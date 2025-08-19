決裁者アプローチの「AUTOBOOST」がSlack連携機能をリリース

株式会社XAION DATA

株式会社XAION DATA（本社：東京都千代田区、代表取締役：佐藤 泰秀）の運営するキーパーソンアプローチの営業支援SaaS「AUTOBOOST（オートブースト）」はSalesforce社が提供するビジネス向けコミュニケーションツール「Slack」と連携し、SNSを経由した見込み顧客からのメッセージが来たタイミングでSlackチャンネルに通知する機能を公開いたしました。

本機能により、よりシームレスなコミュニケーションが取ることができ、見込み顧客のエンゲージメントの向上・商談化率の向上に寄与して参ります。

今後も「AUTOBOOST」は、企業様の新規営業の新しいチャネルとして成果を最大化するための機能拡充を邁進いたします。

実現した体験

今回Slack連携が実装されたことで、AUTOBOOST経由できたメッセージがSlackに通知することが可能になりました。

即時返信を実現しエンゲージメントを向上させます。

「Slack」とは

Slackは、主にビジネスで活用されるコミュニケーションツールです。メッセージ・ファイル・通知などを一元的に管理することで、業務の効率化とコラボレーションを促進します。多くの外部サービスとの連携機能を備え、さまざまな業務シーンに対応可能です。

AUTOBOOSTについて

「AUTOBOOST」はウェブ上のオープンなSNSやメディアに掲載された人材および企業の情報を収集・統合し、膨大な情報の中から横断的に企業・キーパーソン検索が可能なAIセールスプラットフォームです。

企業リスト作成からターゲットアカウントの絞り込み（ABM=アカウントベースドマーケティング）、キーパーソンアプローチまでワンストップで実現し、企業の売上拡大を加速させます。

サービスページ：https://www.autoboost.jp/