部屋の床をまるごとふかふかに！1人部屋のベッド＆デスクまでカバーできる、超大判ゲーミングラグ発売
弊社ゲーミング家具ブランド「Bauhutte(R)（バウヒュッテ）」は2025年8月、ベッド周辺の床をまるごとカバーする大判ラグ「ベッドごとふかふかラグ BCM-250C(https://www.bauhutte.jp/product/bcm250c/)」を発売いたします。
「デスク周りの床を黒で統一したいけど、市販のカーペットではサイズが合わず隙間ができてしまう」「せっかくゲーミング環境を整えたのに、冬の朝、ベッドから降りた時の床のヒヤッと感がつらい…」。そんな悩みを抱えていませんか？多くのラグは既定のサイズで、部屋のレイアウトに合わせるのが難しく、またクッション性が備わった黒いラグは市場にほとんど存在しませんでした。
本製品は、デスクからベッドまで床をまるごと黒く染め上げる大判ラグ。床からの冷気を遮断しつつ、お部屋に統一感のある黒の床空間を創出します。憧れのブラック統一空間を、簡単かつ妥協なく実現可能です。
◆ベッドもデスクも「まるごと」カバーする大判サイズ
幅250cm×奥行き160cmの特大サイズが、あなたのゲーミング環境をまるごと包み込みます。ダブルベッドまでカバーできる広さで、ベッドサイドに置いたサイドテーブルなどもすべてラグの上に載せることが可能です。デスクとベッドの間に敷くことで、部屋の床に隙間をほとんど作らず、黒で統一された美しいレイアウトが実現できます。
◆足に優しいクッション性＆冷気対策
厚みのあるウレタンフォームを内蔵。床からの冷気をシャットアウトする断熱機能と、ふかふかとした心地よいクッション性を両立しました。特に冬場のヒヤッと感を軽減し、ベッドから降りた瞬間も足元から温かく快適です。長時間の着座や、床に直接座る際にもお尻が痛くなりにくく、ゲーミング環境の快適性を高めます。
◆フルカスタムしたデスク環境に
ベッドのみならず、複数の家具を配したデスク環境にもおすすめ。6畳間の半分が覆えるサイジングで、本格ゲーミング環境をまるごとカバーできます。
◆その他製品特長
○滑り止め加工でずれにくい
マットの裏には滑り止め加工済み。チェアの移動や掃除機がけの際もズレにくい。
○床を保護
チェア・デスクの荷重による床のへこみや傷、キャスター痕（色移り）などから床を保護。
○キャスターが転がりすぎない
キャスターの無駄な転がりを軽減して、滑りすぎを防止。チェアが不意に動いてしまうストレスから開放。
製品ページはこちら :
https://www.bauhutte.jp/product/bcm250c/
◆製品概要
【製品名】ベッドごとふかふかラグ BCM-250C
【サイズ】（約）幅250×奥行160×厚み1.1cm
【重 量】2.7kg
【価 格】OP価格（税込参考：12,800円）
【ＵＲＬ】https://www.bauhutte.jp/product/bcm250c/
※その他製品詳細はバウヒュッテ公式サイトよりご確認ください。
「Bauhutte(R)（バウヒュッテ）」はビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）の自社ブランドです。製品のお貸出やコラボキャンペーンなど協業についてのお問い合わせは、弊社お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
■ブランドページ：https://www.bauhutte.jp/
■Amazonブランドストア：https://www.amazon.co.jp/bauhutte
■公式X（旧Twitter）：https://x.com/bauhutte
■公式YouTube：https://www.youtube.com/@bauhutte