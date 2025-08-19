[8/20(水)～8/24(日)]【季節を先取る『映えコーデ』】をファッションプラザ[パシオス]にて開催！

株式会社田原屋

株式会社田原屋（本社所在地：神奈川県川崎市、代表取締役会長：田熊 太郎、代表取締役社長：甲斐 直裕）は、8/20(水)よりファッションプラザ[パシオス（https://www.paseos.co.jp/）]で【季節を先取る『映えコーデ』】を開催いたします。

- パシオスで揃えたい！季節を先取る『映えコーデ』

トレンドスタイル[Api(アピ)]からは、「NEO森ガール」＆「平成GAL」のコーデを、今風カジュアル[SUFFUSE(サフューズ)]からは、「マスキュリン」＆「フェミニン」のコーデをご紹介いたします。

コーデにあわせたいシューズやバッグ、靴下などもお買い得価格で登場いたします。

【季節を先取る『映えコーデ』】開催のパシオスへぜひお越しください。

- チラシ全体はこちら- 開催店舗[表: https://prtimes.jp/data/corp/120375/table/73_1_93b13eb1ff37ea57a1f927ebc4f941ef.jpg?v=202508190127 ]

・「パシオス公式」サイト（https://www.paseos.co.jp/）

・「パシオスチラシ」サイト（https://www.paseos-chirashi.jp/）

・「パシオス公式LINE」（https://lin.ee/BbL0ZDj）

- 公式オンラインストア パシオスNetについて

公式オンラインストア パシオスNetでは新規会員登録でのクーポンプレゼントや店舗受取サービスなど、様々な特典をご用意しております。（https://www.paseos-net.com/）

- パシオスについて

ファッションプラザ パシオスは、婦人・紳士・子供のファッション衣料・服飾雑貨・肌着・リビング用品を扱う、関東・甲信・東海・近畿に店舗を展開している「総合衣料専門チェーン店」です。

「パシオス公式」サイト（https://www.paseos.co.jp/）