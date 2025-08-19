資格取得を目指す方必見！期間限定「夏割！MOSチャレンジキャンペーン」を開催中！【TACパソコンスクール】

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長:多田 敏男）では、MOS試験対策コースの受講料割引キャンペーンを実施中です。

就職活動やスキルアップを目指す方を対象に、MOS資格取得をサポートします。さらに対象コースを受講後、MOSに合格された方には、最大で5,000円分の選べるeｰGIFTをプレゼントします。

本キャンペーンは、2025年 9月15日（月・祝）までの期間限定です。

MOS（Microsoft Office Specialist）とは？

キャンペーンの詳細 :https://www.tac-school.co.jp/kouza_pc/pc_crs_tushin_mos_challenge_campaign.html

マイクロソフトオフィススペシャリストとは、現在全世界に普及しているMicrosoft Office製品に含まれているアプリケーション（Word・Excel・Accessなど）の利用能力を証明する認定資格です。

漠然と「パソコンが使える」というのではなく、「使えるレベルを明確に客観的に」証明できます。

ビジネスの現場やさまざまな業界で求められる必須のスキルとして広く認知されており、就職活動やキャリアアップに有利に働く資格です。昨今、デジタル化の進展に伴いPCスキル、特にMicrosoft Office製品の操作スキルはますます重要性が増しています。

キャンペーン概要

MOS資格ガイド :https://www.tac-school.co.jp/kouza_pc/pc_sk_mos.html

Word、ExcelのMOS試験対策講座がキャンペーンの対象です。期間限定の試験対策パックでMOSの資格取得を応援します。経験豊富な講師陣による丁寧な指導と実践的な演習を通して、MOS試験合格に必要な知識とスキルを効率よく習得できます。

＜キャンペーン期間＞

お申込み期限： 2025年9月15日(月・祝)まで 合格報告の応募期限：2026年1月31日(土)まで

＜キャンペーン対象コース＞

1.初めてでも安心！ 基礎からしっかり学べるMOS対策パック

・ Word 365試験対策ビギナーズパック（Word 2021初級 + Word 365試験対策）

・ Excel 365試験対策ビギナーズパック（Excel 2021初級 ＋ Excel 365試験対策）

通常受講料 9,000+29,900 = \38,900

⇒【今だけ初級コース分全額割引】\29,900（消費税・教材費込）

2.就活・転職を応援！ MOS対策2科目パックでスキルアップ！

・ Word・Excel 365試験対策パック（Word 365試験対策 + Excel 365試験対策）

・ Excel 365試験対策 一般・上級パック（Excel 365試験対策 ＋ Excel 365エキスパート試験対策）

通常受講料 29,900×2 = \59,800

⇒【今だけ20%OFF+入会金不要】\47,800（消費税・教材費込）

＜特典内容＞

MOS合格で選べるeｰGIFT 最大5,000円分GET！

応募期限内に対象のMOS資格に合格された方に、もれなく選べるe-GIFT 2,000円分をプレゼント！

さらに、合格体験記をご執筆いただくと、ご提出内容により最大で選べるe-GIFT 3,000円分を進呈！

キャンペーン詳細 :https://www.tac-school.co.jp/kouza_pc/pc_crs_tushin_mos_challenge_campaign.html

Web体験講義

対象コースで使用している講義動画を一部無料で公開しています。

＜YouTube＞

パソコンのスキルアップに役立つコンテンツをお届けしていますので、ぜひチャンネル登録して、定期的に動画をチェックしてください。

- MOS-Excel365エキスパート試験対策-体験講義新しい関数「SWITCH関数」をご紹介[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=fKexPdDceVs ]- MOS-Excel365試験対策-体験講義新しい関数「UNIQUE関数」をご紹介[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=FlPa96PzcT0 ]

- MOS-Word365試験対策-体験講義補足説明を入力できる「脚注・文末脚注の挿入」をご紹介[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=6-7k2SiLimw ]＜動画チャンネルページ＞

無料登録で、実際に操作しながら学べるハンズオンセミナーを公開中です。そのほか、資格試験の出題範囲やパソコンのスキルアップに役立つコンテンツを公開しています。

講義で使用するテキスト見本もご用意していますので、是非ご覧ください。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_pc/tacchannel.html

◀Hands-Onセミナー公開中合格体験記を公開中▼

https://www.tac-school.co.jp/kouza_pc/pc_experiences_index.html

