¡Ö¶Ë¾å¤«¤Ë¡×¥Õ¥§¥¢¡¡²Æ¤Î¤´¤Á¤½¤¦¤Ï¡È¹ë²Ú¥«¥Ë¾¦ÉÊ¡ß¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤ー¥Ä¡É¤Ç·è¤Þ¤ê¡ª
²Æ¤Î¤´¤Á¤½¤¦¤Ï¡È¹ë²Ú¥«¥Ë¾¦ÉÊ¡ß¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤ー¥Ä¡É¤Ç·è¤Þ¤ê¡ª ¡Ö¶Ë¾å¤«¤Ë¡×¥Õ¥§¥¢ Åí¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤«¤É¹¡Ö¤È¤í¤±¤ëÇòÅíÉ¹¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª ―8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é´ü´Ö¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¡Ê¢¨1¡Ë―
¡¡²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§ー¥ó¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤¯¤é¼÷»Ê³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæË®É§¡¢½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜºæ»Ô¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÆÃÂçËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡Ê°ì´Ó¡Ë¡×¤ä¡ÖËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥ËÆó¼ïÀ¹¤ê¡×¡¢¡ÖËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë·³´Ï¡Ê°ì´Ó¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¿©ºà¤Ç¤¢¤ë¥«¥Ë¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¶Ë¾å¤«¤Ë¡×¥Õ¥§¥¢¤ò¡¢8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤è¤ê¡¢KURA ROYAL¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤È¤í¤±¤ëÇòÅíÉ¹¡×¤â´ü´Ö¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡Åß¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ë¥«¥Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¯¤é¼÷»Ê¤Ç¤Ï¡¢²Æ¤Ç¤â¥«¥Ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¿åÍÈ¤²»þ´ü¤¬°ã¤¦¤â¤Î¤òÀ¤³¦Ãæ¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤Æ¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¿åÍÈ¤²¸å¡¢¤¹¤°¤Ëè§¤Ç¤ë¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤Ê²Ã¹©¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥ËËÜÍè¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ëËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ä´Ý¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ò»È¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆÃÂçËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡Ê°ì´Ó¡Ë¡×¤Ï¡¢¡È¥«¥Ë¤Î²¦ÍÍ¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ëËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¡£³ú¤à¤Û¤É¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ë¥«¥Ë¤Î»Ý¤ß¤È´Å¤ß¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥ËÆó¼ïÀ¹¤ê¡×¤Ï¡¢ËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ÎÇ»¸ü¤Ê»Ý¤ß¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¡È³«¤¡É¤È¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¡È¤«¤Ë¿È¡É¤Î2¼ï¤ò°ì»®¤Ç¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î¤«¤Ë¿È¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢·³´Ï¤È¤·¤Æ¤´Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë·³´Ï¡Ê°ì´Ó¡Ë¡×¤Ï¡¢¹âµé¤ÊËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ò°ì»®130±ß¡Ê¢¨2¡Ë¤È¤¤¤¦¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö´Ý¥º¥ï¥¤¥¬¥ËÂç¡Ê°ì´Ó¡Ë¡×¤Ï¡¢´Ý¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿»Ý¤ß¤È´Å¤ß¡¢Ë¤«¤Ê¹á¤ê¤¬Â¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ë¥¯¥êー¥à¥³¥í¥Ã¥±¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¯¥êー¥à¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¶Ì¤Í¤®¤Ï¡¢ºÇ½é¤ËßÖ¤á¤ë¤³¤È¤Ç´Å¤ß¤ò½Ð¤·¡¢¥Ð¥¿ー¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç»¸ü¤Ê¥«¥Ë¤ÎÉ÷Ì£¤È¤È¤â¤Ë¥³¥¯¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥«¥Ë¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¤È¤í¤Ã¤È¥¯¥êー¥ßー¤ÊÀå¿¨¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃíÊ¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤«¤éÍÈ¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ç¤¤¿¤Æ¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢Æ±Æü¤è¤ê¡¢¡ÈÀìÌçÅ¹°Ê¾å¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÁÇºà¤äÀ½Ë¡¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKURA ROYAL¡×¤«¤é¡¢¿Íµ¤¤Î¤«¤É¹¡ÖÌ´¤Î¤Õ¤ïÀãⓇ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢½ë¤¤²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¤È¤í¤±¤ëÇòÅíÉ¹¡×¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÌ´¤Î¤Õ¤ïÀãⓇ¡×¤Ï¡¢Å·Á³¿å¤òÄ¹»þ´Ö¤«¤±¤ÆÎä¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¤Ç¤¤ë¡¢½ãÅÙ¤Î¹â¤¤¤«¤É¹ÀìÍÑ¤ÎÉ¹¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÀìÌçÅ¹¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹âµé¤«¤É¹µ¡¤Çºï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿Àã¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ý¤É¤±¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥åー¥·ー¤Ê½Ü¤ÎÇòÅí¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¤Û¤É¤è¤¤´Å¤µ¤ÎÅí¥¯¥êー¥à¤ä´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Åí¤Î¥·¥í¥Ã¥×¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥ó¥¯¿§¤¬±Ç¤¨¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ë²Ú¿©ºà¤Ç¤¢¤ë¥«¥Ë¤ä²Æ¸ÂÄê¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤ー¥Ä¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢À§Èó¤¯¤é¼÷»Ê¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¢¨ 1 ¡Ë¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÅ¹¡×¤Ç¤Ï¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¢¨ 2 ¡Ë°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä³µÍ×¡¡¾¦ÉÊÌ¾ / ²Á³Ê / ÈÎÇä´ü´Ö
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ °ìÉô¾¦ÉÊ¤ÏÍ½Äê¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÂçËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡Ê°ì´Ó¡Ë¡¡390±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë～8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
ËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥ËÆó¼ïÀ¹¤ê¡¡350±ß
¢¨ËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë³«¤¡¦ËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤«¤Ë¿È
ÈÎÇä´ü´Ö¡§8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë～8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨»ý¤Áµ¢¤êÉÔ²Ä
ËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë·³´Ï¡Ê°ì´Ó¡Ë¡¡130±ß ÈÎÇä´ü´Ö¡§8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë～8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
´Ý¥º¥ï¥¤¥¬¥ËÂç¡Ê°ì´Ó¡Ë¡¡280±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë～8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¤«¤Ë¥¯¥êー¥à¥³¥í¥Ã¥±¡¡230±ß ÈÎÇä´ü´Ö¡§ÈÎÇäÃæ～9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡È¶Ë¤ß¤Î°ïÉÊ¥·¥êー¥º¡É¤è¤ê¡¢ËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÖËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥ËÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡×¤¬ÅÐ¾ì
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Í½Äê¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥ËÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¡1,490±ß ¢¨ÆÃÀ¹ËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Ë¤®¤ê¡¦ËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤«¤Ë¿È¡¦ËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤«¤ËÌ£Á¹ÏÂ¤¨¡¦ ÆÃÂçËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡¦ËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë³«¤(Æó´Ó) ÈÎÇä´ü´Ö¡§8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë～8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë ¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤êÉÔ²Ä
¡Ö¥«¥Ë¤Î²¦ÍÍ¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î°®¤ê¤òìÔÂô¤ËÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿°ì»®¡£¥«¥Ë¤ÎÇ»¸ü¤Ê»Ý¤ß¤òÌ£¤ï¤¨¤ëËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ÎËÀÆù¤È¤«¤Ë¿È¤ò¡¢¥·¥ã¥ê¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤ë¤Û¤É¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¥«¥Ë¤Î»Ý¤ß¤¬¹¤¬¤ë¡ÈÆÃÀ¹ËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Ë¤®¤ê¡É¤ä¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿©´¶¤Î¤«¤Ë¿È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÈËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤«¤Ë¿È¡É¡¢ËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î¤«¤Ë¿È¤ÈÇ»¸ü¤Ê¤«¤ËÌ£Á¹¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡ÈËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤«¤ËÌ£Á¹ÏÂ¤¨¡É¡¢³ú¤à¤Û¤É¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ë¥«¥Ë¤Î»Ý¤ß¤È´Å¤ß¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡ÈÆÃÂçËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡É ¡ÈËÜ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë³«¤(Æó´Ó)¡É¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤Î°®¤ê¤ò°ì»®¤ËÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË¤«¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶Ë¤ß¤Î°ïÉÊ¥·¥êー¥º¤È¤Ï¡Û
¶Ë¤ß¤Î°ïÉÊ¤Ï¡¢¤¯¤é¼÷»Ê¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¸·Áª¤·¤¿¿Íµ¤¤Î¹âµé¿©ºà¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¡£ÈþÌ£¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢SNS»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡È±Ç¤¨¤ë¤ª¼÷»Ê¡É¤È¤·¤Æ¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¤ª¼÷»Ê¤ò¡¢¤¯¤é¼÷»Ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë ¡È¶Ë¤ß¤Î°ïÉÊ¥·¥êー¥º¡É¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
KURA ROYAL¤«¤é¤Ï¡¢²Æ¸ÂÄê¤Î±Ç¤¨¤ë¤«¤É¹¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Í½Äê¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤í¤±¤ëÇòÅíÉ¹¡¡980±ß ÈÎÇä´ü´Ö¡§8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë～Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ» ¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤êÉÔ²Ä ¢¨³ÆÅ¹ÊÞ1Æü¿ôÎÌ¸ÂÄê
¡û¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ê¾å¤«¤é½ç¤Ë¡Ë Åí¥¯¥êー¥à¡¦Åí¤Î¥·¥í¥Ã¥×¡¦ÆÃÀ½¥·¥í¥Ã¥×¡¦ÇòÅí¡¦¤Õ¤ïÀãÉ¹
¡Ú¡ÖKURA ROYAL¡Ê¥¯¥é¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡Ë¡×¤È¤Ï¡Û
¡ÖKURA ROYAL¡×¤Î¡Ö¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡×¤È¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö²¦¤Î¡×¡Ö²¦¼¼¤Î¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹²Û»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÁÇºà¡¦À½Ë¡¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡ÖÀìÌçÅ¹°Ê¾å¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¤è¤ê¡¢´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤½÷À¤ÎÊý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿·µ¬¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÍèÅ¹¤äÍøÍÑÉÑÅÙ¤ÎÁý²Ã¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡Öµ¨Àá´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤ò¿ï»þÈ¯É½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£