発酵文化が育てる、未来の素肌 。日本発スパ化粧品、chi to se true3周年記念キャンペーンを開催 ！

株式会社ザ・デイ・スパ

株式会社ザ・デイ・スパ（大阪市中央区、代表取締役 河崎多恵）は、日本全国で12店舗のラグジュアリースパの運営やスパコンサルティング、化粧品の企画製造販売など、ホスピタリティ・ウェルネス業界に於ける、スパに特化した事業を展開しています。

このたび、日本発のスパ用スキンケアブランド「chi to se true（チトセトゥルー）」が、2025年9月にブランド誕生3周年を迎えます。本リリースでは、ブランドの誕生背景や開発への想い、こだわりについてご紹介いたします。

さらに、3周年を記念し、弊社直営chi to se true取扱店舗および公式オンラインショップ「The Day Spa HOME」にて、2025年9月1日(月)より期間限定の特別プランの発売とキャンペーンを実施いたします。ぜひこの機会に、chi to se trueの世界観をご体験ください。

chi to se true公式ホームページ：https://chitosejapan.jp/(https://chitosejapan.jp/%E2%80%8B)

chi to se true公式インスタグラム：https://www.instagram.com/chitose_true/(https://www.instagram.com/chitose_true/%E2%80%8B)

店舗限定｜3周年記念 chi to se true 特別プラン

chi to se trueの誕生3周年を記念し、新製品「ターゲットケアクリーム ヒワ」を使ったアイケアトリートメントが組み込まれた期間限定の特別スパプランをご用意しました。施術後は、同クリームをお持ち帰りいただけるスペシャルなパッケージプランとなっています。 chi to se trueを取り扱う弊社直営スパにて、肌と心に深く寄り添う今だけのスペシャルトリートメントをぜひご体験ください。 （期間：2025年9月1日(月)～9月30日(火)）

詳しくは、The Day Spa公式ホームページにてご確認ください。：https://www.thedayspa.jp/location/

・【シティスパ限定】日常の中で再起動する、90分の特別プラン

新製品「ターゲットケアクリーム ヒワ」

＜提供店舗＞

・ハイアット リージェンシー 東京内「SPA＋WELLNESS Joule」

・インターコンチネンタルホテル大阪内「MEGURI SPA ＆ WELLNESS」

・路面店「The Day Spa OSAKA」



＜プラン内容（90min）＞

・フェイシャルまたはボディ（背面全体）＋目元集中ケア 90min

・新製品「ターゲットケアクリーム ヒワ」現品サイズ付き



＜価格＞

価格・ご提供内容は店舗により異なります。詳しくはThe Day Spa 公式ホームページ(https://www.thedayspa.jp/location/)にてご確認ください。

・【リゾートスパ限定】深呼吸する素肌へ、75分の特別プラン

＜提供店舗＞

・志摩観光ホテル ザ ベイスイート内「eau SPA」

・ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート内「urumo Spa ～CHURAUMI Thalassotherapy～」

・箱根・強羅 佳ら久「Gora Spa AIOI」

・熱海・伊豆山 佳ら久「Izusan Spa AIOI」



＜プラン内容（75min）＞

・フェイシャルまたはボディ（背面全体）＋目元集中ケア 75min

・新製品「ターゲットケアクリーム ヒワ」現品サイズ付き



＜価格＞

価格・ご提供内容は店舗により異なります。詳しくはThe Day Spa 公式ホームページ(https://www.thedayspa.jp/location/)にてご確認ください。

オンラインショップ限定｜3周年記念 chi to se true 特別キャンペーン

ブランド誕生から3周年の感謝を込めて、オンラインショップ「The Day Spa HOME」とThe Day Spa公式LINEで、特別キャンペーンを開催いたします。この機会に、日本の発酵文化や伝統色の世界観に触れながら、肌と心を整える時間をお楽しみください。

詳しくは、オンラインショップ「The Day Spa HOME」にてご確認ください。：https://thedayspa.shop-pro.jp/(https://thedayspa.shop-pro.jp/%E2%80%8B)

【キャンペーン１】未来の素肌を育む、発酵美肌セット発売

ブランド誕生3周年を記念し、新製品の「ターゲットケアクリーム ヒワ」と「フェイスウォッシュペースト クチハ（トラベルサイズ）」をセットにした、数量限定のお得なキットを発売致します。（期間：2025年9月1日(月)～9月30日(火)）

＜セット内容＞

・ターゲットケアクリーム ヒワ（現品）

・フェイスウォッシュペースト クチハ（トラベルサイズ）



価格：\15,000→3周年特別価格\11,000（税込)

※限定30セット／なくなり次第終了



さらに、期間中に本セットをご購入いただいた方の中から抽選で各1名様に、以下のスパ施設でご利用いただける「チトセトゥルーフェイシャル60分」トリートメントをプレゼントいたします。

・インターコンチネンタルホテル大阪内、MEGURI SPA ＆ WELLNESS

・ハイアット リージェンシー 東京内、SPA＋WELLNESS Joule



The Day Spa HOME：https://thedayspa.shop-pro.jp/(https://thedayspa.shop-pro.jp/%E2%80%8B)

【キャンペーン２】オンラインショップ全製品ポイント3倍

The Day Spa公式オンラインショップにて、ユーザー登録済みの方を対象に、期間中のお買い物で付与されるポイントが通常の3倍に。 （期間：2025.10.1(水)～2025.10.7(火)）

例：100円につき通常1ポイント → キャンペーン期間中は3ポイント



エントリーはこちら：https://thedayspa.shop-pro.jp/customer/login

【キャンペーン３】公式LINE限定！くじ引きキャンペーン

公式LINEアカウントにて、オンラインショップで使える割引クーポンが当たるくじ引きキャンペーンを実施いたします。

（期間：2025.10.15(水)～10.17(金)）



LINE登録はこちら：https://liff.line.me/2006850825-RdOBG63A/landing?follow=%40034mdaen&lp=GGVRw3&liff_id=2006850825-RdOBG63A(https://liff.line.me/2006850825-RdOBG63A/landing?follow=%40034mdaen&lp=GGVRw3&liff_id=2006850825-RdOBG63A)

chi to se trueのこだわり ― 日本の美しさと、祈りを宿すケア

chi to se trueは、日本に受け継がれてきた自然の知恵や文化、感性を大切にしながら、肌と心にそっと寄り添うスパ用スキンケアブランドです。発酵という知恵、清らかな日本の水、そして美しさを願うご祈祷の習わし。製品には、こうした日本ならではの恵みと想いが丁寧に込められています。

【こだわり１】日本が誇る自然の恵みと知恵を、スキンケアに

発酵米ぬか ― 日本の知恵が育んだ、肌を整える力

日本ならではの「発酵」という知恵。 湿気の多い気候の中で、日本人は古来より発酵の力を生活に取り入れ、その恩恵を受けてきました。発酵は、日本が世界に誇る文化のひとつです。

発酵によって生まれる豊富な栄養が、年齢とともにかたくなりがちな角質をやさしくほぐし、肌の土台を整えます。自然の力で、肌本来のやわらかさと輝きを引き出します。

良質な日本の水 ― 澄みわたる自然の力を、肌のすみずみへ

日本の水の品質の高さは、私たち日本人が誇るべき自然の恵みのひとつです。日本には、日々の暮らしの中でも「良い水」を見極める文化が根付いており、わずかな味の違いも感じ取れるほど、水に対する感性が磨かれています。

chi to se trueでは、良質な日本の水の恵みをスキンケアにも活かしたいという想いから、ミネラル豊富で肌なじみの良い、九州・離島の海洋深層水 や、岡山・湯原温泉の温泉水を製品に採用しています。

【こだわり２】お守りのようにそっと寄り添う存在に ─ 祈りとともに届けるスキンケア

chi to se trueでは、すべての製品をお客様へお届けする前に、京都・清水五条坂に鎮座する若宮八幡宮にて、丁寧にご祈祷を受けています。「この製品を手に取ってくださるすべての方が、美しく、幸せに、健やかでありますように。」そんな想いを込めて、神職の方に正式な祈祷をお願いしています。

毎日を生きる肌と心に、そっと寄り添うお守りのような存在になれたら─。chi to se trueは、そんな願いとともに生まれたスキンケアブランドです。

【こだわり３】日本ならではの感性を届ける─ 伝統色で内側から輝く美しさを育む

伝統色とは、古くから四季のうつろいや自然の風景、人々の暮らしの中で育まれてきた、日本独自の色の名前です。たとえば「紅梅」や「朽葉」など、自然を連想させる色名が多く、着物や工芸品などに用いられてきました。chi to se trueでは、日本ならではの感性や四季の美しさを、肌とともに感じていただきたいという想いから、製品名に伝統色の名を取り入れています。

色の名前を通して、その季節の空気や植物の彩りがふとよみがえったり、忙しい日々の中で今この瞬間に目を向けるきっかけになったり。肌を整えるひとときが、心まで豊かに満たしてくれることを願っています。

chi to se trueの代表製品、フェイスウォッシュペースト クチハ

chi to se trueを代表するアイコニックなアイテム、フェイスウォッシュペースト クチハは、日本の伝統的な「発酵文化」から着想を得て生まれた、洗顔とパックを兼ねたペーストタイプのスキンケアです。発酵の知恵が、肌本来の美しさを引き出し、未来の素肌を育みます。

約72％が天然の保湿成分で構成されており、発酵米ぬかなどの美容成分も贅沢に配合しています。洗顔しながらうるおいを与え、肌表面のざらつきやごわつきをやさしく整えます。発酵によって生まれる酵素の働きが、乾燥や年齢を重ねることでかたくなりがちな角質をやわらげ、肌が本来もつなめらかさや健やかな印象へと導くサポートをします。

スパを通じて、日本ならではの素晴らしい文化を届けたい- ブランド誕生ストーリー

株式会社ザ・デイ・スパ代表 河崎

日本にいながらも、本格的なスパ化粧品は海外製ばかりで、「日本のスパ化粧品はないの？」という海外のお客様の言葉に、いつももどかしさを感じており、いつか日本の素晴らしさを伝えるスパ化粧品をつくりたいという強い想いを持ち続けていました。

私自身、子どもの頃に茶道を学び、季節ごとのおもてなしや心得を教わり、また学生時代のアメリカ留学で海外で過ごした経験から、改めて日本ならではの文化や四季折々の美しさに気づかされました。

「この誇れる日本の文化や美しさを、スパの体験を通じて世界に届けたい」

その想いから生まれたのが、chi to se trueです。

chi to se trueの製品には、「発酵文化」や「日本の良質な水」、「和漢植物」など、日本が育んできた底力をシンプルかつ効果的に詰め込んでいます。

日本のみなさまにも、海外からお越しの方々にも、自信を持ってお届けできるブランドとして、2023年の発売以降、現在では20箇所以上のラグジュアリーホテルスパで導入していただくまでに成長しました。

私が特にこだわったのは、美の神様が祀られる神社で丁寧に製品をご祈祷していただいている点です。スパでは、ボディ・マインド・スピリットへのアプローチを大切にしていますが、私たちがつくる製品もまた、お守りのように使う人に安心感を届け、精神的な豊かさに寄り添う存在でありたいと考えています

chi to se true（チトセトゥルー）について

chi to se(千歳)は、日本において「鶴は千年、亀は万年」の言い伝えに因んだ縁起の良い言葉とされ、鶴や長い年月を意味します。千年以上前の和様文化が花開いた時代から、長い年月をかけて今日に息づく本当(true)の日本の美しさにフォーカスします。chi to se trueの花のシンボルには、人々が本来持つ内面の美しさが花開くように、という願いが込められています。



chi to se true公式ホームページ：https://chitosejapan.jp/(https://chitosejapan.jp/%E2%80%8B)

chi to se true公式インスタグラム：https://www.instagram.com/chitose_true/(https://www.instagram.com/chitose_true/%E2%80%8B)

https://prtimes.jp/a/?f=d76488-60-737870ed9035d253a8cca052eff6479a.pdf