～“勝ちにこだわるアスリート”のために～　スポーツサプリメントブランド「DNS」がUNIVASとパートナーシップ契約を締結

第一三共ヘルスケア株式会社

第一三共ヘルスケア株式会社（本社：東京都中央区）が展開するスポーツサプリメントブランド「DNS（ディーエヌエス）」は、ブランドキャンペーン「GET THE WIN DNS」の活動の一環として、大学スポーツを支援する一般社団法人大学スポーツ協会（UNIVAS）とのパートナーシップ契約を2025年８月19日（火）に締結しました。

本契約を通じて、DNSはこれまで以上に学生アスリートに寄り添い、挑戦を続ける大学スポーツ選手たちのパフォーマンス向上を全面的にサポートしていきます。

◆プロジェクト背景

DNSは、スポーツサプリメントを通じて、日本のアスリートやスポーツそのものを世界基準へ引き上げたいという想いから誕生しました。

2024年11月に第一三共ヘルスケアのもと再始動し、全てのアスリートの“本気”に応える「勝つためのプロテイン」として、2025年にはブランドキャンペーン「GET THE WIN DNS」を展開。「日本人は世界で勝てない」という常識を変えるべく、トップアスリートの挑戦に寄り添いながら、パフォーマンスの進化を支援してきました。

このたび、大学スポーツの振興、発展に向けて活動するUNIVASが、運動部学生の支援や大学のコンプライアンスへ意識向上に向けて活動しており、学生、アスリートのパフォーマンス向上はもちろんのこと人材の育成に対して行っているところは当ブランドか掲げる「GET THE WIN DNS」のメッセージに合致しているため、パートナーシップを締結することにいたしました。

◆今後の活動プラン

DNSとUNIVASは、大学スポーツに挑む学生アスリートを対象にしたオリジナルオンラインセミナーの開催を予定しています。また、DNSのプロテイン・サプリメントを実際に体感いただく機会として、大学スポーツ部への「差し入れプログラム」の実施も計画中です。

詳細は決定次第、DNS公式サイト・SNSにて随時お知らせします。

◆一般社団法人大学スポーツ協会(UNIVAS）について

一般社団法人大学スポーツ協会は、大学スポーツの振興を目的に2019年3 月に発足。学修環境の充実、安全・安心して競技に取り組める環境整備と共に、大学スポーツ全体の価値向上にむけて活動しています。

・公式ホームページ：https://univas.jp

「日本人は世界で勝てない」という常識を、DNSが変える

「日本のアスリートを世界と対峙できるレベルに引き上げたい」という熱い思いから、 DNSは2000年に誕生、2024年11月より第一三共ヘルスケアのもと再始動しています。世界水準のパフォーマンスを追い求めるアスリートの進化に、真摯に寄り添うブランドとして、ただ筋肉を増やすのではなく、1秒、1cmでも結果を出すために、常に100％の力を引き出す。アスリートと同じ熱量で、その挑戦に並走します 。

DNSが掲げる “5つの柱”

「すべてはアスリートのために」アスリート起点、アスリート発想、アスリートのためのモノづくり

1.結果を求めるアスリートの高みをサポートする幅広いラインナップ

DNSは、トレーニングや試合の前後、起床から就寝まで、1秒でも1cmでも1点でも結果を出したいアスリートを真摯にサポートする製品を揃えています。コンディションや時間、状況に応じたアイテムで、アスリートのパフォーマンスを引き出します。

2.身体作りにこだわった配合量・成分

DNSの製品開発は世界最先端のスポーツ栄養学に基づいて行います。国際スポーツ栄養学会が最新の知見を踏まえて発表する声明や、スポーツ栄養分やでの様々な研究結果を海外からも収集し、製品設計のベースにしています。

3.継続したくなる美味しさと飲みやすさ

毎日続けて飲めるように、飲み物として美味しい上質な味を追求。また、飽きずに継続できる味のバリエーション、一回で一食分をすくえるスプーンなど、細部まで継続いしやすい製品づくりの工夫を行っています。

4. 安全性・品質へのこだわり、国内製造

DNSの製品は、GMP（Good Manufacturing Practice）や、FSSC（Food Safety System Certification）等、安全性や衛生面についての高度な品質管理基準に準拠した、国内の食品製造工場で製造されています。

5.アンチ・ドーピング認証(インフォームドチョイス)を全製品(*1)で取得

DNSの製品はDNSの製品は、アンチ・ドーピングに特化した厳しい条件に基づく審査をクリアした工場で製造され、第三者機関による市場からの定期的な抜き打ち調査と、禁止物質の分析試験が継続的に行われています。

（*1：アクセサリー製品除く）

DNSコアプロダクトのご紹介

製品名：「プロテイン ホエイ100（通称：ホエイ100）」

～身体作りと美味しさを追求したDNSの王道プロテイン～

・たんぱく質：24g （*2)

・風味：プレミアムチョコレート/いちごミルク/バナナオレ/リッチバニラ/カフェオレ/抹茶/トロピカルマンゴー/レモン

・内容量：35g/315g/630g/2000g (*2：1食35gあたり)

製品名：「ホエイプロテイン スーパープレミアム（通称：SP）」

～短期間でなりたい身体を作り上げるために、こだわりの成分を配合～

・身体作りを促進するHMBカルシウム1500mg(*3)

・身体を守るグルタミン：5000mg(*3)

・内側のパフォーマンスを高めるNOブースター配合

・たんぱく質：26g (*3)

・風味：チョコレート/フルーツミックス/ヨーグルト

・内容量：34g/630g (*3：1食34gあたり）

製品名：「プロテインドリンク プロエックス（通称：PRO-X）」

～すぐに飲めるプロテイン。すっきりとした飲み心地～

・たんぱく質：28g (*4)

・高度精製のWPI（Whey Protein Isolate）を使用

・脂質ゼロ・風味：アップル/マンゴー

・内容量：350ml (*4：1食350mlあたり）

製品名：「イーエーエープロ（通称：EAAPRO）」

～シェイカー不要＆速攻チャージ。 特許素材EAAlpha (R)️を配合。５g（*5）でホエイプロテイン15gと同等以上の結果（*6）～

・どこでも飲めるたんぱく質のもと

・９種の必須アミノ酸＋アルギニン

・個包装タイプなので、持ち運びに便利

・風味：ソーダ/レモン

・内容量：5g x 14包/30包

（*5：EAAPRO1包として）（*6：Church et al(2024)）

製品名：「クレアチン」

～瞬発力のエネルギー源。さらに大きく、強く、速くをサポート～

・DNSのクレアチンは、高純度99.9％以上を誇るブランド原料「クレアピュア(R)️」を使用。

・サプリメント摂取でクレアチンを筋肉に蓄え、瞬発力、パワー、スピードのエネルギー源とすることができる。

・内容量：200g(40回分)

DNSブランドについて

「DNS」は、世界最先端のスポーツ栄養学に基づき開発されたプロテインパウダーやドリンク、EAA 等のサプリメントを展開し、20年以上にわたり多くのトップアスリートから支持されてきたブランドです。2024年11月1日付で、第一三共ヘルスケアが譲受し、事業を開始しました これらの製品はスポーツ量販店やEC（電子商取引）など幅広いチャネルで販売され、プロ・アマを含めてさまざまな競技の500を超える選手・チームが愛用しています。製品開発にあたっては、スポーツ栄養学の最新の研究成果を積極的に取り入れるとともに、味や飲みやすさにも徹底的にこだわり、「パフォーマンス向上に役立つ美味しいプロテイン」との評判を確立してきました。また、国際的アンチ・ドーピング認証プログラムであるINFORMED CHOICE（インフォームドチョイス）を国内メーカーとして初めて導入し、認証を取得するなど、安全性や品質管理ヘの姿勢が高く評価されています。

公式ホームページ： https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_dns/(https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_dns/)

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/dns_protein_official/(https://www.instagram.com/dns_protein_official/)

第一三共ヘルスケアについて

第一三共ヘルスケアは、第一三共グループ＊の企業理念にある「多様な医療ニーズに応える医薬品を提供する」という考えのもと、生活者自ら選択し、購入できるOTC医薬品の事業を展開しています。

現在、OTC医薬品にとどまらず、機能性スキンケア・オーラルケア・食品へと事業領域を拡張し、コーポレートスローガン「Fit for You 健やかなライフスタイルをつくるパートナーへ」を掲げ、その実現に向けて取り組んでいます。

こうした事業を通じて、自分自身で健康を守り対処する「セルフケア」を推進し、誰もがより健康で美しくあり続けることのできる社会の実現に貢献します。

＊ 第一三共グループは、イノベーティブ医薬品（新薬）・ワクチン・OTC医薬品の事業を展開しています。