的なシステム連携力が重要となっている。つまり、単なる「撮影機器」から「判断機構」への位置づけが進み、よりインテリジェントなプロセス管理の一翼を担う装置へと進化している。これにより、従来のライン生産だけでなく、多品種少量生産やカスタマイズ製造など柔軟性が求められる工程においても活用の幅が広がっている。
マシンビジョンカメラの設計思想は、単なる高解像度・高速化といった物理性能の向上から、エッジコンピューティングとの統合による分散処理能力の強化へとシフトしている。カメラ本体にAI処理チップや画像前処理機能を組み込むことで、クラウドや外部PCへの依存を軽減し、リアルタイムかつ安定した処理が可能となる。このようなスマートカメラの普及は、設備全体のコンパクト化、省配線化、導入コスト削減といった面でも効果を発揮する。また、ディープラーニングベースの異常検知や分類精度の向上により、これまで機械化が困難であった曖昧な判断や変則パターンにも対応できるようになっており、設計思想が“パーツ”から“プラットフォーム”へと進化している。このように、マシンビジョンカメラは高度センシングとAI知能を統合するハブとしての位置付けを強めている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルマシンビジョンカメラ市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが8.4%で、2031年までにグローバルマシンビジョンカメラ市場規模は49.2億米ドルに達すると予測されている。
図. マシンビジョンカメラ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327601&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327601&id=bodyimage2】
図. 世界のマシンビジョンカメラ市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、マシンビジョンカメラの世界的な主要製造業者には、Keyence 、Teledyne、Cognex Corporation、Basler AG、TKH Group、Hikvision、IDS、Dahua、Toshiba Teli、JAIなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約63.0%の市場シェアを持っていた。
