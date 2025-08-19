8月21日からの 横浜高島屋「韓国市場」でシンビジャパンが新作コスメを一挙公開

株式会社シンビジャパン

新時代の美を先取りする5日間。

日本に上陸したての“今”を体感する韓国コスメの祭典。

日韓関係の60周年を祝う特別企画として、横浜の高島屋は8月21日から25日までの5日間、「韓国市場」(コリアンシジャン)を開催します。会場では、韓国コスメコーナーを設け、2025年度に日本へ新上陸した斬新なアイテムや、近年注目を集める韓国コスメを多数披露します。

株式会社シンビジャパンは、今年4月13日に大阪の万博でも韓国化粧品の販売店を運営し、その流れを受け、全国一般流通前のタイミングで新商品をいち早く高島屋へのお客様に紹介する機会を設けました。

今回の催事では、スキンケア、メイク、ヘアケア、ポイントケア商品など、ジャンルを問わず多彩なラインナップを取り揃え、デザイン性に優れた可愛いパッケージや、まだ日本では珍しい成分やジャンルの商品も多数登場します。

展示の柱となるのは、次世代のスキンケア成分を体感できる新作、そして日常のメイクを一段と楽しくするデザイン性の高いアイテム群。とくにシンビジャパンは、日本市場に新しく登場するコスメを中心に、来場者が“先取りトレンド”を実感できるラインナップを約束しています。

マッコリの成分を取り入れた伝統が新しい「アバウトミー」ライスマッコリスキンケアシリーズツボクサをさらに研究し尽くして生まれたマデカクリームが人気の「センテリアン24」

心と体に寄り添うデリケートゾーンケアコスメ。手に取って使うのがうれしくなるパッケージ、使い心地にこだわりました。韓国の農場〈ファーム〉で綺麗な土と水から生まれた植物を使った「ファーミック」は使いやすいスキンケアコスメ。

かわいい涙袋が命！な人は絶対チェックして。「オソフ」のライナー、パレットで愛嬌たっぷりのメイクが完成スタイリッシュなおしゃれの先端を行く「ヴィーガンスーパー」は肌にも嬉しいヴィーガンコスメ。

エステサロンでも人気の夜用美容液。開発者のクララが会場に登場予定。シンビジャパンのベストセラー商品、シンビハーブ石鹸やハーブエキスを配合したコスメがラインナップ

************************

イベント期間中は、商品の説明・デモンストレーション・お得情報などをスタッフが丁寧にご案内します。美意識の高い日本の消費者に向けて、韓国コスメの最新技術と独自センスを直接伝える貴重な機会となります。ぜひ会場で実際に手に取って体感してみてください。

横浜高島屋の会場では、期間中の限定イベントや特典、SNSでの最新情報の発信にも力を入れるとのことです。韓国コスメファンはもちろん、これから韓国コスメに触れてみたい方にも見逃せない5日間となるでしょう。

開催日時

■8月21日（木）～25日（月）

■横浜高島屋 8階 催会場 ※連日午後7時まで、最終日は午後5時閉場。