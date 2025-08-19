【LIXILの食育に関する意識調査】子どもの食事の悩み、最多は「偏食/好き嫌い」親子の挑戦を後押しするキッチン環境で食育をサポート



■どうすれば、食に興味を持ってもらえる？

ポイントは、子ども自身に“食べる”以外の視点を持たせること。たとえば、「一緒に食材を買いに行く」「食材に触ってみる」「調理の工程を見せる」などが効果的と言われています。

今回の調査でも、こんな食育エピソードを教えていただきました。







2歳の誕生日プレゼントに子供用の包丁を渡して以来、自分で料理をするのがごく自然なこととなっているようです（現在は22歳の大学生で一人暮らし）。一緒に作ると野菜が入ってても一口は食べます。そして野菜が不味く感じても、自分で作ったものなのでおいしいと一応言います。一緒に歩いている時などに畑で育っている野菜を見かけると、どの野菜であるか教えるようにしています。田植えや野菜の収穫体験に連れて行ったこともあります。渓流釣りが趣味なので、子供と一緒に釣った魚を生きたまま捌き、食することで命をいただくことの大切さを学んでいます。混ぜる、はかる、盛り付けるなど、怪我をしにくいことからはじめると安心です。■子どもと一緒に料理をしたことがある家庭は6割強。親子での料理がもたらすコミュニケーションの変化に注目食育の具体的な実施例として、子どもと一緒に料理をすることも効果的と言われています。本調査にて、子どもと一緒に料理をするかを尋ねたところ、64.9％が「はい」と回答しました。さらに、一緒に料理をしてよかったことを尋ねたところ、「子どもの成長を感じられた」が68回答（70.8%）で最も多く、以下「家族の会話につながった」52回答（54.2%）、「親子関係が深まった」42回答（43.8%）が続きました。