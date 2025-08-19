アイデックス株式会社、大阪万博のロボコン新競技「XROBOCON」の競技インフラ構築・競技サポートを支援

アイデックス株式会社

アイデックス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：二木創汰、山上駿也）は、株式会社NHKエンタープライズが主催し、大阪万博にて開催予定のロボット競技の新イベント「XROBOCON」において、競技環境のインフラ構築支援および競技サポートに協力することをお知らせします。

XROBOCON公式サイト：https://www.xrobocon.tech/

協力の背景と目的

株式会社NHKエンタープライズが主催する「XROBOCON（エックスロボコン）」は、ロボティクス、AI、ゲームといった先端技術を融合させ、エンジニアやクリエイター、企業など異分野の才能が横断的に連携することで、新たな価値の創造を目指す革新的なロボットコンテストです。

本競技では、上・中・下の3層構造の円形土俵を舞台に、各参加チームが自作のロボットを用いて対戦を行います。今回のXROBOCONの大きな特徴は、”各ロボットは最新のAIにより自律的に動く”ということです。

各ロボットは、対戦相手との駆け引きの中で土俵上に出現するコインを獲得することを目的とし、より多くのコインを集めたチームが勝利となります。

競技イメージ XROBOCON公式サイト：https://www.xrobocon.tech/

AIの判断力、戦略設計、ロボットの機動性能が試されるこの競技は、従来の“人による操縦”を前提としたロボット競技とは一線を画し、まさに次世代の“エクストリーム・ロボットスポーツ”として新たな体験を提供します。

また、アバターの演出にはXRエフェクトが用いられ、ホログラムスクリーンを通じてリアルとバーチャルが融合。競技に臨場感とエンターテインメント性が加わり、会場全体が熱狂に包まれます。

さらに、試合フィールドを仮想空間上に再現した「バーチャルフィールド」データも提供され、参加チームは俯瞰カメラによる映像を活用したシミュレーションが可能になります。これにより、精密なロボット制御と戦略的な操縦が求められ、エンジニアの高度な技術力が競技に深みを加えます。

こうした挑戦的で高度な取り組みを支えるため、アイデックス株式会社は、長年にわたり培ってきたクラウドインフラ構築・運用のノウハウを活かし、「XROBOCON」が目指す安定した競技環境の実現を支援しています。当社の技術により、選手たちは最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を手にすることができ、競技全体の円滑な運営にも貢献しています。

XROBOCONのコンセプト XROBOCON公式サイト：https://www.xrobocon.tech/

「XROBOCON」は、2025年8月26日に大阪・関西万博での開催が予定されており、ロボットとAIの新たな可能性を世界に向けて発信します。アイデックス株式会社は、本プロジェクトの理念に深く共感し、その成功に向けて引き続き技術支援を行ってまいります。

大会の詳細は、以下の公式サイトをご覧ください。

https://www.xrobocon.tech/

アイデックス株式会社について

アイデックス株式会社ホームページ

アイデックス株式会社は、AIを用いたDXシステムを開発する開発会社であり、各種業界の企業や放送局に対してシステム導入実績がございます。

特に、画像認識/音声認識/自然言語処理/生成AIといった様々なAI技術を、既存APIに頼らずクライアントのデータに特化させたモデルを開発することに強みを持っています。

製造業向けの異常検知/外観検査 画像認識モデル、テレビ局向けに字幕生成AI等の開発実績などがあり、社内メンバーには、AI系のトップ国際学会に論文採択経験があるAIエンジニアが複数存在します。

会社概要

商号：アイデックス株式会社

代表取締役：二木 創汰、山上 駿也

設立：2024年10月25日

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿三丁目3番13号 西新宿水間ビル6階

ホームページ：https://www.ai-dx.co.jp/

AI開発、DX化、クラウド環境構築および運用支援にご関心のある企業様は、ぜひご相談ください。

担当者情報

アイデックス株式会社

担当：鈴木

Email：info@ai-dx.co.jp