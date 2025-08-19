【アーカイブ動画配信/データのプロが解説】事業成長を加速するデータマネジメント戦略～データはあるが使えていないを脱却～

株式会社パタンナー

データカタログ「タヅナ」を運営する株式会社パタンナー（所在：東京都品川区、代表取締役：深野 嗣）は、【データのプロが解説】事業成長を加速するデータマネジメント戦略～データはあるが使えていないを脱却～を無料アーカイブ公開しました。

■【データのプロが解説】事業成長を加速するデータマネジメント戦略～データはあるが使えていないを脱却～

【データのプロが解説】事業成長を加速するデータマネジメント戦略～データはあるが使えていないを脱却～アーカイブ動画視聴はこちら（無料） :https://tazna.io/seminar-data-management-strategy＜概要＞

「データ活用が大切」と耳にして久しいものの、実務の現場では “何から手を付ければ良いのか分からない” という声が絶えません。

また、「データがどこにどれだけ存在しているのか分からない」「専門人材がいない」といった課題を抱える企業も少なくありません。

上記のような状況を踏まえ、データカタログ「タヅナ」(https://tazna.io/)を提供する企業として、データ活用が必要とされる背景を改めて押さえ、データがあっても成果が出ない背景をひも解き、「今どこに立っているのか」「次に何をすべきか」を整理します。

これさえ見れば、"データ活用"と"データマネジメント"に関しては一通り理解できるような構成になっています。



倍速視聴で30分とかからず視聴完了いたしますので、ぜひ最後まで目を通して頂き、"データ活用"と"データマネジメント"について検討するの際の参考になりますと幸いです。

■ パタンナーの提供する人気のコンテンツ(https://tazna.io/resources/dl)

＜こんな方におすすめ＞- 自社にあるデータが活用できない状態にある方- 自社にあるデータを活かしていきたい方- 自社にあるデータを活用し、AIの導入・推進していきたい方アーカイブ動画視聴はこちら（無料） :https://tazna.io/seminar-data-management-strategy"データ活用"お役立ち資料3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-useful-data)

【データ活用者・DX担当者必見】

"データ活用"に必要なナレッジを網羅した

『データ活用お役立ち資料3点セット』

になります。

パーフェクトガイド3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-perfectguide-data-and-ai)

【"データ"と"AI"理解の決定版】

生成AI×データ戦略に必要なナレッジを完全網羅した『大人気パーフェクトガイド3点セット』

になります。

■ 世界で一番はじめやすいデータカタログ「タヅナ」(https://tazna.io/)

その他人気のコンテンツはこちら :https://tazna.io/resources/dl

データカタログは情報システム部が社内のデータを管理するために、データ分析のプロがデータを探すために開発されたソフトウェアでした。

そんなデータカタログを「どんな企業でも・どんな職種でも・すばやく・簡単に使える」ソフトウェアに再発明しました。

POINT１.：設計書を自動でつくる

BIツールで誰かが頑張って開発してくれたダッシュボード。

表示されている指標の意味は答えられますか？

表示されている数値が間違っている気がしたときに、あなたがすぐに調べる手段はありますか？



タヅナなら、すべて一目瞭然です。

POINT２.：データの背景を理解する

タヅナはデータだけではなく、その先にいるヒトを探せます。

誰が・どんなデータ資産（データ・ダッシュボード・用語と定義）に詳しいのか？データに関して誰とどんなコミュニケーションを取ってるのか？を個人単位で把握できます。



タヅナなら、人材配置の最適化に活用できます。

POINT３.：基盤を作る前に活用する

私たちは、データを整備する縁の下の力持ちが、大きな労力をかけてデータ基盤をつくる苦労を知っています。そんなデータ基盤が全社員に利用されないなんてもったいない。

だから、整備してほしいデータを具体的に把握できるようにデータカタログを再発明しました。



タヅナなら、開発と現場がひとつになります。

■ 会社概要

データカタログ"タヅナ"の詳細を見る :https://tazna.io/

会社名：株式会社パタンナー

代表者：深野 嗣

所在地：東京都品川区北品川5丁目5－15

事業内容：

- データカタログ「タヅナ」の企画・開発・運営データ戦略コンサルティング

- データ人材育成・組織開発

コーポレートサイト：https://pttrner.co.jp/(https://pttrner.co.jp/)

データカタログ「タヅナ」：https://tazna.io/