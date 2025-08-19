男性にも人気の数字ジュエリーブランド『No.（ナンバードット）』秋の新作発表会開催【銀座】

株式会社No.ラペルピンアンクレット

数字モチーフのジュエリーブランド『No.（ナンバードット）』（東京都中央区銀座／代表青木千秋）は、秋の新作発表会を2025年8月26日（火）～28日（木）に開催します。24年11月のブランドデビューから9カ月が経ち、女性はもちろん男性の購入者も4.5割と増えたことから、性別問わず身に付けていただける『LLペンダントトップ』と『ラペルピン』『スピガファンタジアウェーブチェーン』『アンクレット』を新たに発売します。

【No. 秋の新作発表のご案内】

昨年の11月にブランドデビューから9ヶ月が経ちました。今回は、この秋の新作として、インパクトのある『LLペンダントトップ』『ラペルピン』『スピガファンタジアウェーブチェーン』『アンクレット』の4つのアイテムを発表いたします。No.は、ユニセックスな魅力を持ち、私だけの数字のストーリーを紡いでいくリピーターが多いことも特徴です。

当日は、冷たいお飲み物をご用意してお待ちしています。

日時：2025年8月26日（火）～28日（木）10:00～19:00

場所：銀座・特設プレリュードサロン

東京都中央区銀座1-9-1 K・Hビル7階 CAFERING内

混雑を避けるため、ご来場の際はこちら(https://docs.google.com/forms/d/1c2g1r9-WW5uUv7ZMkei9CHPm2Pv4K4U_rmu-1S0yCS8/viewform?edit_requested=true)よりご希望の日時をご登録くださいませ。

皆さまのご来場を心よりお待ちしています。

【数字人気ランキングTOP３】

１位：「3」・「8」

２位：「5」

３位：「1」

男性１位「８」

＜成功＞野心と実行力を兼ね備えた数字。

“成功者の数字”とも言われ、富や権力、名声を得る。結果を出して成功をつかみたいときは8の力を借りて

※数秘鑑定士夕弥監修

女性１位「３」

＜童心＞無邪気な子供のように、明るく活力に満ちた数字。

願い事が叶いやすいという特徴もあり、チャレンジに対して重い腰が上がらない人は３の力を借りて

※数秘鑑定士夕弥監修

【『No.』ブランド紹介】

No.（ナンバードット）は、「数字」という誰もが持つ世界共通の言語に着目したジュエリーブランド。ラッキーナンバーを身に着けることで、自分を愛すること、大切にする気持ちが後押しされます。"HAPPY TO BE ME（私に生まれてよかった）" をブランドテーマに掲げ、自分自身を愛し、他者と幸せを分かち合う世界を目指しています。

公式サイト：https://number-dot.com/

Instagram：@numberdot_official(https://www.instagram.com/numberdot_official/)

【SDGsへの取り組み】

No. は、ジュエリーが単なる装飾品に留まらず意義深いものとなることを願って、パンジ財団とノーベル平和賞受賞者世界サミット（World Summit of Nobel Peace Laureates）を支援し、平和の実現に向けて取り組んでいます。

【お問い合わせ】

株式会社No. PR事務局

メール：press@number-dot.com

電話：03-4361-2464