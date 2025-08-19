TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』×『ドラゴンポーカー』コラボ「コラボ開催記念！豪華プレゼントキャンペーン」を8月19日（火）よりXで実施！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『ドラゴンポーカー』とTVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』のコラボイベントを記念して「コラボ開催記念！豪華プレゼントキャンペーン」を、2025年8月19日（火）より実施することをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327591&id=bodyimage1】
◆コラボイベント特設サイト:
https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/re-zero-5/
8月19日（火）より、TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』とのコラボイベントを記念して「コラボ開催記念！豪華プレゼントキャンペーン」を実施いたします。対象ポストのリポスト数に応じて、豪華アイテムや抽選でギフトカードをプレゼント！キャンペーンへのたくさんのご参加お待ちしています！
新規描き下ろしのコラボ限定カードが登場！
「ナツキ・スバル＆エミリア」「ラインハルト・ヴァン・アストレア」「ユリウス・ユークリウス」「フェリス」をはじめ、TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』の人気キャラたちが登場！その他の登場キャラクターやイベント情報については特設サイトをご確認ください。
■コラボ開催期間
2025年8月22日（金）メンテナンス後 ～ 9月5日（金）11:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327591&id=bodyimage2】
コラボ限定の役ボイスが登場！
コラボ期間中の限定アイテムとして、「エミリア（CV:高橋李依）」「レム（CV:水瀬いのり）」「ペテルギウス・ロマネコンティ（CV:松岡禎丞）」に加え、新たに「ナツキ・スバル（CV:小林裕介）」「ラインハルト・ヴァン・アストレア（CV:中村悠一）」「レグルス・コルニアス（CV:石田彰）」の役ボイスがアイテムショップに登場します。
■販売期間
2025年8月22日（金）メンテナンス後 ～ 9月5日（金）11:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327591&id=bodyimage3】
「コラボ開催記念！豪華報酬プレゼントキャンペーン」開催！
『ドラゴンポーカー』の公式Xアカウント（@DragonPoker_aso）が投稿したキャンペーン対象ポストに「#リゼロドラポコラボ」をつけて引用リポストして頂いた方の中から、抽選で5名様にギフトコードをプレゼント！さらに、合計3000リポスト達成で「SSレアガチャチケット 5枚」を全てのユーザーにプレゼントいたします。奮ってご参加ください。
■開催期間
2025年8月19日（火） ～ 9月5日（金）11:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327591&id=bodyimage4】
【参加方法】
（1） 『ドラゴンポーカー』公式Xアカウント「@DragonPoker_aso」をフォロー
（2） 『ドラゴンポーカー』公式Xアカウント「@DragonPoker_aso」が投稿するキャンペーン対象ポストをハッシュタグ「#リゼロドラポコラボ」をつけて引用リポスト
（3）3000リポスト達成で、豪華アイテムを全ユーザーにプレゼント！
※最終結果は『ドラゴンポーカー』公式Xアカウントにて発表いたします
【キャンペーン賞品】
○引用リポスト賞：ギフトコード（App Store＆iTunes/Google Play） 5名様
○3000リポスト達成賞：SSレアガチャチケット 5枚 全ユーザー
【報酬および賞品配布】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327591&id=bodyimage1】
◆コラボイベント特設サイト:
https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/re-zero-5/
8月19日（火）より、TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』とのコラボイベントを記念して「コラボ開催記念！豪華プレゼントキャンペーン」を実施いたします。対象ポストのリポスト数に応じて、豪華アイテムや抽選でギフトカードをプレゼント！キャンペーンへのたくさんのご参加お待ちしています！
新規描き下ろしのコラボ限定カードが登場！
「ナツキ・スバル＆エミリア」「ラインハルト・ヴァン・アストレア」「ユリウス・ユークリウス」「フェリス」をはじめ、TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』の人気キャラたちが登場！その他の登場キャラクターやイベント情報については特設サイトをご確認ください。
■コラボ開催期間
2025年8月22日（金）メンテナンス後 ～ 9月5日（金）11:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327591&id=bodyimage2】
コラボ限定の役ボイスが登場！
コラボ期間中の限定アイテムとして、「エミリア（CV:高橋李依）」「レム（CV:水瀬いのり）」「ペテルギウス・ロマネコンティ（CV:松岡禎丞）」に加え、新たに「ナツキ・スバル（CV:小林裕介）」「ラインハルト・ヴァン・アストレア（CV:中村悠一）」「レグルス・コルニアス（CV:石田彰）」の役ボイスがアイテムショップに登場します。
■販売期間
2025年8月22日（金）メンテナンス後 ～ 9月5日（金）11:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327591&id=bodyimage3】
「コラボ開催記念！豪華報酬プレゼントキャンペーン」開催！
『ドラゴンポーカー』の公式Xアカウント（@DragonPoker_aso）が投稿したキャンペーン対象ポストに「#リゼロドラポコラボ」をつけて引用リポストして頂いた方の中から、抽選で5名様にギフトコードをプレゼント！さらに、合計3000リポスト達成で「SSレアガチャチケット 5枚」を全てのユーザーにプレゼントいたします。奮ってご参加ください。
■開催期間
2025年8月19日（火） ～ 9月5日（金）11:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327591&id=bodyimage4】
【参加方法】
（1） 『ドラゴンポーカー』公式Xアカウント「@DragonPoker_aso」をフォロー
（2） 『ドラゴンポーカー』公式Xアカウント「@DragonPoker_aso」が投稿するキャンペーン対象ポストをハッシュタグ「#リゼロドラポコラボ」をつけて引用リポスト
（3）3000リポスト達成で、豪華アイテムを全ユーザーにプレゼント！
※最終結果は『ドラゴンポーカー』公式Xアカウントにて発表いたします
【キャンペーン賞品】
○引用リポスト賞：ギフトコード（App Store＆iTunes/Google Play） 5名様
○3000リポスト達成賞：SSレアガチャチケット 5枚 全ユーザー
【報酬および賞品配布】