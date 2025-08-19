



「果汁グミシチリアレモン」（47g） 価格：オープンプライス

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、くだもののおいしさがギュッとつまった「果汁グミ」ブランドより、イタリアのシチリア産レモンを使用した「果汁グミシチリアレモン」を、2025年8月26日より全国で期間限定にて発売します。

商品特長

・シチリア産レモン果汁１００（生果汁換算比）※

・期間限定の特別な果汁グミ

※生果汁に換算すると製品重量の100%相当になるよう、8.4倍濃縮のレモン果汁を約5.6g配合しております。

商品概要

本商品は、シチリア産レモン果汁を使用し、爽やかな酸味とレモン本来の香り、フルーツの豊かなおいしさが楽しめます。見た目にもかわいいレモンの果実の形をしたグミは、着色料を使用せず、素材本来の色と味わいを生かしました。歯切れの良い食感とジューシーさによる満足感が特長です。

パッケージは、レモン果汁の産地であるイタリアはシチリア島の情景がイメージできるデザインです。 期間限定の特別な果汁グミをぜひお試しください。

「果汁グミ」シリーズ好評発売中！

2025 年 3 月 4 日より、「果汁グミ（ぶどう・温州みかん・マスカット）」のパッケージをリニューアルしました。くだもののフレッシュな味わいをお客さまへより伝わりやすくするため、くだものを大きく配置し、目に留まりやすいデザインにしています。

「果汁グミぶどう」（54ｇ）価格：オープンプライス

「果汁グミ温州みかん」（54ｇ）価格：オープンプライス

「果汁グミマスカット」（54ｇ）価格：オープンプライス

本商品の発売を通じ、グミのおいしさ・楽しさの世界をひろげ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。