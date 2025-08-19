【アーカイブ動画配信/データのプロが解説】事業成長を加速するデータマネジメント戦略～データはあるが使えていないを脱却～
データカタログ「タヅナ」を運営する株式会社パタンナー（所在：東京都品川区、代表取締役：深野 嗣）は、【データのプロが解説】事業成長を加速するデータマネジメント戦略～データはあるが使えていないを脱却～を無料アーカイブ公開しました。
【データのプロが解説】事業成長を加速するデータマネジメント戦略～データはあるが使えていないを脱却～
アーカイブ動画視聴はこちら（無料） :
https://tazna.io/seminar-data-management-strategy
■【データのプロが解説】事業成長を加速するデータマネジメント戦略～データはあるが使えていないを脱却～＜概要＞
「データ活用が大切」と耳にして久しいものの、実務の現場では “何から手を付ければ良いのか分からない” という声が絶えません。
また、「データがどこにどれだけ存在しているのか分からない」「専門人材がいない」といった課題を抱える企業も少なくありません。
上記のような状況を踏まえ、データカタログ「タヅナ」(https://tazna.io/)を提供する企業として、データ活用が必要とされる背景を改めて押さえ、データがあっても成果が出ない背景をひも解き、「今どこに立っているのか」「次に何をすべきか」を整理します。
これさえ見れば、"データ活用"と"データマネジメント"に関しては一通り理解できるような構成になっています。
倍速視聴で30分とかからず視聴完了いたしますので、ぜひ最後まで目を通して頂き、"データ活用"と"データマネジメント"について検討するの際の参考になりますと幸いです。
＜こんな方におすすめ＞
- 自社にあるデータが活用できない状態にある方
- 自社にあるデータを活かしていきたい方
- 自社にあるデータを活用し、AIの導入・推進していきたい方
アーカイブ動画視聴はこちら（無料） :
https://tazna.io/seminar-data-management-strategy
■ パタンナーの提供する人気のコンテンツ(https://tazna.io/resources/dl)
"データ活用"お役立ち資料3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-useful-data)
【データ活用者・DX担当者必見】
"データ活用"に必要なナレッジを網羅した
『データ活用お役立ち資料3点セット』
になります。
パーフェクトガイド3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-perfectguide-data-and-ai)
【"データ"と"AI"理解の決定版】
生成AI×データ戦略に必要なナレッジを完全網羅した『大人気パーフェクトガイド3点セット』
になります。
その他人気のコンテンツはこちら :
https://tazna.io/resources/dl
■ 世界で一番はじめやすいデータカタログ「タヅナ」(https://tazna.io/)
データカタログは情報システム部が社内のデータを管理するために、データ分析のプロがデータを探すために開発されたソフトウェアでした。
そんなデータカタログを「どんな企業でも・どんな職種でも・すばやく・簡単に使える」ソフトウェアに再発明しました。
POINT１.：設計書を自動でつくる
BIツールで誰かが頑張って開発してくれたダッシュボード。
表示されている指標の意味は答えられますか？
表示されている数値が間違っている気がしたときに、あなたがすぐに調べる手段はありますか？
タヅナなら、すべて一目瞭然です。
POINT２.：データの背景を理解する
タヅナはデータだけではなく、その先にいるヒトを探せます。
誰が・どんなデータ資産（データ・ダッシュボード・用語と定義）に詳しいのか？データに関して誰とどんなコミュニケーションを取ってるのか？を個人単位で把握できます。
タヅナなら、人材配置の最適化に活用できます。
POINT３.：基盤を作る前に活用する
私たちは、データを整備する縁の下の力持ちが、大きな労力をかけてデータ基盤をつくる苦労を知っています。そんなデータ基盤が全社員に利用されないなんてもったいない。
だから、整備してほしいデータを具体的に把握できるようにデータカタログを再発明しました。
タヅナなら、開発と現場がひとつになります。
データカタログ"タヅナ"の詳細を見る :
https://tazna.io/
■ 会社概要
会社名：株式会社パタンナー
代表者：深野 嗣
所在地：東京都品川区北品川5丁目5－15
事業内容：
- データカタログ「タヅナ」の企画・開発・運営データ戦略コンサルティング
- データ人材育成・組織開発
コーポレートサイト：https://pttrner.co.jp/(https://pttrner.co.jp/)
データカタログ「タヅナ」：https://tazna.io/